América Latina

La dictadura cubana prometió una serie de reformas económicas que suponen un cambio en su política tradicional

La flexibilización de ciertas normas abre la puerta a nuevas formas de colaboración internacional y busca dinamizar sectores estratégicos en medio de una crisis prolongada

Guardar
El viceprimer ministro y ministro
El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, habla en la Feria Internacional de La Habana este martes (EFE/Ernesto Mastrascusa)

El régimen de Cuba anunció este martes una serie de reformas económicas que suponen un cambio en su política tradicional, al permitir que empresas extranjeras importen combustible, contraten directamente a sus empleados y participen en el sector bancario.

Estas medidas tienen como objetivo abrir la economía a la inversión foránea en áreas clave, en un contexto de crisis económica persistente.

Uno de los cambios más relevantes es la autorización para que compañías extranjeras importen combustible de manera directa. Esta decisión representa una flexibilización significativa en el control estatal sobre los recursos energéticos, un sector históricamente restringido a la gestión gubernamental.

La medida pretende facilitar el acceso a insumos energéticos para empresas que operan en la isla, con el objetivo de dinamizar la actividad productiva y reducir los cuellos de botella que afectan a la economía local.

Oscar Pérez-Oliva Fraga dio detalles
Oscar Pérez-Oliva Fraga dio detalles sobre los planes gubernamentales para la economía de la Isla (EFE/Ernesto Mastrascusa)

En paralelo, el régimen prometió que dará luz verde a la contratación directa de empleados por parte de empresas extranjeras. Hasta ahora, la normativa obligaba a estas compañías a gestionar la contratación de personal a través de agencias estatales, lo que limitaba su autonomía y capacidad de gestión.

Con la nueva disposición, las firmas foráneas podrán seleccionar y emplear a su personal sin intermediación estatal, lo que podría mejorar la eficiencia operativa y la competitividad en el mercado cubano.

Otra de las reformas anunciadas es la promoción de la participación de capital extranjero en el sector bancario. El régimen manifestó su intención de facilitar la entrada de inversión foránea en la banca nacional, un ámbito que hasta ahora permanecía bajo estricto control estatal.

Esta apertura busca atraer recursos financieros y tecnología, así como fortalecer la infraestructura bancaria del país, en línea con los esfuerzos por modernizar la economía y captar capital internacional.

La gente camina bajo una
La gente camina bajo una bandera cubana colgada en el centro de La Habana, Cuba (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, fue el encargado de realizar estos anuncios en el marco de la Feria Internacional de La Habana.

El trasfondo de las reformas se encuentra en la compleja situación económica que atraviesa Cuba. La isla enfrenta una crisis caracterizada por la escasez de divisas, dificultades para acceder a insumos básicos y una caída en los niveles de producción.

En este contexto, el Ejecutivo opta por flexibilizar su modelo económico, tradicionalmente centralizado, con la esperanza de estimular la inversión extranjera y mejorar el acceso a recursos estratégicos como el combustible y el financiamiento.

El régimen no aclaró cuándo comenzarán a funcionar estos cambios que, según el mencionado Pérez-Oliva, entrarán en vigor a través de varios decretos.

Temas Relacionados

crisis en CubaCubareformascrisis económica en CubaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Desaparecieron cuatro ciudadanos colombianos en un lapso de cinco días en Chile: se conocían entre sí

La comuna de Casablanca está intrigada por la ausencia repentina de tres mayores y un menor de edad

Desaparecieron cuatro ciudadanos colombianos en

Ordenaron el arresto de cuatro jueces que ocuparon cargos por casi dos años fuera del plazo legal en Bolivia

Eran parte de un grupo de siete magistrados que continuaban ejerciendo funciones pese a que sus mandatos concluyeron en 2023. Un auto constitucional determinó poner fin a la controversial prórroga

Ordenaron el arresto de cuatro

Se profundiza la crisis energética en Cuba: casi el 60% de la isla quedará a oscuras este miércoles

Esta cifra se ubica entre las más altas del año, según informó la Unión Eléctrica, dependiente del Ministerio de Energía y Minas del régimen castrista

Se profundiza la crisis energética

Jair Bolsonaro seguirá preso en la “sala especial” de 12 metros cuadrados que ocupa en la Policía Federal de Brasilia

El ex presidente comenzó a cumplir la condena a 27 años de cárcel que le fue impuesta por intento de golpe de Estado

Jair Bolsonaro seguirá preso en

La Libertad Avanza inauguró su sede en Montevideo: pidieron un “método Bukele” para Uruguay

El orador central de la inauguración fue el chileno Axel Kaiser

La Libertad Avanza inauguró su
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La DGT lanza un aviso

La DGT lanza un aviso sobre las balizas V-16 que serán obligatorias a partir del 1 de enero: “No nos equivoquemos”

Fiscal Luz Adriana Camargo explicó por qué alias Calarcá no fue capturado en 2024: “No estaba cometiendo delitos de lesa humanidad”

Juez da 48 horas para que se defina la situación jurídica de Cristina Lombana, según Armando Benedetti: “Por fin tengo acceso a la justicia”

Alberto Fernández visitó a Julio De Vido en la cárcel de Ezeiza

El Gobierno colombiano solicita más de medio billón de pesos al Fondo Nacional del Ahorro para gasto social

INFOBAE AMÉRICA
Israel eliminó más de 20

Israel eliminó más de 20 terroristas de Hamas en operativos en Rafah, al sur de la Franja de Gaza

(AMP) Verisure pierde 47,8 millones en el tercer trimestre y eleva ingresos a cerca de 1.000 millones (+9,2%)

El 10% más rico de América Latina capta el 34,2% de los ingresos totales de la región, según la Cepal

Israel amenaza con intervenir "con fuerza" en Líbano si Hezbolá no se desarma "antes de finales de año"

Ordenaron el arresto de cuatro jueces que ocuparon cargos por casi dos años fuera del plazo legal en Bolivia

ENTRETENIMIENTO

Benedict Cumberbatch reveló cómo vive

Benedict Cumberbatch reveló cómo vive la paternidad y la crianza sobre sus hijos: “Son regalos maravillosos, innatos y activos”

Linda Hamilton, la estrella de ‘Terminator’, defiende sus 20 años de celibato: “No me arrepiento ir a la cama sola en las noches”

Estreno de la temporada 5 de Stranger Things en Netflix: desde qué hora se podrá ver en Argentina

Murió Michael DeLano, actor de Ocean’s Eleven y estrella de la televisión estadounidense

“No sé quién soy”: Sadie Sink reveló el duelo emocional que atraviesa tras el final de “Stranger Things”