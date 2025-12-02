América Latina

El CNE de Honduras atribuyó a una falla técnica la interrupción en la transmisión de resultados de la elección presidencial

La consejera Cossette López Osorio informó que un error en la plataforma tecnológica interrumpió la divulgación de datos. Aseguró que no fue una decisión del organismo dejar de informar los resultados preliminares

El sistema de transmisión de resultados estaba programado para operar desde las 17:00 hasta las 06:00, con una reanudación prevista a las 09:00 bajo contingencia uno

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio, atribuyó a una falla técnica la detención en la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) de la elección presidencial en Honduras. En una entrevista en la cadena CNN, la funcionaria aclaró que no se trató de una decisión del organismo, sino de un problema inesperado en la plataforma responsable de la divulgación de los datos electorales. “No existió ninguna decisión al respecto. No es una voluntad expresa del Consejo Nacional Electoral, es literalmente una falla técnica en la plataforma de divulgación, misma sobre la cual nosotros ahora estamos auscultando y exigiendo”, señaló.

López Osorio explicó que el funcionamiento del sistema de transmisión de resultados estaba previsto desde las 17:00 horas tras el cierre de los centros de votación. El plan original contemplaba mantener el flujo de los resultados preliminares hasta las 06:00 de la mañana, cuando se realizaría un cierre temporal para procesar toda la información transmitida y los datos quedarían almacenados en la memoria local de cada equipo. Posteriormente, a partir de las 09:00 horas, debía reanudarse el sistema en lo que denominan “contingencia uno”, etapa en la que se integrarían las actas que, por fallas en la conectividad o transmisiones incompletas, no lograron enviarse en el corte inicial. “No estaba destinado a ser hecho así, es un reclamo que estamos haciendo con vehemencia en este momento, estamos buscando las explicaciones”, afirmó la consejera durante la entrevista con CNN.

Cossette López Osorio aclara que el CNE no tomó la decisión de suspender el TREP, sino que fue un problema inesperado en la plataforma tecnológica (REUTERS/ARCHIVO)

Según López Osorio, la suspensión en la entrega de resultados no es aceptable y el CNE se encuentra exigiendo una pronta solución a la empresa proveedora de la plataforma tecnológica. Destacó que el organismo electoral convocó a una sesión extraordinaria para abordar el incidente directamente con los representantes de la empresa y obtener una explicación técnica exhaustiva sobre el fallo. “A las nueve y media de hoy tenemos una sesión extraordinaria con el propósito de encontrarnos precisamente con la empresa, que nos den todas las explicaciones, pero además que se solucione a la brevedad posible”, subrayó. Aseguró que el compromiso del CNE es la transparencia y que la interrupción del sistema TREP no puede repetirse en futuras jornadas.

En cuanto a la posibilidad de restablecer la publicación digital de los resultados, López Osorio trasladó el mensaje recibido de la empresa, según el cual la reapertura del sistema podría lograrse en la mañana siguiente. Sin embargo, aclaró que aún no existe un compromiso firme y que el ente electoral permanece vigilante para evitar que el episodio vuelva a presentarse. “Nos han dicho que posiblemente mañana en la mañana esté solucionado, pero, pues obviamente no queremos que se repita el episodio”, declaró.

La funcionaria remarcó que el sistema de divulgación de resultados electorales resulta clave para la transparencia electoral en Honduras, ya que se nutre tanto de los datos transmitidos electrónicamente la noche de la elección como de los recabados en los días sucesivos mediante procesos internos del CNE. Sin embargo, afirmó que la difusión digital no es la única vía para determinar la voluntad ciudadana y confirmó que existe un respaldo físico robusto de cada acta de votación, el cual puede verificarse manualmente. “Nuestro sistema de divulgación es integrado y se nutre de diferentes fuentes... tratamos de hacer un sistema de trazabilidad... que lastimosamente no está disponible, pero que igual es posible físicamente mediante la verificación de las actas, que es un mandato del Consejo Nacional Electoral y que queda disponible para las siguientes etapas”, explicó.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras atribuye a una falla técnica la interrupción en la transmisión de resultados preliminares de la elección presidencial (AP/Moisés Castillo)

López Osorio señaló que la proporción de actas pendientes de procesamiento, debido al incidente técnico, ronda el 43 %, mientras que el 57 % restante corresponde a las actas que fueron escaneadas y transmitidas con normalidad. Afirmó que, en este contexto, la institución dispone de procedimientos legales, instrumentos de trazabilidad en el transporte y custodia de las actas —incluyendo el uso de GPS en las maletas y vehículos—, garantizando la llegada segura de los materiales al Centro Logístico Nacional. De esta forma, el CNE asegura contar con los elementos necesarios para subsanar cualquier inconsistencia y dar certeza a los partidos políticos y la ciudadanía sobre los resultados oficiales.

La consejera finalmente hizo un llamado a la calma y la paciencia, agradeciendo la actitud cívica de los electores y el comportamiento responsable de los candidatos. Aseguró que la transparencia y la legalidad serán preservadas en cada etapa, y reiteró el compromiso de restituir la publicación de resultados a la mayor brevedad, una vez superados los problemas técnicos detectados en la TREP Honduras.

Actualmente, el proceso electoral hondureño se encuentra en una fase crítica, con el escrutinio detenido a causa de problemas técnicos y un resultado todavía indefinido debido al estrecho margen entre los principales candidatos. Mientras elCNEtrabaja contra reloj para resolver las fallas en laTREP, más del 40 % de las actas sigue en proceso de ingreso y verificación. Los partidos y la ciudadanía permanecen atentos y preocupados ante cualquier posible alteración de la tendencia, especialmente tras experiencias de comicios anteriores.

