Trinidad y Tobago confirmó la instalación de un radar estadounidense que será usado para frenar el narcotráfico en el Caribe

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, defendió el nuevo radar de Estados Unidos en su país (REUTERS/Andrea De Silva)

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, confirmó que el radar instalado recientemente por marines estadounidenses en el archipiélago forma parte de una estrategia para “ayudar en la detección de actividades de evasión de sanciones relacionadas con el petróleo crudo venezolano y de traficantes que han estado realizando entregas de narcóticos, armas de fuego, municiones y migrantes en nuestro país desde Venezuela”.

Persad-Bissessar, quien se reconoce como “una fiel devota del presidente estadounidense Donald Trump”, subrayó que “el equipo más reciente mejora las capacidades de vigilancia y añade una capa superior de protección que anteriormente no estaba disponible”.

El radar fue instalado en un nuevo aeropuerto, poco después de recibir al buque USS Gravely y en medio de maniobras conjuntas con Estados Unidos que se extendieron hasta el 21 de noviembre.

La mandataria de Trinidad y Tobago añadió que estas acciones se dan en el contexto del embargo petrolero impuesto por Trump a Venezuela en 2019 y las posteriores sanciones aplicadas durante su mandato. Desde el régimen chavista de Caracas, por su parte, calificó estas maniobras en su vecino insular como una provocación.

Trinidad y Tobago confirmó que EEUU instaló radares en el país cerca de la costa venezolana (X)

La instalación del radar motivó cuestionamientos por parte del opositor Movimiento Nacional del Pueblo (PNM), cuyos miembros exigieron más transparencia sobre el operativo.

En contraposición, Persad-Bissessar acusó al PNM de “ignorar el tráfico ilegal de drogas y de personas impulsado por Venezuela” y agregó que “las preguntas planteadas por el PNM sobre el radar recién instalado son un esfuerzo desesperado por obligar al gobierno a divulgar información sensible de seguridad nacional para ayudar a los presuntos financiadores de la mafia local de drogas y los colaboradores criminales venezolanos del PNM a eludir la vigilancia”.

Pennelope Beckles, líder opositora en Trinidad y Tobago, pidió que cualquier evidencia concreta se entregue directamente a la policía. La dictadura venezolana acusó a Persad-Bissessar de sumarse a los “planes de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro”, aunque la primera ministra aclaró que “Washington nunca solicitó utilizar su país para atacar Venezuela”.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, habló sobre el radar estadounidense colocado recientemente en su país (REUTERS/Eduardo Munoz)

En paralelo, fuerzas estadounidenses, en medio de la Operación Lanza del Sur orquestada por el Comando Sur en el Caribe, bombardearon 20 embarcaciones desde septiembre en el Caribe y el Pacífico con un saldo de 83 muertos.

Entre el 16 y el 21 de noviembre, alrededor de 350 integrantes de la 22 Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina de Estados Unidos realizaron ejercicios conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago. Las maniobras estuvieron centradas en mejorar la interoperabilidad y reforzar las capacidades para combatir el crimen organizado en la región.

Especialistas citados por medios en Estados Unidos señalaron que se trata del mayor despliegue militar en décadas, cuya finalidad sería aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Las autoridades trinitenses, por su parte, insisten en que la cooperación con Washington se circunscribe exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico.

El Grupo de Ataque de Portaaviones Gerald R. Ford de la Armada de los EE. UU., que incluye los buques insignia USS Gerald R. Ford, USS Winston S. Churchill, USS Mahan y USS Bainbridge (REUTERS)

Por otra parte, la llegada a Trinidad y Tobago del jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, sumó tensión al panorama político y militar en el Caribe, especialmente luego de la designación oficial del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte de EEUU.

A raíz de la visita del titular del Estado Mayor, el dictador Nicolás Maduro respondió durante una transmisión en la cadena estatal VTV que el país seguirá resistiendo cualquier tipo de presión. “Hagan lo que hagan, cómo lo hagan, dónde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles”, sostuvo Maduro. El líder del régimen chavista denunció “amenazas, guerras psicológicas, políticas (y) diplomáticas” y remarcó que la mayor victoria será la paz.

(Con información de AFP)