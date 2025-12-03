Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: con un escrutinio que avanza a cuentagotas, crece la incertidumbre mientras el país espera la definición

A tres días de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa sin proclamar al ganador de la presidencia en Honduras, en medio de una contienda extremadamente ajustada entre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, respaldado por Donald Trump.
Con el 74% de las actas procesadas, Nasralla registra 959.670 votos (40,22%), seguido muy de cerca por Asfura, que suma 946.462 votos (39,67%). La diferencia supera ligeramente los 13.000 votos, después de que el conteo se reanudara el martes tras fallas técnicas en el sistema de divulgación.
A mayor distancia figura la candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libre, con 454.350 votos (19,04%), después de afirmar que no daba por “perdidas” las elecciones.
Hasta la tarde del martes, Asfura lideraba los cómputos desde la misma noche electoral con apenas 500 votos de ventaja, lo que configuraba un virtual empate técnico. La reactivación del conteo modificó el escenario y colocó a Nasralla al frente, aunque la diferencia sigue siendo estrecha.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, afirmó este miércoles que la isla está dispuesta a restablecer relaciones diplomáticas con Honduras sobre la base de la “igualdad” y la “reciprocidad”.
Señaló que los dos principales candidatos presidenciales hondureños mantienen posturas “amistosas” hacia Taipéi y recordó que el país centroamericano continúa en proceso de escrutinio tras las elecciones del domingo.
Tanto Asfura como Nasralla, expresaron durante la campaña su disposición a restablecer los vínculos con Taiwán, suspendidos en marzo de 2023 durante el Gobierno de Xiomara Castro, y a profundizar la relación con Estados Unidos e Israel.
Lin explicó, en declaraciones recogidas por la agencia CNA, que Taiwán seguirá de cerca la situación y mantiene una “actitud abierta” para negociar con el futuro presidente hondureño.
Tras la ruptura con Honduras y Nauru en 2024, la isla conserva el reconocimiento de doce Estados, siete de ellos en América Latina y el Caribe, en un contexto de creciente presión diplomática de China, que considera a Taiwán una “parte inalienable” de su territorio.
Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, dijo al medio CNN que el ex presidente Juan Orlando Hernández debería ser juzgado en Honduras después de ser liberado por el indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Según explicó, la liberación de Hernández corresponde a decisiones tomadas fuera del país.
“Juzgarlo y meterlo preso y ahora liberarlo son hechos de otro estado. No son cosas que hizo el Estado de Honduras. Él debe ante el Estado de Honduras y cuando haya una justicia que sea neutral y no controlada por un partido, él será oportunamente juzgado por Honduras”, dijo Nasralla en el programa Conclusiones.
El candidato afirmó que, si gana la presidencia, mantendrá la independencia del poder judicial y reactivará el tratado de extradición con Estados Unidos, vigente hasta el 6 de febrero. “Voy a reanudar el tratado de extradición que lo tienen hasta el 06/02. Aquí estás viendo manos limpias”, dijo Nasralla.
El conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, adelantó este martes a su rival Nasry “Tito” Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional apoyado por Donald Trump, después de que el ente electoral reanudara los resultados preliminares de las elecciones del 30 de noviembre, tras una falla técnica del sistema de divulgación.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE/UE) advirtió este martes en Tegucigalpa que el proceso de escrutinio en Honduras estuvo marcado por “lentitud y falta de coordinación institucional”, señalando que los problemas técnicos y de comunicación tras el cierre de las urnas afectaron la transparencia electoral.
El jefe de la misión, Francisco Assis, explicó que la fragmentación interna del Consejo Nacional Electoral y la mala coordinación generaron demoras considerables en el avance del conteo oficial e incertidumbre sobre los resultados.
“La dispersión de responsabilidades y la ausencia de comunicación pública coherente afectaron incuestionablemente la credibilidad del CNE”, declaró Assis.
El informe preliminar de la UE subrayó que, aunque la votación fue pacífica en la mayoría de los centros, la lentitud del recuento y los prolongados problemas en la página web del CNE provocaron que, por momentos, partidos y ciudadanos quedaran sin información actualizada hasta la reactivación del sistema cerca de la una de la tarde del martes.
La misión recomendó reforzar la coordinación y la transparencia institucional para evitar vacíos informativos que puedan afectar la legitimidad del proceso en futuras elecciones.