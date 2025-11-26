América Latina

Vació la tarjeta de su amigo muerto en un accidente aéreo bajo sospecha: ahora la familia exige investigar la tragedia

Iván Alfonso Taum Aros hizo varias compras y giros con dinero del piloto Fernando Tapia, cuya avioneta se estrelló a fines de octubre pasado en Chile

Guardar
El acusado sustrajo alrededor de
El acusado sustrajo alrededor de USD 3,200.

El Juzgado de Garantía de San Felipe (88 kms al norte de Santiago), decretó este martes la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual mientras dure la investigación para Iván Alfonso Taum Aros, acusado de vaciar la tarjeta bancaria de Fernando Tapia, supuestamente amigo suyo, quien falleció el pasado 29 de octubre cuando capotó la avioneta que pilotaba.

Sin embargo, lo que más indigna a la familia es que el imputado comenzó a usar la tarjeta el mismo día que murió Tapia, y siguió sacando dinero el día de su velorio y los siguientes, pagando incluso los artículos que compró para celebrar su cumpleaños.

Los movimientos quedaron al descubierto dos semanas después del accidente, cuando el hijo mayor del fallecido piloto instaló el chip de su telefóno celular en otro dispositivo y comprobó los retiros en la aplicación del banco, denunciando de inmediato el hecho a la policía.

De hecho, un reportaje de T13 reveló videos de Taum comprando zapatillas en una tienda. El vendedor que lo atendió, identificado como Benjamín Castro, aseguró que incluso le regaló un par a él.

“Cuando él pagó en efectivo fue donde me regaló las zapatillas. Después volvió nuevamente, compró otras zapatillas y ahí fue cuando él pagó con la tarjeta", señaló.

De acuerdo a otra dependiente del local, el acusado no habría actuado solo.

“A él lo mandaron. Y cuando vino a comprar acá, al tipo se le olvidó la clave de la tarjeta. Y llamó a alguien y le dieron la clave”, acusó.

También trascendió que una de las adquisiciones que hizo Taum fue, precisamente, una manguera de repuesto para la avioneta de Fernando Tapia, justo un día antes del fatal accidente.

Debido a esto, Soledad Tapia, hermana del piloto, indicó que la familia no descarta ninguna hipótesis.

“Yo y mi familia queremos saber si a mi hermano lo mataron o no”, manifestó taxativa.

Cabe recordar que Tapia, presidente del Club Aéreo San Felipe, falleció cuando su avioneta se estrelló en las cercanías de Putaendo tras perder una hélice.

Tapia falleció al perder una
Tapia falleció al perder una hélice su avioneta.

12 giros

Eduardo Fajardo, fiscal jefe de San Felipe, detalló a la salida de la audiencia que Taum hizo uso de la tarjeta el mismo 29 de octubre en que ocurrió el accidente y luego los días 4, 5 y 6 de noviembre.

De acuerdo al persecutor, la defensa del imputado arguyó que Tapia le había pasado la tarjeta de manera voluntaria días antes, junto con la clave. Taum reconoció no haberla devuelto a la familia, aunque no dio ninguna explicación al respecto.

“Son cerca de 12 giros los que hemos contabilizado y compras en supermercado y en una tienda de deportes por diversos montos, de $29 mil, $200 mil; y giros desde los $200 mil hasta $800 mil”, enumeró Fajardo.

¿En total? Más de $3 millones, unos USD 3,200.

Así las cosas, Taum Araos está en condiciones de llegar a un acuerdo con la familia y devolver el dinero sustraído. Sin embargo, de no suceder esto, arriesga desde 541 días a 5 años de cárcel.

Temas Relacionados

Iván Alfonso Taum ArosFernando TapiaPilotoAccidenteChileSan Felipe

Últimas Noticias

La anulación del impuesto a las grandes fortunas genera polémica en Bolivia

El reciente anuncio del ministro de Economía provocó posiciones encontradas. Mientras unos consideran que servirá para atraer inversionistas, otros cuestionan que su alcance y relevancia

La anulación del impuesto a

Desaparecieron cuatro ciudadanos colombianos en un lapso de cinco días en Chile: se conocían entre sí

La comuna de Casablanca está intrigada por la ausencia repentina de tres mayores y un menor de edad

Desaparecieron cuatro ciudadanos colombianos en

Ordenaron el arresto de cuatro jueces que ocuparon cargos por casi dos años fuera del plazo legal en Bolivia

Eran parte de un grupo de siete magistrados que continuaban ejerciendo funciones pese a que sus mandatos concluyeron en 2023. Un auto constitucional determinó poner fin a la controversial prórroga

Ordenaron el arresto de cuatro

Se profundiza la crisis energética en Cuba: casi el 60% de la isla quedará a oscuras este miércoles

Esta cifra se ubica entre las más altas del año, según informó la Unión Eléctrica, dependiente del Ministerio de Energía y Minas del régimen castrista

Se profundiza la crisis energética

La dictadura cubana prometió una serie de reformas económicas que suponen un cambio en su política tradicional

La flexibilización de ciertas normas abre la puerta a nuevas formas de colaboración internacional y busca dinamizar sectores estratégicos en medio de una crisis prolongada

La dictadura cubana prometió una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Grupo de indígenas embera intentan

Grupo de indígenas embera intentan asentarse en el Parque Nacional de Bogotá: Secretaría de Gobierno mantiene diálogos

Courteney Cox, la reina de la reinvención: de Monica Geller a ícono del terror y la comedia

Un experto calcula cuánto cuesta mantener las luces de Navidad de Vigo

Por qué las nueces son clave para el corazón y el cerebro

Así es la carretera más larga del mundo: más de 200 kilómetros en línea recta en mitad del desierto

INFOBAE AMÉRICA
Telefónica elige a César Mascaraque

Telefónica elige a César Mascaraque para ocupar el lugar de Javier de Paz en dos comisiones del consejo

Los rectores trasladan a las empresas la importancia de las universidades para acercar la innovación a las compañías

El sector de autocuidado cerrará el año superando los 7.000 millones de euros, según anefp

El secretario de Estado de la UE acompañará a Steinmeier y al Rey en su homenaje a la víctimas del bombardeo de Gernika

El gobernador de Sao Paulo promete a la derecha un "proyecto victorioso" para 2026 pese a la falta de Bolsonaro

ENTRETENIMIENTO

Lili Reinhart relató la experiencia

Lili Reinhart relató la experiencia que la llevó a convertirse en maestra de Reiki

Courteney Cox, la reina de la reinvención: de Monica Geller a ícono del terror y la comedia

Joe Keery reflexionó sobre cómo Stranger Things cambió su vida: “Me encontré con el personaje que ellos buscaban en el momento justo de mi vida”

El emotivo mensaje de Richard Branson tras la muerte de su esposa, Joan Templeman: “Me rompe el corazón”

La advertencia de Rian Johnson sobre el futuro del cine: “La IA es algo que lo está empeorando todo”