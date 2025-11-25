El buque con casi 3.000 vacas uruguayas que quedaron varadas en Turquía fue redireccionado a Libia: murieron 40

Casi 3.000 vacas provenientes de Uruguay estuvieron varadas en Turquía tres semanas

Casi 3.000 vacas que partieron desde el puerto uruguayo estuvieron durante tres semanas frente al puerto de Bandirma, en el mar de Mármara (Turquía) sin poder descender debido a diferencias entre el importador y el exportador relacionadas a la certificación veterinaria. Con 40 vacas muertas, el barco debió comenzar a dirigirse hacia su país de origen, aunque en el trayecto fue redireccionado a Libia, adonde llegó en las últimas horas.

Fernando Fernández de la empresa Ganosan SAS, responsable de la exportación por parte de Uruguay, informó al noticiero Telemundo de Canal 12 que “todos los animales ya fueron descargados” y “están con su nuevo dueño en Libia”.

El empresario destacó que el problema no tuvo que ver con aspectos sanitarios sino del negocio por parte del importador. Y destacó que la relación con Turquía se mantiene “sin ningún problema”.

El Spiridon II, construido en 1973 y registrado bajo bandera de Togo —considerada de bajo estándar de seguridad internacional—, había zarpado de Uruguay hacía casi dos meses y llegó a Bandirma, a unos 100 kilómetros al sureste de Estambul, el 22 de octubre.

La carga estaba compuesta por reses destinadas al engorde y la cría en granjas turcas. El motivo por el que no pudieron ser descargadas es que cerca de 500 animales no contaban con el certificado veterinario obligatorio. Y, aunque la mayoría de las vacas cumple con los requisitos sanitarios, la presencia de medio millar sin la documentación adecuada llevó a que las autoridades turcas resolvieran denegar el desembargo de toda la carga.

En declaraciones a Montevideo Portal, el exportador detalló que los empresarios turcos habían estado en Uruguay tiempo antes de que se concretara la venta y el embarque del ganado. Contó que en un comienzo estaba pactado que se vendieran 4.000 cabezas de ganado, pero finalmente los compradores optaron por comprar 3.000.

Uruguay asegura que su vínculo con Turquía no se ve afectado (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

“En los casos de embarque siempre se mandan reses de más porque hay un período de cuarentena y porque el viaje muchas veces suele ser letal para los animales, y si no mandamos más, llevan menos animales de los que habíamos pactado con el comprador”, dijo Fernández.

Hubo, a su vez, alrededor de 400 animales que salieron sin sus caravanas correspondientes desde Uruguay.

“Desde el punto de vista sanitario, los animales habían salido con todos sus papeles y en excelente estado. Pero algo pasó. Nosotros hasta ahora no entendemos qué, que fue imposible hacer entender a los gobernantes turcos de la situación”, agregó el empresario.

Fernández aclaró que los animales llegaron a Libia en buen estado de salud porque en Turquía se les recargó comida.

En la imagen, el edificio de la Administración de Aduanas y Puertos, en Montevideo, Uruguay, el 3 de enero de 2024. REUTERS/Mariana Greif

En el programa Tiempo de Cambio, en tanto, Fernández confirmó que los animales fueron descargados en el puerto de Benghazi. “Libia no tiene protocolo de importación de ganado en pie de Uruguay. Se ve que el importador arregló con las autoridades [de ese país] para descargar”, especuló.

La semana pasada, el ministro de Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti, se había referido a este problema y destacó que la relación con Turquía se mantiene igual. De hecho, contó que está previsto que en los próximos días salga otro embarque con ese destino. Son 7.000 cabezas de ganado las que se embarcaron nuevamente con ese destino.

“Esto es un negocio entre privados. Hemos dicho hasta el cansancio que los gobiernos, en el Uruguay al menos, no intervienen en los negocios entre privados. Si hay mejicaneadas entre los importadores y exportadores, no es responsabilidad nuestra”, dijo Fratti el lunes 17 en una rueda de prensa. Quien también habló sobre el tema fue Marcelo Rodríguez, el director de los Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería. El jerarca subrayó que los animales que partieron hace más de dos meses a Turquía cumplieron con los protocolos de cuarentena.