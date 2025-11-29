América Latina

Godwin Friday asumió como nuevo primer ministro de San Vicente y las Granadinas

El nuevo mandatario de 66 años, sustituye al veterano Ralph Gonsalves, quien buscaba un sexto mandato consecutivo sin precedentes tras ser elegido por primera vez en 2001

El abogado Godwin Friday juró
El abogado Godwin Friday juró como el quinto primer ministro de San Vicente y las Granadinas

El abogado Godwin Friday juró como el quinto primer ministro de San Vicente y las Granadinas desde que el país alcanzó la independencia en 1979, prometiendo “cambios importantes y transformadores” para mejorar el nivel de vida de la población.

Friday, de 66 años, sustituye al veterano Ralph Gonsalves, quien buscaba un sexto mandato consecutivo sin precedentes tras ser elegido por primera vez en 2001.

El nuevo primer ministro asumió el cargo a última hora del viernes ante la gobernadora general, Dame Susan Dougan, menos de 24 horas después de liderar a su Nuevo Partido Democrático (NDP, en inglés) a una contundente victoria electoral.

El NDP se hizo con 14 de los 15 asientos del Parlamento, desbancando al Partido de la Unidad Laborista (ULP) de Gonsalves, el primer ministro más longevo del Caribe y el único candidato del ULP que logró un escaño.

“Es mi deber hacer todo lo posible para mejorar el nivel de vida, los valores morales, las esperanzas y las expectativas de nuestro pueblo, para que todos puedan soñar y aspirar a una vida mejor en este país”, declaró Friday.

Teniendo el país escasos 110.000 habitantes, el nuevo primer ministro urgió a “aunar recursos e intelecto” para trabajar por el bien común.

“No nos beneficia como pueblo que algunos prosperen mientras otros luchan, y que lo consideremos, de alguna manera, una cuestión de destino. Podemos hacer algo al respecto para asegurarnos de que a todos nos vaya mejor”, subrayó.

Sobre su triunfo en las elecciones, Friday consideró que el pueblo de San Vicente y las Granadinas apreció el servicio que brindaron en la oposición.

“Me demostró que la gente está lista para un cambio que marque la diferencia en sus vidas, no cambios graduales, sino cambios importantes, cambios transformadores”, aseguró.

El ex primer ministro de
El ex primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves. (AP Foto/Francois Walschaerts)

Friday adelantó que el nuevo Gobierno será anunciado la próxima semana y se pondrá a trabajar de lleno para implementar las promesas electorales de “un nuevo amanecer” para el país.

San Vicente y las Granadinas, una treintena de islas situadas en las Antillas Menores, fue colonia británica hasta 1979 y es parte de la Mancomunidad de Naciones y de la Comunidad del Caribe (Caricom).

La Secretaría de Caricom felicitó a Friday y expresó su esperanza de colaborar con su nueva Administración para apoyar “una integración regional fortalecida y eficaz”.

Las elecciones fueron supervisadas por una misión de Caricom, que en su informe preliminar señaló que hubo “algunos problemas operativos y de personal”.

Entre ellos, citó las largas filas en varios centros de votación debido a la falta de personal electoral y la gran cantidad de electores asignados, así como cierto desconocimiento de los votantes en el proceso de emitir su sufragio.

No obstante, la misión concluyó que, en general, las elecciones en San Vicente y las Granadinas se desarrollaron “de forma ordenada, pacífica y en un ambiente de sólida participación cívica”.

(Con información de EFE)

