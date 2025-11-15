América Latina

República Dominicana incautó casi 500 kilos de cocaína en un operativo ligado a la Operación “Lanza del Sur” de EEUU

Tropas dominicanas interceptaron una lancha rápida frente a Pedernales y decomisaron 484 paquetes de droga en coordinación con la DEA. Dos sospechosos fueron detenidos en el contexto del mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe contra el narcotráfico

Guardar
Un agente de policía junto
Un agente de policía junto a los presuntos paquetes de cocaína incautados en Santo Domingo el 15 de noviembre de 2025 (AFP)

El gobierno de República Dominicana anunció este sábado la incautación de cerca de 500 kilogramos de cocaína durante un operativo conjunto de la Armada y la Fuerza Aérea dominicanas desplegado frente a las costas de Pedernales. El decomiso —484 paquetes de narcóticos, según la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)— marca el primer golpe significativo al narcotráfico en apoyo a la Operación “Lanza del Sur”, impulsada por Estados Unidos en el Caribe.

El operativo involucró un trabajo estrecho con la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA) y forma parte de un refuerzo de acciones estadounidenses contra los grupos narcotraficantes en la región.

La DNCD informó, a través de un comunicado, que el operativo se llevó a cabo después de que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunciara el jueves el inicio de la intervención militar denominada Southern Spear (“Lanza del Sur”). Esta operación responde al objetivo de Washington de frenar el flujo de drogas proveniente de Latinoamérica, un contexto marcado por la intensificación de las presiones del gobierno del presidente Donald Trump sobre Venezuela.

Imagen difundida por la Dirección
Imagen difundida por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que muestra a un agente de policía junto a presuntos paquetes de cocaína en Santo Domingo el 15 de noviembre de 2025 (AFP)

Durante el operativo, las unidades dominicanas montaron un amplio despliegue por aire, mar y tierra para interceptar a los sospechosos, según explicó la DNCD en el comunicado oficial. A través de labores de inteligencia se detectó que varias personas se acercaban al litoral dominicano en una lancha rápida cargada con presuntas sustancias ilícitas.

Después de varias horas de seguimiento, la embarcación —de 27 pies de eslora y equipada con dos motores fuera de borda de 40 caballos de fuerza— fue detenida a varias millas al sur de Isla Beata, en la provincia de Pedernales. En la operación se capturó a dos ciudadanos dominicanos y se confiscaron 18 sacos que contenían los 484 paquetes de presunta cocaína, todos ellos envueltos en cintas adhesivas con diferentes logotipos.

República Dominicana informó la incautación
República Dominicana informó la incautación de unos 500 kilos de cocaína que se encontraban en una lancha rápida interceptada en una operación conjunta con Estados Unidos (AFP)

Además, en la lancha fueron hallados cinco garrafones de combustible, dos dispositivos GPS, un teléfono celular, una lona, agua potable, comestibles y otros objetos, detalló la DNCD. La agencia añadió que la investigación sobre la procedencia y el destino de la droga se encuentra en curso, en colaboración con el Ministerio Público. Los dos hombres arrestados serán presentados ante la justicia en las próximas horas bajo cargos por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

El comunicado oficial señaló que la embarcación probablemente zarpó desde Sudamérica rumbo a la República Dominicana. Una fuente de la DNCD explicó a la agencia de noticias AFP que, por el momento, resulta difícil precisar si la lancha partió de Colombia o de Venezuela. Los 484 paquetes incautados equivalen a casi 500 kilogramos de droga, añadió la fuente.

Los paquetes de presunta cocaína fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) con el fin de determinar el tipo exacto de sustancia y su peso definitivo.

La representante de la embajada
La representante de la embajada de Estados Unidos, Michelle Angulo, posó junto a las autoridades locales y los presuntos paquetes de cocaína en Santo Domingo el 15 de noviembre de 2025 (AFP)

El operativo se produce en el marco de un aumento del despliegue militar estadounidense en el Caribe, una estrategia que comenzó en septiembre y ha resultado en el bombardeo de 21 embarcaciones sospechosas de tráfico, con un saldo estimado de al menos 80 muertos, de acuerdo con datos citados por la AFP.

El secretario de Defensa estadounidense sostuvo el jueves que la Operación Lanza del Sur es la más reciente iniciativa antidrogas en el área y subrayó el involucramiento de los Estados Unidos en la región. Su anuncio coincidió con la llegada del portaaviones más grande del mundo al Caribe, que se sumó con su flotilla a otros siete buques estadounidenses en las inmediaciones.

Mientras tanto, el régimen de Venezuela denuncia que la movilización estadounidense en el Caribe representa un intento de desestabilización contra el dictador Nicolás Maduro. Washington, por su parte, acusa a Maduro de liderar un cartel de la droga y ofrece USD 50 millones por información que conduzca a su captura. Además, Estados Unidos prevé realizar ejercicios militares conjuntos con Trinidad y Tobago a partir de este domingo.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

República DominicanaEstados UnidosCocaínaúltimas noticias américaLanza del SurCaribe

Últimas Noticias

Unas 70.000 personas marcharon en Belém para cuestionar a la COP30 y exigir justicia climática

La movilización, encabezada por organizaciones indígenas y movimientos socioambientales, denunció el avance de los combustibles fósiles y el racismo ambiental en una jornada que buscó presionar a los gobiernos presentes en la cumbre para lograr compromisos más firmes

Unas 70.000 personas marcharon en

Ecuador culminó el despliegue de los paquetes electorales para el referéndum del domingo

Más de trece millones de personas decidirán sobre reformas institucionales y la posible llegada de fuerzas internacionales, en un contexto de alta tensión social y política

Ecuador culminó el despliegue de

El gobierno de Noboa informó que EEUU eliminó el arancel del 15% impuesto a 105 productos ecuatorianos

Washington suprimió esa tasa a exportaciones clave como cacao, café, frutas tropicales y banano, mientras Quito aceptó reducir barreras comerciales y evaluar reformas regulatorias

El gobierno de Noboa informó

EEUU y organismos internacionales alertaron sobre la creciente injerencia de militares y fiscales en las elecciones de Honduras

La Fiscalía está acusada de responder a intereses del partido gobernante, que tiene amenazados de cárcel a una consejera del consejo electoral y a dos magistrados del poder Judicial, elevando el riesgo de interferencia política

EEUU y organismos internacionales alertaron

En medio de la grave crisis que atraviesa la isla, ahora los cubanos también sufren una epidemia de dengue y chikungunya

Las autoridades del régimen informaron que cerca del 30% de la población podría haberse infectado con alguna de estas enfermedades. El director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud describió la situación como “aguda”

En medio de la grave
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
UNICEF exige a candidatos peruanos

UNICEF exige a candidatos peruanos priorizar a la infancia en las elecciones 2026

Bizcocho, el perro que recibió brutal golpiza en Bolívar, ya tiene nuevo hogar en la Policía de Antioquia

Cuándo comenzarán las lluvias en el AMBA: hay alerta amarilla en CABA y naranja en la provincia

Directora del Icbf habló sobre bombardeo que ordenó Petro a disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el que murieron siete menores: “No deja de doler”

“Si no fuera por mí ...”: Trump choca con legisladores y con ganaderos de EEUU por el aumento de la cuota de carne argentina

INFOBAE AMÉRICA
Miguel Ángel Corona deja de

Miguel Ángel Corona deja de ser director deportivo del Valencia CF

Ecuador moviliza a 118.000 militares y policías por el referéndum de este domingo

(Crónica) Bélgica y Dinamarca dan suspense al objetivo Mundial

Registran la vivienda de un político de extrema derecha de Alemania por un supuesto complot terrorista

(Crónica) Unicaja y Joventut se recuperan en el 'Top 8' a domicilio

ENTRETENIMIENTO

“Made in Korea”, el regreso

“Made in Korea”, el regreso de Hyun-bin a los kdramas: fecha de estreno, tráiler y más

Allison Mack reveló detalles de la dieta extrema a la que fue sometida durante su tiempo en la secta NXIVM

Morgan Freeman denuncia imitaciones con inteligencia artificial y exige frenar la clonación de voces

Noche de pijamas y selfies: el inesperado reencuentro de Britney Spears con Kim y Khloé Kardashian

La confesión de Tori Spelling sobre un momento cumbre de la serie ‘Beverly Hills 90210′