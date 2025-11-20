América Latina

Brasil acelera la apertura de nuevos mercados debido a los aranceles de Estados Unidos

Las autoridades promueven rondas de negocios y colaboran con el sector privado para facilitar el ingreso de productos brasileños en destinos que hasta ahora permanecían inaccesibles para las exportaciones del país

Guardar
El presidente Lula prioriza la
El presidente Lula prioriza la reducción de riesgos comerciales para Brasil (Reuters)

Brasil ha intensificado su estrategia para diversificar sus destinos de exportación tras la decisión de Estados Unidos de mantener aranceles sobre numerosos productos brasileños, a pesar de una reciente reducción, según fuentes de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil).

Esta política busca garantizar la competitividad nacional, fortalecer la resiliencia económica y resguardar al sector privado en un escenario marcado por persistentes tensiones comerciales con uno de sus mayores socios.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva entabló un diálogo directo con Washington luego de que la administración estadounidense, liderada por Donald Trump, aplicara en agosto un arancel adicional del 50% a 379 productos de Brasil.

Aunque el 14 de noviembre se anunció una suspensión parcial que benefició a 200 productos, incluidos café, zumo de naranja y carne vacuna, la reducción se limitó a 10 puntos porcentuales, lo que constituye solo un alivio mínimo dentro de una relación de gran peso para la economía brasileña.

La presidencia de Lula enfrentó
La presidencia de Lula enfrentó un fuerte aumento arancelario decretado por Trump (Europa Press)

Estados Unidos es el segundo destino de las exportaciones brasileñas, concentrando el 12% del total y un volumen de USD 40.400 millones.

En este contexto, Gustavo Ribeiro, gerente de Inteligencia de ApexBrasil, señaló en diálogo con EFE que el recorte de aranceles había reducido parte de la presión, aunque persiste un riesgo inmediato para los sectores exportadores más dependientes del mercado estadounidense.

Además, identificó cerca de 100 sectores, tanto del agronegocio como industriales, con alto potencial de impacto, especialmente en las regiones Norte y Nordeste, donde predominan micro y pequeñas empresas.

Dentro de la hoja de ruta, los destinos alternativos identificados para absorber la producción afectada incluyen China, México, Reino Unido, Canadá, Nigeria, India, Indonesia, Alemania, Suiza, Noruega, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

En paralelo a la ofensiva comercial, Brasil desempeña un papel relevante en la diplomacia climática internacional.

André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, confirmó que algunos países mantienen una marcada oposición a acelerar la transición energética.

Andre Correa do Lago confirmó
Andre Correa do Lago confirmó divisiones sobre la transición energética en la cumbre climática (Reuters)

Durante la presentación del primer borrador de documento para la COP30, Corrêa do Lago explicó a EFE: “Lo que el texto refleja es algo que abre las puertas y que está entre los extremos”. El documento contempla la formación de una mesa redonda de alto nivel para ayudar a los países en el desarrollo de hojas de ruta destinadas a reducir la dependencia de hidrocarburos, la principal fuente del calentamiento global.

El documento propone triplicar los fondos para medidas de adaptación climática y aumentar la velocidad de aplicación de los planes nacionales de reducción de emisiones, con el objetivo de mantener la temperatura global por debajo de los 1,5℃ fijados en el Acuerdo de París.

El vicepresidente Geraldo Alckmin y Corrêa do Lago intervinieron en el Segmento de Alto Nivel de la conferencia, confirmando la doble agenda de Brasil como exportador y como actor central en las discusiones ambientales internacionales.

Alckmin y Corrêa do Lago
Alckmin y Corrêa do Lago promueven documentos de consenso sobre cambio climático en la COP30 (Reuters)

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BrasilEstados UnidosArancelesLula Da Silva

Últimas Noticias

Un incendio obligó a evacuar la sede principal de la COP30 en la ciudad brasileña de Belém

Las llamas afectaron el área destinada a sesiones y pabellones de los países participantes, aunque las autoridades confirmaron que no se reportaron heridos

Un incendio obligó a evacuar

La Fuerza Aérea de Brasil interceptó y disparó contra una aeronave sospechosa que ingresó sin autorización desde Venezuela

El piloto ignoró las órdenes de las autoridades, aterrizó en una pista de tierra en la región Yanomami y logró escapar antes de que pudieran detenerlo

La Fuerza Aérea de Brasil

“Trama bielorrusa” en Chile: un reportaje reveló el pago a un diputado para salvar de un juicio político a un juez

El artículo de Ciper asegura que el conservador de bienes raíces, Sergio Yáber, pagó unos USD 1,800 al republicano Cristián Araya para también reunir información que pudiese perjudicar a los parlamentarios querellantes

“Trama bielorrusa” en Chile: un

Lluvias, riadas y deslizamientos golpean a tres regiones de Bolivia y dejan miles de damnificados

Municipios de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz fueron afectados por las intensas lluvias. Aún hay dos personas desaparecidas y severos daños materiales

Lluvias, riadas y deslizamientos golpean

Rodrigo Paz enfrenta su primera crisis interna: destituye a un ministro en medio de tensiones con su vice

El presidente boliviano destituyó al ministro de Justicia tras darse a conocer una sentencia ejecutoriada. En paralelo, enfrenta reclamos del vicepresidente por la creación de un Viceministerio de Coordinación Legislativa

Rodrigo Paz enfrenta su primera
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desaparición de la yaguareté Acaí

Desaparición de la yaguareté Acaí en Chaco: valuaron el daño ambiental en $2.700 millones y podrían ofrecer recompensa

Delitos de alto impacto dejan 16 detenidos en las últimas dos semanas en Morelos

Corte ordenó estructurar una política pública para garantizar los derechos de mujeres gestantes y madres lactantes en prisión

Fuertes lluvias causaron emergencia en El Calvario, Meta: un derrumbe bloqueó la vía principal

Condenan a ex Comisario de Seguridad Pública en Edomex detenido durante Operación Enjambre, por el delito de extorsión

INFOBAE AMÉRICA
La UE pide a Honduras

La UE pide a Honduras garantizar la independencia de instituciones electorales de cara a la cita en las urnas

Moscú anuncia la toma de la ciudad ucraniana de Kupiansk y Kiev asegura que permanece bajo su "control"

Save the Children alerta de riesgo de enfermedades para niños sin refugio en Gaza ante condiciones invernales

Israel firma un contrato multimillonario para ampliar el sistema antiaéreo 'Cúpula de Hierro'

Lula nominó al fiscal general Messias como nuevo juez de la Corte Suprema de Brasil

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Vieira se reinventa en

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

Jennifer Aniston reveló detalles desconocidos sobre su nuevo amor: “Es muy especial, muy normal y muy amable”

Miss Universo 2025 EN VIVO HOY: minuto a minuto y últimas noticias de la final del certamen de belleza en Tailandia

“Es lo más fácil del mundo, de verdad”: Callum Turner revela detalles sobre su relación con Dua Lipa

Cynthia Erivo explicó su reacción al defender a Ariana Grande durante un incidente en Singapur