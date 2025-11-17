América Latina

Jeannette Jara llamó a cuidar la democracia de cara al balotaje en Chile: “Nos costó mucho recuperarla”

La candidata de izquierda se impuso en primera vuelta por muy poco margen a José Antonio Kast

Jeannette Jara, candidata presidencial de
Jeannette Jara, candidata presidencial de la coalición gobernante de izquierda y miembro del Partido Comunista, se dirige a sus seguidores tras los primeros resultados de las elecciones presidenciales, en Santiago de Chile, el 16 de noviembre de 2025. REUTERS/Pablo Sanhueza

La izquierdista Jeannette Jara, que este domingo se impuso en primera vuelta por muy poco margen al ultraderechista José Antonio Kast, dijo que Chile es un país “con mucho futuro y esperanza” y pidió cuidar la democracia para no ponerla “en riesgo” de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

La democracia hay que cuidarla y valorarla. Nos costó mucho recuperarla para que hoy se ponga en riesgo”, dijo Jara, que consiguió un 26,6 % de los votos, seguida de Kast, con el 24,25 %, con el 50 % de los sufragios escrutados.

Jeannette Jara, candidata presidencial de
Jeannette Jara, candidata presidencial de la coalición de izquierda gobernante y miembro del Partido Comunista, vota en las elecciones presidenciales, en Santiago de Chile, el 16 de noviembre de 2025 (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, felicitó a Jara y a Kast por su paso a la segunda vuelta en las presidenciales, y les pidió “un debate con altura” de cara a los comicios que se celebrarán el próximo 14 de diciembre.

Nuestro país puede decir y celebrar la solidez, la confianza y el eficaz funcionamiento de sus procesos electorales. Chile tiene una democracia sana, una democracia robusta que no podemos dejar de cuidar todos los días. La institucionalidad democrática chilena tiene que seguir siendo fortalecida”, afirmó el mandatario.

“Y la historia nos lo repite una y otra vez, que solo mediante el diálogo democrático Chile puede saldar deudas históricas y proyectarse hacia el futuro con unidad, con cohesión social. Las familias requieren vivir con certeza y también con esperanza, y eso se logra en democracia”, agregó

Al respecto, pidió a los dos candidatos “un debate con altura” y a la población que vuelva a las urnas para sufragar “con un voto informado”.

“En la conciencia y en el voto libre e informado de cada uno de ustedes se juega esta fundamental decisión, confío en que el diálogo, el respeto, el cariño por Chile van a primar por sobre cualquier diferencia. Compatriotas, Chile se construye siempre de Gobierno a Gobierno de generación a generación”, agregó

“Construimos sobre lo que nos legaron quienes estuvieron antes que nosotros y siempre vamos a enfrentar desafíos. Por mejorar la salud pública, fortalecer la educación pública, garantizar la seguridad de nuestras familias, recuperar los espacios públicos, los barrios, la tranquilidad de los chilenos y chilenas, mejorar cada día más la economía y que todos los chilenos y chilenas puedan tener acceso a los derechos a los bienes y servicios que se requiere en una sociedad desarrollada”, expresó.

“Por eso le deseo éxito, ambos candidatos que han pasado segunda vuelta y como jefes de Estado. Los insto a que tengamos un debate con altura de miras, pensando en siempre lo mejor para Chile. La patria, la historia y el destino común que somos se forja día a día en democracia. Hoy, mañana y siempre”, concluyó Boric.

(Con información de EFE)

