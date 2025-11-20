Brasil acelera la apertura de nuevos mercados debido a los aranceles de Estados Unidos

El presidente Lula prioriza la reducción de riesgos comerciales para Brasil (Reuters)

Brasil ha intensificado su estrategia para diversificar sus destinos de exportación tras la decisión de Estados Unidos de mantener aranceles sobre numerosos productos brasileños, a pesar de una reciente reducción, según fuentes de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil).

Esta política busca garantizar la competitividad nacional, fortalecer la resiliencia económica y resguardar al sector privado en un escenario marcado por persistentes tensiones comerciales con uno de sus mayores socios.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva entabló un diálogo directo con Washington luego de que la administración estadounidense, liderada por Donald Trump, aplicara en agosto un arancel adicional del 50% a 379 productos de Brasil.

Aunque el 14 de noviembre se anunció una suspensión parcial que benefició a 200 productos, incluidos café, zumo de naranja y carne vacuna, la reducción se limitó a 10 puntos porcentuales, lo que constituye solo un alivio mínimo dentro de una relación de gran peso para la economía brasileña.

La presidencia de Lula enfrentó un fuerte aumento arancelario decretado por Trump (Europa Press)

Estados Unidos es el segundo destino de las exportaciones brasileñas, concentrando el 12% del total y un volumen de USD 40.400 millones.

En este contexto, Gustavo Ribeiro, gerente de Inteligencia de ApexBrasil, señaló en diálogo con EFE que el recorte de aranceles había reducido parte de la presión, aunque persiste un riesgo inmediato para los sectores exportadores más dependientes del mercado estadounidense.

Además, identificó cerca de 100 sectores, tanto del agronegocio como industriales, con alto potencial de impacto, especialmente en las regiones Norte y Nordeste, donde predominan micro y pequeñas empresas.

Dentro de la hoja de ruta, los destinos alternativos identificados para absorber la producción afectada incluyen China, México, Reino Unido, Canadá, Nigeria, India, Indonesia, Alemania, Suiza, Noruega, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

En paralelo a la ofensiva comercial, Brasil desempeña un papel relevante en la diplomacia climática internacional.

André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, confirmó que algunos países mantienen una marcada oposición a acelerar la transición energética.

Andre Correa do Lago confirmó divisiones sobre la transición energética en la cumbre climática (Reuters)

Durante la presentación del primer borrador de documento para la COP30, Corrêa do Lago explicó a EFE: “Lo que el texto refleja es algo que abre las puertas y que está entre los extremos”. El documento contempla la formación de una mesa redonda de alto nivel para ayudar a los países en el desarrollo de hojas de ruta destinadas a reducir la dependencia de hidrocarburos, la principal fuente del calentamiento global.

El documento propone triplicar los fondos para medidas de adaptación climática y aumentar la velocidad de aplicación de los planes nacionales de reducción de emisiones, con el objetivo de mantener la temperatura global por debajo de los 1,5℃ fijados en el Acuerdo de París.

El vicepresidente Geraldo Alckmin y Corrêa do Lago intervinieron en el Segmento de Alto Nivel de la conferencia, confirmando la doble agenda de Brasil como exportador y como actor central en las discusiones ambientales internacionales.

Alckmin y Corrêa do Lago promueven documentos de consenso sobre cambio climático en la COP30 (Reuters)

(Con información de EFE)