Vació la tarjeta de su amigo muerto en un accidente aéreo bajo sospecha: ahora la familia exige investigar la tragedia

El acusado sustrajo alrededor de USD 3,200.

El Juzgado de Garantía de San Felipe (88 kms al norte de Santiago), decretó este martes la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual mientras dure la investigación para Iván Alfonso Taum Aros, acusado de vaciar la tarjeta bancaria de Fernando Tapia, supuestamente amigo suyo, quien falleció el pasado 29 de octubre cuando capotó la avioneta que pilotaba.

Sin embargo, lo que más indigna a la familia es que el imputado comenzó a usar la tarjeta el mismo día que murió Tapia, y siguió sacando dinero el día de su velorio y los siguientes, pagando incluso los artículos que compró para celebrar su cumpleaños.

Los movimientos quedaron al descubierto dos semanas después del accidente, cuando el hijo mayor del fallecido piloto instaló el chip de su telefóno celular en otro dispositivo y comprobó los retiros en la aplicación del banco, denunciando de inmediato el hecho a la policía.

De hecho, un reportaje de T13 reveló videos de Taum comprando zapatillas en una tienda. El vendedor que lo atendió, identificado como Benjamín Castro, aseguró que incluso le regaló un par a él.

“Cuando él pagó en efectivo fue donde me regaló las zapatillas. Después volvió nuevamente, compró otras zapatillas y ahí fue cuando él pagó con la tarjeta", señaló.

De acuerdo a otra dependiente del local, el acusado no habría actuado solo.

“A él lo mandaron. Y cuando vino a comprar acá, al tipo se le olvidó la clave de la tarjeta. Y llamó a alguien y le dieron la clave”, acusó.

También trascendió que una de las adquisiciones que hizo Taum fue, precisamente, una manguera de repuesto para la avioneta de Fernando Tapia, justo un día antes del fatal accidente.

Debido a esto, Soledad Tapia, hermana del piloto, indicó que la familia no descarta ninguna hipótesis.

“Yo y mi familia queremos saber si a mi hermano lo mataron o no”, manifestó taxativa.

Cabe recordar que Tapia, presidente del Club Aéreo San Felipe, falleció cuando su avioneta se estrelló en las cercanías de Putaendo tras perder una hélice.

Tapia falleció al perder una hélice su avioneta.

12 giros

Eduardo Fajardo, fiscal jefe de San Felipe, detalló a la salida de la audiencia que Taum hizo uso de la tarjeta el mismo 29 de octubre en que ocurrió el accidente y luego los días 4, 5 y 6 de noviembre.

De acuerdo al persecutor, la defensa del imputado arguyó que Tapia le había pasado la tarjeta de manera voluntaria días antes, junto con la clave. Taum reconoció no haberla devuelto a la familia, aunque no dio ninguna explicación al respecto.

“Son cerca de 12 giros los que hemos contabilizado y compras en supermercado y en una tienda de deportes por diversos montos, de $29 mil, $200 mil; y giros desde los $200 mil hasta $800 mil”, enumeró Fajardo.

¿En total? Más de $3 millones, unos USD 3,200.

Así las cosas, Taum Araos está en condiciones de llegar a un acuerdo con la familia y devolver el dinero sustraído. Sin embargo, de no suceder esto, arriesga desde 541 días a 5 años de cárcel.