América Latina

Trinidad y Tobago confirmó la instalación de un radar estadounidense que será usado para frenar el narcotráfico en el Caribe

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, afirmó que forma parte de una estrategia para “ayudar en la detección de actividades de evasión de sanciones relacionadas con el petróleo crudo venezolano y de traficantes que han estado realizando entregas de narcóticos, armas de fuego, municiones y migrantes en nuestro país desde Venezuela”

Guardar
La primera ministra de Trinidad
La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, defendió el nuevo radar de Estados Unidos en su país (REUTERS/Andrea De Silva)

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, confirmó que el radar instalado recientemente por marines estadounidenses en el archipiélago forma parte de una estrategia para “ayudar en la detección de actividades de evasión de sanciones relacionadas con el petróleo crudo venezolano y de traficantes que han estado realizando entregas de narcóticos, armas de fuego, municiones y migrantes en nuestro país desde Venezuela”.

Persad-Bissessar, quien se reconoce como “una fiel devota del presidente estadounidense Donald Trump”, subrayó que “el equipo más reciente mejora las capacidades de vigilancia y añade una capa superior de protección que anteriormente no estaba disponible”.

El radar fue instalado en un nuevo aeropuerto, poco después de recibir al buque USS Gravely y en medio de maniobras conjuntas con Estados Unidos que se extendieron hasta el 21 de noviembre.

La mandataria de Trinidad y Tobago añadió que estas acciones se dan en el contexto del embargo petrolero impuesto por Trump a Venezuela en 2019 y las posteriores sanciones aplicadas durante su mandato. Desde el régimen chavista de Caracas, por su parte, calificó estas maniobras en su vecino insular como una provocación.

Trinidad y Tobago confirmó que
Trinidad y Tobago confirmó que EEUU instaló radares en el país cerca de la costa venezolana (X)

La instalación del radar motivó cuestionamientos por parte del opositor Movimiento Nacional del Pueblo (PNM), cuyos miembros exigieron más transparencia sobre el operativo.

En contraposición, Persad-Bissessar acusó al PNM de “ignorar el tráfico ilegal de drogas y de personas impulsado por Venezuela” y agregó que “las preguntas planteadas por el PNM sobre el radar recién instalado son un esfuerzo desesperado por obligar al gobierno a divulgar información sensible de seguridad nacional para ayudar a los presuntos financiadores de la mafia local de drogas y los colaboradores criminales venezolanos del PNM a eludir la vigilancia”.

Pennelope Beckles, líder opositora en Trinidad y Tobago, pidió que cualquier evidencia concreta se entregue directamente a la policía. La dictadura venezolana acusó a Persad-Bissessar de sumarse a los “planes de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro”, aunque la primera ministra aclaró que “Washington nunca solicitó utilizar su país para atacar Venezuela”.

La primera ministra de Trinidad
La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, habló sobre el radar estadounidense colocado recientemente en su país (REUTERS/Eduardo Munoz)

En paralelo, fuerzas estadounidenses, en medio de la Operación Lanza del Sur orquestada por el Comando Sur en el Caribe, bombardearon 20 embarcaciones desde septiembre en el Caribe y el Pacífico con un saldo de 83 muertos.

Entre el 16 y el 21 de noviembre, alrededor de 350 integrantes de la 22 Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina de Estados Unidos realizaron ejercicios conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago. Las maniobras estuvieron centradas en mejorar la interoperabilidad y reforzar las capacidades para combatir el crimen organizado en la región.

Especialistas citados por medios en Estados Unidos señalaron que se trata del mayor despliegue militar en décadas, cuya finalidad sería aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Las autoridades trinitenses, por su parte, insisten en que la cooperación con Washington se circunscribe exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico.

El Grupo de Ataque de
El Grupo de Ataque de Portaaviones Gerald R. Ford de la Armada de los EE. UU., que incluye los buques insignia USS Gerald R. Ford, USS Winston S. Churchill, USS Mahan y USS Bainbridge (REUTERS)

Por otra parte, la llegada a Trinidad y Tobago del jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, sumó tensión al panorama político y militar en el Caribe, especialmente luego de la designación oficial del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte de EEUU.

A raíz de la visita del titular del Estado Mayor, el dictador Nicolás Maduro respondió durante una transmisión en la cadena estatal VTV que el país seguirá resistiendo cualquier tipo de presión. “Hagan lo que hagan, cómo lo hagan, dónde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles”, sostuvo Maduro. El líder del régimen chavista denunció “amenazas, guerras psicológicas, políticas (y) diplomáticas” y remarcó que la mayor victoria será la paz.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaKamla Persad-BissessarTrinidad y TobagoEstados UnidosOperación Lanza SurCaribeDonald TrumpMovimiento Nacional del Pueblo

Últimas Noticias

Daniel Noboa declaró como terrorista al grupo islamista Hermanos Musulmanes y afirmó que son “una amenaza para la población civil”

El gobierno de Ecuador formalizó la designación del grupo islamista como amenaza para la seguridad nacional, luego de conocer los detalles de su presencia e influencia en el país sudamericano

Daniel Noboa declaró como terrorista

La caída de la producción petrolera en noviembre confirma el deterioro operativo de Petroecuador en 2025

La distancia entre la meta oficial y el desempeño real del sector se ensancha al mismo ritmo que se acumulan los incidentes que han afectado a la empresa a lo largo de 2025

La caída de la producción

La gira de Noboa por Europa y Asia comenzó sin dar ningún detalle sobre detalles de los funcionarios que integrarán la comitiva oficial

El presidente ecuatoriano partió este 3 de diciembre hacia Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega

La gira de Noboa por

Las claves detrás del retraso en el conteo electoral de Honduras

Fallas en el sistema de transmisión de datos, tensiones internas en el ente electoral, demoras logísticas y un estrecho margen entre Salvador Nasralla y Nasry Asfura mantienen en suspenso el resultado de unas elecciones que, desde el domingo, siguen sin un ganador claro

Las claves detrás del retraso

La Justicia de Chile dictó 18 años de prisión contra el autor de una ola de asaltos en Santiago planificados por su hija

Los atracos fueron cometidos en barrios acomodados y su ejecución incluyó vigilancia previa, secuestros y uso de armas, con la joven de 18 años diseñando los operativos y su padre llevándolos a cabo

La Justicia de Chile dictó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Primer Polo de Bienestar en

Primer Polo de Bienestar en el Edomex será instaurado en Nezahualcóyotl: confirma Claudia Sheinbaum

Juicio por el femicidio de Patricia Aybar: declaró una vecina que escuchó cuando la mujer era asesinada a golpes

Qué se celebra el 4 de diciembre en el Perú: una fecha que entrelaza memoria cultural y compromiso social

Aumento al salario mínimo 2026 en México: lista de municipios donde subirá 5% y no 13%

Kicillof avanzó con el endeudamiento en Diputados gracias al peronismo y los votos aliados

INFOBAE AMÉRICA
Eugenia Martínez de Irujo da

Eugenia Martínez de Irujo da la última hora de su hermano Cayetano tras cancelar su luna de miel por problemas de salud

El Ejército de Israel mata al autor de un atropello con fuga que hirió a un militar cerca de Hebrón

Bolivia elimina la necesidad de visados para ocho países, incluidos EEUU e Israel

Israel bombardeó el sur de la Franja de Gaza tras un ataque del grupo terrorista Hamas contra cinco soldados israelíes

Colombia expulsa a 9 personas de la secta judía Lev Tahor y entrega a 17 menores a los servicios de EEUU

ENTRETENIMIENTO

La exestrella porno, Jenna Jameson

La exestrella porno, Jenna Jameson atribuye su pérdida de peso a su camino espiritual: “Siguiendo a Jesús”

Dakota Johnson analiza su carrera: “Tengo una relación de amor y odio con la actuación”

Sharon Osbourne dedicó un amoroso mensaje a Ozzy Osbourne en su primer cumpleaños póstumo

Una carta, dos magos y la promesa de una nueva aventura: así se vive el recambio de protagonistas en Harry Potter

Un médico fue condenado a 30 meses de prisión por la muerte de Matthew Perry tras una sobredosis de ketamina