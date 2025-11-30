Joven fue asesinada en Magangué, Bolívar, en medio de una rumba: tropezó con otra mujer y fue atacada con arma blanca

La joven llegó al centro médico sin signos vitales - crédito Facebook

No cesan los hechos de intolerancia en todo el país en medio de las jornadas de entretenimiento nocturno que, esta vez, cobró la vida de una mujer en el departamento de Bolívar.

Según informó la Policía del departamento, Olga María García Díaz, una joven de 22 años, fue asesinada en la madrugada del domingo 30 de noviembre tras ser atacada con arma blanca en un estadero de Magangué, Bolívar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las primeras investigaciones señalan que el hecho ocurrió alrededor de la 1:10 a. m. en un establecimiento ubicado sobre la Avenida Colombia, cerca del barrio El Milagro. Según las pesquisas iniciales, el crimen se originó por un incidente ‘absurdo’: un tropezón accidental con otra mujer mientras la víctima se dirigía al baño.

Testigos señalaron que García Díaz transitaba entre las mesas del concurrido estadero cuando tropezó con una mujer que compartía mesa con otras personas. Tras un breve cruce de palabras, una de las involucradas sacó de sus pertenencias un arma cortopunzante y atacó a la joven, que recibió al menos dos heridas contundentes ante la mirada de decenas de clientes presentes en el local.

La mujer recibió al menos dos puñaladas tras el tropiezo con otra asistente del lugar - crédito Pexels

La gravedad de las lesiones motivó que varios asistentes la trasladaran de inmediato en motocicleta al Hospital La Divina Misericordia, el principal centro asistencial del municipio.

A pesar de la rápida intervención, el personal médico confirmó que la joven llegó sin signos vitales. Una patrulla de la Policía de Bolívar acudió al hospital tras recibir la alerta y verificó el fallecimiento de García Díaz, que residía en el barrio Maracaná de Magangué.

Durante las primeras diligencias, las autoridades ubicaron y detuvieron a tres mujeres sospechosas, de 34, 33 y 28 años. Dos de ellas son oriundas de Magangué y la tercera procede de Caucasia, Antioquia.

“Una ciudadana que observó lo sucedido señaló directamente a una de las trasladadas como la autora de la agresión que causó la herida mortal a la joven. Las autoridades continúan adelantando las actuaciones correspondientes para esclarecer plenamente lo ocurrido”, indicó el Comando de la Policía de Bolívar.

La mujer se encontraba en un establecimiento nocturno de Magangué cuando fue atacada - crédito Google Maps

Las detenidas fueron trasladadas a la estación de Policía para su plena identificación y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanza la investigación.

Una testigo presencial se ha convertido en pieza clave del proceso, ya que afirmó haber presenciado el ataque y señaló directamente a una de las capturadas como la presunta autora de la agresión mortal.

Las autoridades trabajan en la verificación de esta versión, por lo que ya solicitaron el material fílmico de las cámaras de seguridad del sector, con el que buscan establecer con precisión la secuencia de los hechos para determinar el grado de responsabilidad de cada una de las implicadas.

El asesinato de García Díaz ha generado conmoción en la comunidad y ha puesto nuevamente en el centro del debate la problemática de la violencia derivada de conflictos mínimos.

Las tres mujeres fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación – crédito imagen ilustrativa Infobae

La Policía Nacional ha reiterado su llamado a la tolerancia y al manejo pacífico de los desacuerdos, advirtiendo que ningún conflicto justifica el uso de la violencia. En un comunicado institucional, la entidad invitó a la ciudadanía a fortalecer la convivencia y el respeto por la vida, advirtiendo sobre el aumento de casos de intolerancia en la región.

“La Policía Nacional invita a la tolerancia, al respeto por la vida y al manejo pacífico de los conflictos, reiterando que ningún desacuerdo justifica el uso de la violencia. Así mismo, ratifica su compromiso con la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de todos los bolivarenses”, señaló la Policía de Bolívar

Actualmente, la Fiscalía adelanta el proceso penal contra las tres mujeres capturadas, mientras se esclarece la autoría material del crimen y se determina el nivel de participación de cada una en los hechos. Las autoridades han manifestado su compromiso de continuar con las actuaciones necesarias para que la justicia actúe con celeridad y rigor.