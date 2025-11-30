América Latina

Elecciones en Honduras: la candidata oficialista Rixi Moncada llamó a la población a votar “sin temor”

Tras emitir su voto en Tegucigalpa, la aspirante por el Partido Libertad y Refundación (Libre) manifestó su expectativa de una alta participación ciudadana y reiteró su rechazo al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares

Rixi Moncada votó en un
Rixi Moncada votó en un colegio electoral de Tegucigalpa (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Rixi Moncada, candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), depositó este domingo su voto en Tegucigalpa durante las elecciones generales de Honduras y animó a la ciudadanía a participar "sin temor" en una jornada marcada por una alta tensión en medio de las denuncias de posible fraude.

“No dejemos que nadie defina nuestro destino, vamos a las urnas, usemos el derecho que tenemos al sufragio”, afirmó antes de emitir su voto, ante varios periodistas reunidos en el lugar.

Moncada insistió en que la población debe acudir masivamente a votar sin temor y aseguró que el proceso se desarrollaría de forma pacífica tras la apertura de los centros de votación. La candidata señaló: “El mensaje hoy es que salga la gente a votar sin temor”, y manifestó su expectativa de una alta participación ciudadana.

Moncada saluda a sus seguidores
Moncada saluda a sus seguidores tras salir de su centro de votación (REUTERS/Fredy Rodriguez)

La candidata de Libre, partido cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya —esposo y principal asesor de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro—, reiteró su rechazo al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Moncada calificó este mecanismo como “tramposo” y lo criticó por estar controlado por siete empresas privadas.

También expresó que se siente lista para asumir la presidencia y destacó el potencial del país para generar empleo a partir de la democratización de la economía: “Honduras tiene una grandísima riqueza, solo hay que aplicar la ley. Habrá muchos empleos con la democratización de la economía”, subrayó, defendiendo la continuidad del proyecto de refundación que lidera la presidenta Xiomara Castro.

En estas elecciones, más de seis millones de ciudadanos en Honduras están habilitados para votar, de una población total de diez millones.

Honduras acude a las urnas
Honduras acude a las urnas para unas elecciones clave para el futuro del país (REUTERS/Leonel Estrada)

En la jornada se eligen presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

Se prevé que los primeros resultados preliminares se publiquen unas cuatro horas después del cierre de las urnas, planificado para las 17:00 (hora local).

