Elecciones en Honduras: los votantes acudirán a votar en medio de la polarización y las acusaciones de posible fraude

Millones de ciudadanos participan en una votación examinada por observadores internacionales, en un contexto de alta rivalidad y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso

Dos hombres observan listado electoral
Dos hombres observan listado electoral durante las elecciones primarias en un centro de votación este 9 de marzo de 2025 (EFE/Jose Valle)

Este domingo, los hondureños concurren a las urnas para definir quién será su próximo presidente en una elección marcada por la polarización y denuncias de posible fraude. La contienda enfrenta a una candidata que promueve la continuidad del gobierno actual y a dos aspirantes con apoyo opositor, ambos distanciados de sus partidos tradicionales y con el objetivo de obtener el poder tras una tensa campaña.

Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso un despliegue especial de fuerzas de orden para garantizar un ambiente pacífico, una medida respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y observadores internacionales, quienes han destacado la importancia de la transparencia en este proceso decisivo.

Más de sesi millones de hondureños están habilitados para votar en más de 18.000 centros distribuidos en todo el territorio, en una jornada que definirá no solo la presidencia sino también la renovación del Congreso y gobiernos municipales.

De acuerdo con las últimas encuestas, tres de los cinco aspirantes presidenciales llegan prácticamente igualados: Rixi Moncada, abogada y figura cercana a la presidenta Xiomara Castro, compite por el oficialista Libertad y Refundación (Libre); el presentador Salvador Nasralla, quien busca la presidencia por cuarta vez, en esta ocasión representando al Partido Liberal; y el empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:00 hsHoy

america/america-latina/2025/11/30/nasry-asfura-rixi-moncada-y-salvador-nasralla-los-tres-candidatos-que-buscan-suceder-a-xiomara-castro-en-honduras/

06:30 hsHoy

Los datos clave de la elección presidencial

Fotografía de archivo de una
Fotografía de archivo de una urna en un centro de votación de San Pedro Sula (Honduras). EFE/ José Valle

Este año, el padrón electoral hondureño está conformado por 6.522.577 ciudadanos habilitados para sufragar, de los cuales 6.026.477 residen en el país y 496.307 en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Para este proceso, se habilitarán 5.744 centros de votación en todo el territorio nacional, y en Estados Unidos se abrirán centros en 12 ciudades para que los hondureños que viven allí puedan ejercer su derecho al voto.

El CNE informó que los centros de votación abrirán a las 7:00 a. m. y cerrarán a las 5:00 p. m., aunque las personas que lleguen antes del cierre y permanezcan en la fila tendrán garantizado su derecho a votar. En caso de fuerza mayor que impida el inicio a tiempo, las Juntas Receptoras de Votos podrán extender la jornada hasta las 6:00 p. m.

El único requisito para votar es presentar el Documento Nacional de Identificación (DNI). Quienes necesiten confirmar el centro de votación y la mesa correspondiente pueden hacerlo en el sitio web del CNE, ingresando los números del DNI sin guiones y la fecha de nacimiento.

06:02 hsHoy

Elecciones en Honduras: la máxima autoridad electoral pidió a todos los candidatos respetar los resultados

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, subrayó que el CNE es la única voz autorizada para anunciar el ganador

El candidato presidencial Nasry Asfura
El candidato presidencial Nasry Asfura del Partido Nacional de Honduras (PN); la candidata presidencial Rixi Moncada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE); y el candidato presidencial Salvador Nasralla del Partido Liberal Hondureño (PLH). REUTERS/Leonel Estrada y Fredy Rodriguez

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, instó a los candidatos a la presidencia a demostrar madurez política en las elecciones generales del próximo domingo, presentando propuestas sólidas y comprometiéndose a reconocer los resultados oficiales. Durante una entrevista con la agencia EFE, Hall subrayó que el CNE es la única voz autorizada para anunciar resultados y señaló la importancia de que todos los participantes respeten el proceso y sus resultados.

05:29 hsHoy

La sanción por incumplir la ley seca

Durante esta jornada electoral, Honduras implementará la ley seca, una medida que prohíbe temporalmente la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en todo el país. Esta restricción estará vigente desde las 6:00 a. m. del sábado 29 de noviembre hasta las 6:00 p. m. del lunes 1 de diciembre

Aquellas personas que violen esta disposición podrán ser sancionadas con multas que van desde cuatro hasta diez salarios mínimos. El objetivo de la ley seca es contribuir a un clima de tranquilidad y orden durante el proceso electoral.

05:08 hsHoy

Durante una sesión extraordinaria de la OEA, Estados Unidos exigió al gobierno de Honduras que garantice la transparencia de los comicios del 30 de noviembre

El vicecanciller Chris Landau reclamó que la presidenta Castro y las Fuerzas Armadas hondureñas “respeten los roles definidos por la Constitución” y resguarden “los materiales electorales sin involucrarse en el conteo de votos”

Chris Landau, subsecretario de Estado,
Chris Landau, subsecretario de Estado, durante su exposición en la OEA, (Washington, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) El vicecanciller de Estados Unidos, Chris Landau, exigió hoy durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA que la presidenta Xiomara Castro y las Fuerzas Armadas garanticen la transparencia de las elecciones del próximo 30 de noviembre.

04:31 hsHoy

Las Fuerzas Armadas desplegaron el material electoral

Soldados montan guardia cerca de
Soldados montan guardia cerca de las urnas con las papeletas electorales durante una ceremonia con bandera que marca el inicio de su distribución de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre (REUTERS/Leonel Estrada)

El Ejército de Honduras inició el jueves 21 de noviembre la distribución del material necesario para llevar adelante los comicios. El despliegue comenzó en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en Tegucigalpa, desde donde partieron camiones cargados con urnas, papeletas, tinta indeleble y otros insumos electorales, destinados a diferentes regiones del país, incluidas zonas de complejo acceso.

El proceso se llevó a cabo en un contexto de creciente atención internacional y reiteradas advertencias sobre la importancia de proteger la independencia y la integridad de los organismos responsables de la organización electoral.

