América Latina

República Dominicana incautó 806 paquetes de cocaína en apoyo a la Operación Lanza del Sur de EEUU

El decomiso representa el segundo realizado por el país en respaldo a la iniciativa estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe

Guardar
Fotografía cedida por la Dirección
Fotografía cedida por la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana (DNCD) que muestra tres detenidos junto a paquetes de cocaína incautados durante una intervención en apoyo a la Operación Lanza del Sur de los Estados Unidos este lunes, en Santo Domingo (EFE/Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana)

Las autoridades de la República Dominicana interceptaron una lancha que transportaba 806 paquetes de cocaína en la costa de la provincia de Pedernales, en una acción coordinada con la Operación Lanza del Sur de Estados Unidos, según informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Este decomiso representa el segundo realizado por la República Dominicana en apoyo a la Operación Lanza del Sur, iniciativa anunciada el jueves pasado por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

El operativo tiene como objetivo combatir el narcotráfico originado en Latinoamérica, en un contexto de mayor presión por parte del Gobierno de Donald Trump hacia Venezuela.

Desde septiembre, Estados Unidos ha destruido más de 20 embarcaciones supuestamente cargadas con drogas en el Caribe y el Pacífico, durante operativos donde han muerto más de 70 personas.

Las autoridades investigan si el decomiso de los 806 paquetes está vinculado al cargamento de 484 paquetes de cocaína, incautados el fin de semana en la misma provincia, en la primera acción dominicana de apoyo a la Operación Lanza del Sur, de acuerdo con el comunicado de la DNCD.

Tras varias horas de persecución, agentes de la DNCD, la Armada (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD) interceptaron la lancha rápida a varias millas náuticas al sur de la Isla Beata.

Las autoridades de la República
Las autoridades de la República Dominicana abordaron una lancha con un cargamento de 806 paquetes de cocaína en las costas de la provincia de Pedernales (EFE/Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana (DNCD)

La embarcación, de 27 pies de eslora y equipada con dos motores fuera de borda de 60 caballos de fuerza, transportaba 24 fardos con 806 paquetes de la sustancia ilícita.

Durante la operación, se incautaron un radio satelital, un GPS, dos teléfonos móviles, lonas, agua, comestibles, documentos personales y otros objetos relevantes para la investigación.

De acuerdo con informes de inteligencia, la lancha tenía como destino la costa dominicana.

En la intervención, tres dominicanos fueron detenidos y serán presentados ante la justicia en las próximas horas, según informó la DNCD.

El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación para determinar si existen más personas involucradas en el intento fallido de desembarco.

Los 806 paquetes quedaron bajo cadena de custodia y fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la confirmación del tipo y peso del cargamento.

El respaldo dominicano a la Operación Lanza del Sur se realiza “trabajando estrechamente” con la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur (JIATF South) y la Administración de Control de Drogas (DEA), informó la DNCD.

Temas Relacionados

República DominicanaOperación Lanza SurEstados Unidoscrisis en VenezuelaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Senador uruguayo siente “envidia” del acuerdo Trump-Milei y lamenta que en su país se hable de Ho Chi Minh

El colorado Andrés Ojeda cuestiona que la Cancillería le haya dado prioridad a una estatua al ex líder de Vietnam; el presidente Orsi se reunió con el embajador de los Estados Unidos para conocer alcance del acuerdo

Senador uruguayo siente “envidia” del

Brasil busca evitar el fracaso de la cumbre climática de la ONU e impulsa avances inmediatos

La presidencia de la COP30 solicitó a los representantes internacionales resolver puntos críticos este martes, en un esfuerzo por eludir retrasos y asegurar acuerdos sobre transición energética y apoyo a naciones vulnerables

Brasil busca evitar el fracaso

Piden 30 años de cárcel para el ex cura acusado de abuso sexual en Bolivia que vivió casi dos décadas oculto en Uruguay

El expediente del pedido de extradición permitió conocer nuevos detalles del caso: el ex sacerdote utilizaba drogas para sedar a sus víctimas menores de edad

Piden 30 años de cárcel

Buque con casi 3.000 vacas varadas en Turquía regresa a Uruguay: buscan redireccionar la carga

Los animales llevan casi dos meses en el mar y el gobierno uruguayo se desentiende del problema con el argumento de que el negocio es entre privados

Buque con casi 3.000 vacas

Rodrigo Paz juramentó a Marco Antonio Calderón como nuevo ministro de Minería en Bolivia y le encargó impulsar una nueva ley del sector

La posesión se realizó en la Casa Grande del Pueblo, donde el mandatario subrayó la relevancia económica del rubro. Durante su intervención, afirmó que “la minería es estratégica para la economía nacional” y destacó que la nueva autoridad asumió responsabilidades centrales para el futuro de la actividad

Rodrigo Paz juramentó a Marco
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Enrique Gómez pide una “gran

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Plan para vacaciones: cursos gratis de patinaje, fútbol, natación y otras disciplinas para niños y adolescentes en Bogotá

‘Mr. Taxes’ nuevamente fue sorprendido jugando tejo en Bogotá pero lo criticaron por realizarlo en campaña presidencial: esto respondió

Álvaro Uribe compartió video de Jerónimo Uribe donde cuestiona severamente a Gustavo Petro: “Varios años instigó odio en contra de la familia”

Extorsionadores marcan con stickers a combis informales en SJM para exigir pagos de cupos

INFOBAE AMÉRICA
Brasil anunció la demarcación de

Brasil anunció la demarcación de 10 nuevas tierras indígenas en medio de protestas en la COP30

Al menos un muerto y tres heridos en un ataque con cuchillo cerca de un asentamiento israelí en Cisjordania

La Asociación por la Calidad de Rioja asegura que "duplican el impacto económico y social de sector"

Meliá se alía con ERP España para instalar contenedores de aparatos eléctricos y pilas en sus hoteles españoles

Domingo Gargallo-Viola, microbiólogo: "La falta de antibióticos eficaces está provocando una pandemia silenciosa"

ENTRETENIMIENTO

El increíble aumento de precio

El increíble aumento de precio de la mansión que Mark Wahlberg compró en Florida por 37 millones de dólares

Moana en acción real: detalles inéditos sobre el elenco, la música y la apuesta de Disney para 2026

“La fama es una mentirosa y una ladrona”: Jon Bon Jovi habló sin filtro sobre el costo real del éxito

El principio del fin: Oasis y el MTV Unplugged más polémico

Russell Crowe reveló cómo perdió 30 kilos a los 61 años: “Pesaba 125 kilos cuando terminé Nuremberg”