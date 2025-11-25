América Latina

Estados Unidos impuso sanciones a un miembro del consejo presidencial de Haití y lo acusó de apoyar a las pandillas

Washington acusó al economista Fritz Alphonse Jean de apoyar estructuras criminales mientras el país intenta organizar elecciones antes del 7 de febrero

Guardar
Fritz Alphonse Jean, economista y
Fritz Alphonse Jean, economista y ex gobernador del banco central, quien reemplazó a Leslie Voltaire en la presidencia rotativa del consejo presidencial transicional, habla en su ceremonia de instalación en Puerto Príncipe el 7 de marzo del 2025 (AP foto/Odelyn Joseph)

Estados Unidos anunció restricciones de visa contra Fritz Alphonse Jean, economista haitiano y miembro del consejo presidencial de transición, al que acusa de apoyar a pandillas y estructuras criminales. El gobierno no identificó públicamente al sancionado, pero el propio Jean confirmó a Associated Press que se trataba de él y rechazó las acusaciones. La decisión llega en un momento en que la inseguridad y la incertidumbre institucional en Haití siguen bloqueando el camino hacia unas elecciones que deberían celebrarse antes del 7 de febrero próximo.

Washington sostiene que Jean ha obstaculizado la lucha contra las pandillas, aunque no ofreció detalles adicionales. La acusación se produce mientras los grupos armados mantienen control sobre amplias zonas de Puerto Príncipe y del interior del país. Organizaciones internacionales y autoridades locales han documentado cómo estas estructuras criminales extorsionan negocios, desplazan comunidades, emplean armamento de grado militar y se enfrentan entre sí en la disputa por territorios estratégicos.

Jean, ex gobernador del banco central de Haití, niega las imputaciones y afirma que el consejo presidencial busca precisamente combatir la corrupción y la captura del Estado. Según AP, el economista declaró que él y otros miembros del órgano colegiado recibieron advertencias de diplomáticos estadounidenses y canadienses después de que consideraran la posibilidad de reemplazar al actual primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé. Las presiones presuntamente se intensificaron a medida que crecían las tensiones internas sobre el rumbo del proceso de transición.

Un miembro de una pandilla
Un miembro de una pandilla enmascarado y armado posa para una foto en el Cementerio Nacional durante el festival Fete Gede en el que se celebra el Día de los Muertos en honor a los espíritus de vudú haitiano Baron Samedi y Gede en Puerto Príncipe, Haití, el 1 de noviembre de 2024 (AP Foto/Odelyn Joseph)

La figura del consejo presidencial es clave en el esquema institucional que se creó tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry el año pasado. Henry abandonó el cargo después de una escalada de ataques de pandillas que paralizaron la capital e hicieron imposible su permanencia en el gobierno. Desde entonces, el consejo ha asumido la conducción política provisional mientras el país intenta organizar elecciones generales, un requisito largamente postergado.

Estados Unidos ha endurecido el tono frente a los actores políticos haitianos en las últimas semanas. El subsecretario de Estado Christopher Landau advirtió el 19 de noviembre sobre “llamados a una guerra abierta contra el gobierno central” y señaló que quienes bloqueen el camino hacia la estabilidad enfrentarán consecuencias, entre ellas la revocación de visas. Las declaraciones reflejan el creciente malestar de Washington ante la falta de avances en la transición y el temor a un colapso institucional mayor.

El mandato del consejo presidencial expira el 7 de febrero. Sin embargo, la violencia ha impedido crear las condiciones mínimas para votar. Haití no celebra elecciones desde hace casi una década y la presidencia permanece vacante desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021. El Consejo Electoral Provisional ha propuesto fechas tentativas en agosto y diciembre del próximo año, pero no existe certeza de que sea posible garantizar la seguridad para entonces.

Un policía mira durante un
Un policía mira durante un enfrentamiento a tiros entre pandillas y policías en Puerto Príncipe, Haití, el lunes 11 de noviembre de 2024 (AP Foto/Odelyn Joseph)

La crisis de seguridad ha adquirido dimensiones extremas. Según cifras de organismos internacionales, más de 4.300 personas murieron entre enero y septiembre de este año en episodios vinculados a la violencia, incluidos miembros de pandillas y civiles. Los secuestros, asesinatos y ataques armados han provocado nuevos desplazamientos internos y han debilitado aún más la capacidad del Estado para operar.

La misión internacional respaldada por la ONU y liderada por la policía de Kenia ha tenido dificultades para contener la violencia. La operación, concebida para apoyar a las fuerzas locales, enfrenta limitaciones logísticas, resistencia de los grupos armados y un terreno político complejo. Haití espera además una nueva fuerza de supresión de pandillas que cuente con mayor capacidad para detener a sospechosos y recuperar zonas controladas por criminales.

El deterioro de la seguridad también ha golpeado la movilidad y la economía. Sunrise Airways, la única aerolínea que mantenía vuelos nacionales e internacionales, suspendió sus operaciones por razones de seguridad. El aeropuerto internacional de Puerto Príncipe ha cerrado en varias ocasiones desde el año pasado debido a las ofensivas de las pandillas en áreas cercanas a las pistas.

La sanción impuesta a Jean abre un nuevo frente en las ya tensas relaciones entre el consejo de transición y Washington. El señalamiento ocurre cuando Haití afronta simultáneamente el desafío de desarticular a grupos criminales, reconstruir instituciones y limitar la posibilidad de que la crisis política derive en un vacío de poder aún mayor. El margen de maniobra del país se reduce conforme se acercan los plazos políticos y aumenta el riesgo de que la violencia determine, una vez más, el rumbo de la transición.

Temas Relacionados

haitíviolencia en haití

Últimas Noticias

Cuba recibió hasta octubre un 20% menos de turistas que en el mismo periodo de 2024

Se trata de un total de 1.477.892 visitantes internacionales. Este descenso hace inviable el objetivo del régimen de alcanzar 2,6 millones

Cuba recibió hasta octubre un

Un incendio en un local de fuegos artificiales obligó a evacuar viviendas en Montevideo

La intervención de los equipos de emergencia alteró la rutina de los residentes en medio de continuos estallidos que muchos confundieron con disparos de armas de fuego. No hubo heridos de gravedad

Un incendio en un local

El embajador de Estados Unidos en Montevideo dijo que Uruguay es el “país chico más grande del mundo”

El presidente Orsi destacó que el representante de Washington en su nación se crió en el país y es amigo de Donald Trump, lo que le da una “ventaja”

El embajador de Estados Unidos

Chile: intensa búsqueda de un conductor que dejó dos niños muertos y uno en estado grave

El sujeto huyó tras colisionar el auto que manejaba con los menores en su interior, pero está plenamente identificado

Chile: intensa búsqueda de un

El Observatorio Cubano de DDHH le respondió a la ONU: “La miseria se debe al fracaso del sistema político y económico comunista”

La organización le envió a una carta a la relatora especial Alena Douhan, quien se había manifestado sobre las “repercusiones negativas” que tienen las sanciones contra la isla

El Observatorio Cubano de DDHH
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estos son los únicos vehículos

Estos son los únicos vehículos que no deberán llevar la baliza V16, el dispositivo que será obligatorio en 2026

Joven de 21 años termina en UCI tras lipotransferencia clandestina en VES: bacteria desconocida pone en riesgo su vida

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Por la condena en segunda instancia contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe, así reaccionó el país político: “El proceso continuará”

Chontico Día resultados sorteo 25 de noviembre: cuáles fueron los números ganadores

INFOBAE AMÉRICA
El Papa inicia el jueves

El Papa inicia el jueves su primer viaje internacional a Turquía y Líbano: ecumenismo, cristianos y paz

Israel mata al 'número dos' de Hezbolá en un bombardeo en el sur de Beirut

Álvaro Carreras: "Los veteranos tiran cuando hay que ponerse serios"

VÍDEO: Amenábar destaca la muerte como "parte del proceso de la vida" en el homenaje presidido por la Reina Letizia

El Foro Iberoamericano de La Rábida acoge el 5 de diciembre el encuentro 'Hecho en Huelva'

ENTRETENIMIENTO

Antonio Banderas recuerda su periodo

Antonio Banderas recuerda su periodo más difícil: “Después del infarto me acerqué a la familia, lloraba por cualquier cosa”

El tenso momento en que José Luis Rodríguez ‘El Puma’ es obligado a abandonar un vuelo tras una discusión con la tripulación

Los hermanos Duffer revelaron los 10 datos que los fans deben saber antes de ver la temporada final de Stranger Things

La actriz de Myrtle la Llorona explica cómo ganó el casting en ‘Harry Potter’ a pesar de tener 37 años: “Era ridículo”

Murió el actor coreano Lee Soon-jae, ícono de los kdramas y figura eterna de la televisión