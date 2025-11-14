El Pentágono anuncia la operación 'Lanza del Sur' contra los "narcoterroristas" en Latinoamérica

El balance de víctimas mortales por las operaciones militares de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe asciende a 80, detallaron fuentes del Pentágono a CBS y confirmaron posteriormente a CNN. Este dato surge tras el vigésimo ataque efectuado por fuerzas estadounidenses en la región desde mediados de septiembre, marcando un aumento sostenido de acciones ofensivas ante la creciente incidencia de ataques en el Pacífico y, principalmente, en el Caribe, según las mismas cadenas de noticias. La noticia principal gira en torno al anuncio del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre una nueva ofensiva, denominada operación 'Lanza del Sur', dirigida por el Mando Sur del Ejército.

De acuerdo con ambas cadenas informativas, el episodio más reciente comprendió la muerte de cuatro personas a inicios de la semana durante una acción militar estadounidense en aguas del Caribe. Dicho ataque sucede tras la orden emitida por el presidente Donald Trump, según lo informado por el propio secretario de Defensa, quien explicó que la actual administración utiliza la denominación de "Departamento de Guerra" al referirse al Pentágono. En su mensaje publicado en la red social X, Hegseth destacó: "Hoy anuncio la operación Lanza del Sur (...) elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos y lo protegeremos".

Según publicó CBS, la operación consiste en una campaña militar focalizada en la desarticulación del tráfico ilegal marítimo que tiene impacto directo en la seguridad interna de Estados Unidos. El despliegue en la región vino precedido por la movilización de un nuevo portaaviones hacia zonas estratégicas del Caribe y Latinoamérica, reforzando la presencia naval estadounidense ante el repunte de incidentes violentos atribuidos al narcotráfico transnacional.

El medio CNN detalló que, en uno de los ataques más recientes reportados antes del anuncio de la operación 'Lanza del Sur', el Ejército estadounidense atacó dos embarcaciones con tres tripulantes a bordo en cada caso, resultando en la muerte de todos sin supervivientes. Estos episodios forman parte de un patrón de intervenciones aeronavales orientadas a interceptar y destruir lo que el Pentágono cataloga como 'narcolanchas', embarcaciones presuntamente empleadas por redes delictivas para el transporte de estupefacientes hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con los datos recopilados por CBS y CNN, el acumulado de intervenciones desde septiembre refleja una respuesta intensificada por parte de Washington al identificar una amenaza directa relacionada con el tráfico ilícito de drogas y la presunta actividad 'narcoterrorista' en la región. Las autoridades militares estadounidenses han sostenido que la finalidad de estas operaciones, coordinadas por el Mando Sur, es "proteger a la patria" mediante la neutralización de lo que consideran focos de inestabilidad asociados al crimen organizado internacional.

Según consignó el secretario de Defensa en su pronunciamiento oficial, la política del gobierno liderado por Trump prioriza el resguardo de la soberanía nacional frente a amenazas externas vinculadas al narcotráfico. Hegseth reiteró la directriz presidencial de ejercer medidas de fuerza para impedir el flujo de drogas hacia la frontera estadounidense, enfatizando que la zona occidental del hemisferio constituye un área de interés estratégico y seguridad nacional.

El inicio de la operación 'Lanza del Sur', reportado por CBS y CNN, responde a un contexto de incremento en episodios violentos atribuidos a grupos señalados como "narcoterroristas". Dichas acciones han motivado la asignación de recursos logísticos y militares adicionales en los puntos de mayor tránsito marítimo en el Caribe y Latinoamérica, orientados a frenar el avance de organizaciones delictivas que, de acuerdo con fuentes del Pentágono replicadas por ambos medios, utilizan rutas navales para el envío de cargamentos ilícitos.

El anuncio del despliegue de nuevas fuerzas militares estadounidenses fue acompañado del compromiso manifestado por líderes del Ejército respecto a mantener la vigilancia en el continente americano y garantizar la "eliminación" de amenazas catalogadas bajo la figura de narcotráfico armado. CNN informó que el Departamento de Defensa ha incrementado la frecuencia de patrullajes y misiones aéreas en el Caribe, ajustando su estrategia operativa a la evolución de los métodos empleados por grupos de tráfico ilegal.

Fuentes consultadas por CBS mencionaron que la magnitud de la respuesta militar se interpreta como un mensaje dirigido a organizaciones criminales transfronterizas, subrayando la intención de Washington de actuar ante cualquier actividad percibida como una amenaza contra la seguridad de Estados Unidos, según la doctrina de defensa vigente. El Pentágono ha reiterado que todas las operaciones cuentan con autorización ejecutiva y seguimiento directo de los mandos superiores, conforme al marco normativo y estratégico estipulado por la administración Trump.

La serie de ataques lanzados por las fuerzas estadounidenses desde septiembre culminó hasta el momento con un saldo superior a 80 víctimas mortales, según la información consolidada por CBS y CNN. El incremento de víctimas se correlaciona con la intensificación de operativos en aguas internacionales, especialmente en las áreas identificadas como corredores de tráfico de drogas hacia Norteamérica.

Finalmente, diversos portavoces del Departamento de Defensa citados por los medios destacan que las operaciones encuadradas en la iniciativa 'Lanza del Sur' continuarán mientras persistan los riesgos asociados al narcotráfico marítimo. El rol asignado al Mando Sur del Ejército reafirma la estrategia de mantener una presencia activa en el Caribe, con intervenciones focalizadas en la neutralización de redes criminales y la reducción del flujo de drogas hacia suelo estadounidense, en cumplimiento de las órdenes presidenciales y la agenda de seguridad hemisférica de la actual administración.