Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: con un escrutinio que avanza a cuentagotas, crece la incertidumbre mientras el país espera la definición

A tres días de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa sin proclamar al ganador de la presidencia en Honduras, en medio de una contienda extremadamente ajustada entre Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, respaldado por Donald Trump.

Con el 74% de las actas procesadas, Nasralla registra 959.670 votos (40,22%), seguido muy de cerca por Asfura, que suma 946.462 votos (39,67%). La diferencia supera ligeramente los 13.000 votos, después de que el conteo se reanudara el martes tras fallas técnicas en el sistema de divulgación.

A mayor distancia figura la candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libre, con 454.350 votos (19,04%), después de afirmar que no daba por “perdidas” las elecciones.

Hasta la tarde del martes, Asfura lideraba los cómputos desde la misma noche electoral con apenas 500 votos de ventaja, lo que configuraba un virtual empate técnico. La reactivación del conteo modificó el escenario y colocó a Nasralla al frente, aunque la diferencia sigue siendo estrecha.