República Dominicana incautó 806 paquetes de cocaína en apoyo a la Operación Lanza del Sur de EEUU

Fotografía cedida por la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana (DNCD) que muestra tres detenidos junto a paquetes de cocaína incautados durante una intervención en apoyo a la Operación Lanza del Sur de los Estados Unidos este lunes, en Santo Domingo (EFE/Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana)

Las autoridades de la República Dominicana interceptaron una lancha que transportaba 806 paquetes de cocaína en la costa de la provincia de Pedernales, en una acción coordinada con la Operación Lanza del Sur de Estados Unidos, según informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Este decomiso representa el segundo realizado por la República Dominicana en apoyo a la Operación Lanza del Sur, iniciativa anunciada el jueves pasado por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

El operativo tiene como objetivo combatir el narcotráfico originado en Latinoamérica, en un contexto de mayor presión por parte del Gobierno de Donald Trump hacia Venezuela.

Desde septiembre, Estados Unidos ha destruido más de 20 embarcaciones supuestamente cargadas con drogas en el Caribe y el Pacífico, durante operativos donde han muerto más de 70 personas.

Las autoridades investigan si el decomiso de los 806 paquetes está vinculado al cargamento de 484 paquetes de cocaína, incautados el fin de semana en la misma provincia, en la primera acción dominicana de apoyo a la Operación Lanza del Sur, de acuerdo con el comunicado de la DNCD.

Tras varias horas de persecución, agentes de la DNCD, la Armada (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD) interceptaron la lancha rápida a varias millas náuticas al sur de la Isla Beata.

Las autoridades de la República Dominicana abordaron una lancha con un cargamento de 806 paquetes de cocaína en las costas de la provincia de Pedernales (EFE/Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana (DNCD)

La embarcación, de 27 pies de eslora y equipada con dos motores fuera de borda de 60 caballos de fuerza, transportaba 24 fardos con 806 paquetes de la sustancia ilícita.

Durante la operación, se incautaron un radio satelital, un GPS, dos teléfonos móviles, lonas, agua, comestibles, documentos personales y otros objetos relevantes para la investigación.

De acuerdo con informes de inteligencia, la lancha tenía como destino la costa dominicana.

En la intervención, tres dominicanos fueron detenidos y serán presentados ante la justicia en las próximas horas, según informó la DNCD.

El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación para determinar si existen más personas involucradas en el intento fallido de desembarco.

Los 806 paquetes quedaron bajo cadena de custodia y fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la confirmación del tipo y peso del cargamento.

El respaldo dominicano a la Operación Lanza del Sur se realiza “trabajando estrechamente” con la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur (JIATF South) y la Administración de Control de Drogas (DEA), informó la DNCD.