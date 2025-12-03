América Latina

Salvador Nasralla quiere que Juan Orlando Hernández sea juzgado en Honduras tras al indulto de Donald Trump

El candidato liberal que lidera el conteo electoral dijo que “cuando haya una justicia neutral” el ex presidente será procesado en el país, donde el Ministerio Público mantiene investigaciones activas por corrupción que no son afectadas por el perdón presidencial de EEUU

El candidato presidencial salvadoreño Salvador
El candidato presidencial salvadoreño Salvador Nasralla, del Partido Liberal de Honduras, gesticula durante una conferencia de prensa tras reportes de un recuento de votos empatado en Tegucigalpa. REUTERS/Fredy Rodriguez

El candidato presidencial Salvador Nasralla afirmó este martes que el ex presidente Juan Orlando Hernández debería ser juzgado en Honduras después de ser liberado por el indulto otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump, mientras amplía su ventaja en el conteo electoral sobre su rival conservador del mismo partido que el exmandatario.

“Juzgarlo y meterlo preso y ahora liberarlo son hechos de otro estado. No son cosas que hizo el Estado de Honduras. Él debe ante el Estado de Honduras y cuando haya una justicia que sea neutral y no controlada por un partido, él será oportunamente juzgado por Honduras”, declaró Nasralla al medio CNN.

El candidato del Partido Liberal, que actualmente lidera el conteo preliminar con 893.718 votos (40,16%) frente a los 883.639 sufragios (39,70%) de Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional, prometió mantener la independencia del poder judicial si gana la presidencia y reactivar el tratado de extradición con Estados Unidos, vigente hasta el 6 de febrero.

“Voy a reanudar el tratado de extradición que lo tienen hasta el 06/02. Aquí estás viendo manos limpias”, afirmó Nasralla, estableciendo una clara diferencia con Asfura, cuyo partido es el mismo que llevó a Hernández a la presidencia entre 2014 y 2022.

Hernández, de 57 años, fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, tras ser arrestado en febrero de ese año en su residencia oficial de Tegucigalpa, poco después de finalizar su segundo mandato y entregar el poder a Xiomara Castro. En marzo de 2024, un jurado de la Corte federal del Distrito Sur de Nueva York lo declaró culpable de tres cargos de narcotráfico y armas, sentenciándolo a 45 años de prisión, cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.

El indulto de Trump, anunciado el pasado viernes y efectivo el lunes 1 de diciembre cuando Hernández fue liberado de la prisión federal de alta seguridad de Hazelton en Pensilvania, sorprendió a muchos. El ex presidente había solicitado el perdón mediante una carta en la que elogiaba a Trump y recordaba la colaboración entre ambos países durante el primer mandato del republicano.

Durante su juicio en Nueva York, se reveló que las más de 400 toneladas de cocaína implicadas en la condena podrían equivaler a miles de millones de dosis individuales. Un testigo afirmó que Hernández habría comentado que planeaban “meter las drogas en las narices de los gringos”, mientras que la Fiscalía lo acusó de utilizar su posición de poder para facilitar el tráfico de drogas y financiar campañas políticas con aportes de narcotraficantes, incluido el cartel de Sinaloa.

ARCHIVO - El presidente de
ARCHIVO - El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, habla durante la ceremonia de apertura de la Conferencia COP26 de la ONU sobre Cambio Climático en Glasgow, Escocia, el lunes 1 de noviembre de 2021. (Andy Buchanan/Pool vía AP, Archivo)

Trump defendió su decisión calificando el proceso como “injusto” y una “cacería de brujas”. “Él era el presidente, y en su país se vendían drogas. Y como era presidente, lo persiguieron”, declaró el mandatario estadounidense en la Casa Blanca.

El perdón presidencial ha generado polémica en Honduras. El titular del Parlamento, Luis Redondo del oficialista Partido Libre, consideró que el indulto envía un “mensaje devastador” a operadores de justicia y resulta contradictorio en la lucha internacional contra el narcotráfico.

Sin embargo, el Ministerio Público hondureño ha señalado que el perdón en Estados Unidos no afecta a los procesos judiciales pendientes en el país. Hernández aún enfrenta investigaciones por corrupción, lavado de activos y otros posibles cargos bajo supervisión de las autoridades hondureñas, lo que significa que si regresa podría enfrentar acciones judiciales adicionales.

El ex presidente permanece en paradero desconocido desde su liberación y no se ha confirmado si regresará a Honduras. Su esposa, Ana García, agradeció emocionada a Trump, confirmando que Hernández “volvió a ser un hombre libre”.

El indulto coincidió con el apoyo de Trump en las elecciones presidenciales hondureñas del domingo al candidato Asfura, en una contienda donde Nasralla ahora lidera con más de 10.000 votos de ventaja tras reanudarse el conteo este martes. El domingo, más de 6,5 millones de hondureños estaban habilitados para elegir al presidente que sucederá a Castro el 27 de enero de 2026.

