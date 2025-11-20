Al menos 10 presos muertos en la cárcel más poblada de Ecuador: investigan si se trata de un contagio de tuberculosis

Un militar recorre una zona recientemente remodelada de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, Ecuador, el 9 de abril de 2025 (REUTERS/Santiago Arcos)

En la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y considerada la más peligrosa de Ecuador en Guayaquil, al menos diez presos murieron, presuntamente por tuberculosis, según informó este miércoles el Ministerio del Interior.

Una fuente del área de Comunicación explicó que “fallecieron por tuberculosis, que son afecciones crónicas”. “En este momento se están realizando las autopsias”, informó.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó el deceso de diez internos y señaló que “aparentemente el motivo de deceso es por tuberculosis”, aunque aclaró que se aguardan los resultados finales de los médicos forenses para determinar la causa oficial.

El organismo precisó que los fallecimientos ocurrieron entre el viernes de la semana pasada y ayer. Los reclusos tenían entre 19 y 49 años de edad.

Este episodio se conoce en un contexto marcado por movimientos recientes en el sistema penitenciario. En los últimos días, el Gobierno trasladó a 300 reclusos considerados de “alta peligrosidad” desde diversas cárceles hacia la Cárcel del Encuentro, que fue habilitada la semana pasada como la nueva prisión de máxima seguridad a nivel nacional.

La prisión aún se encuentra en fase de construcción, pero ya comenzó a albergar a los reos. La rápida apertura de este centro responde al alarmante contexto de violencia en las prisiones ecuatorianas: desde 2021, más de 600 reclusos murieron a raíz de enfrentamientos letales entre bandas rivales.

“La cárcel no está al cien por cien, pero lo está al 35 o al 40 por ciento. En dos semanas estará al 80 por ciento”, admitió en una entrevista para Radio Sucre el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

El centro penitenciario de Santa Elena, rebautizado por Noboa como Cárcel del Encuentro, representa uno de los dos complejos al denominado “estilo Bukele” prometidos durante la campaña electoral de 2023.

La instalación tiene una capacidad máxima de 700 internos; actualmente, tras el nuevo traslado, alberga a 420 reclusos. De acuerdo con los planes anunciados por el mandatario ecuatoriano, cerca de la Cárcel del Encuentro se prevé la construcción de una nueva prisión de mayor escala, diseñado para recibir hasta 15.000 personas, en línea con la política de endurecimiento y reestructuración del sistema penitenciario frente a la crisis de violencia.

Familiares de reclusos esperan en las afueras Penitenciaría del Litoral (REUTERS/Vicente Gaibor del Pino)

El episodio previo de mayor gravedad se registró en la cárcel de Machala, donde 31 internos murieron, la mayoría de ellos por asfixia. Ante esta situación, algunas cárceles fueron militarizadas y otras quedaron bajo control de la Policía Nacional, tras la declaratoria de “conflicto armado interno” impulsada por Noboa en 2024 para combatir a las bandas criminales responsables del incremento de violencia en el país.

La crisis penitenciaria se inserta en un escenario nacional de inseguridad agravado en 2025, cuando Ecuador registra cifras récord de homicidios. En el primer semestre del año se contabilizaron 4.619 homicidios, un aumento del 47% respecto al mismo período de 2024, cuando se reportaron 3.143 casos.

(Con información de Europa Press y EFE)