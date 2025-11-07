América Latina

El juez Alexandre de Moraes rechazó los recursos de Jair Bolsonaro y pidió confirmar la condena a 27 años de cárcel

El relator del juicio por golpismo contra el ex presidente de Brasil fue el primer magistrado de la Corte Suprema en pronunciarse. Los otros cuatro miembros del colegiado deberán emitir sus votos de manera virtual

Guardar
Jair Bolsonaro (REUTERS/Mateus Bonomi/Archivo)
Jair Bolsonaro (REUTERS/Mateus Bonomi/Archivo)

El juez Alexandre de Moraes, relator del juicio por golpismo contra el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, rechazó las últimas apelaciones del ex mandatario y solicitó confirmar la condena a 27 años de cárcel dictada en septiembre.

De Moraes fue el primer magistrado de la Primera Sala de la Corte Suprema en pronunciarse sobre los recursos presentados por la defensa de Bolsonaro. Los otros cuatro miembros del colegiado deberán emitir sus votos de manera virtual a través del sistema informático del tribunal.

Según lo expresado por De Moraes en su voto, “no hubo ninguna omisión” en la sentencia que declaró “las circunstancias judiciales desfavorables” para Bolsonaro, lo que hace “inviable el argumento defensivo”.

La resolución afecta también a otros siete condenados, entre los que se encuentran ex ministros y ex jefes militares que, según la corte, participaron en la trama golpista.

El juez del Supremo Tribunal
El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes (AP Foto/Eraldo Peres)

Los integrantes restantes de la Primera Sala tienen plazo hasta el 14 de noviembre para pronunciarse. El juez Luiz Fux, único que aceptó parcialmente algunos alegatos de la defensa durante el juicio, decidió no participar en esta etapa final debido a que fue voto minoritario.

Estas apelaciones, denominadas “embargo de declaración”, constituyen el último recurso disponible para los abogados de Bolsonaro. Si la mayoría de los jueces las rechaza, el tribunal deberá definir el lugar de reclusión.

La defensa de Bolsonaro fundamentó la apelación señalando un supuesto “cercenamiento” del derecho a la defensa y alegando que no tuvieron tiempo suficiente para revisar la documentación reunida en el caso. Además, argumentaron que la Corte Suprema carece de competencia para juzgar esta causa y solicitaron una reducción de la pena, establecida en 27 años y tres meses de prisión tras el fallo del 11 de septiembre.

Todos estos fundamentos ya habían sido planteados y descartados por el tribunal en las etapas previas del proceso, al igual que en el voto publicado este viernes por De Moraes en el sistema informático de la Corte Suprema.

Temas Relacionados

BrasilAlexandre de MoraesJair BolsonaroÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Aseguran que la inteligencia de México frustró un plan para asesinar a la embajadora de Israel

Según informaron funcionarios estadounidenses e israelíes, los servicios de seguridad mexicanos evitaron el atentado contra Einat Kranz-Neiger que planeaba la Guardia Revolucionaria de Teherán

Aseguran que la inteligencia de

Quiénes son los enviados de Donald Trump a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia

El mandatario estadounidense decidió que un grupo de funcionarios viaje a La Paz para el acto de asunción del flamante jefe de Estado del país sudamericano

Quiénes son los enviados de

Macabro hallazgo en Chile: la policía encontró dos cuerpos calcinados y descuartizados en un operativo antidrogas

Ambos aparecieron en medio de allanamientos por tráfico de estupefacientes en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua

Macabro hallazgo en Chile: la

Nuevo balance de la dictadura cubana: el huracán Melissa dejó más de 76.000 viviendas afectadas en la isla

El régimen de Miguel Díaz-Canel afirmó que “cualquier cifra preliminar queda por debajo de la afectación real”

Nuevo balance de la dictadura

Agresión en patota en una escuela de Montevideo generó alarma en maestros y autoridades: “Es un antes y un después”

Un enfrentamiento entre niñas motivó que la madre llegue acompañada de otros adultos a la escuela y se enfrente a otros padres, docentes y hasta estudiantes

Agresión en patota en una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mazón fue informado del borrador

Mazón fue informado del borrador del Es-Alert hora y media antes de su envío definitivo el día de la DANA

El nuevo disco de Rosalía es un aluvión sonoro capaz de combinar flamenco, fado, música clásica y electrónica en 13 idiomas

La OCDE advirtió que el “Plan Motosierra” de Milei podría poner en riesgo la industria

Emmanuel Macron llega a Palacio Nacional para reunión bilateral con Sheinbaum: estos son los temas que abordarán

La Justicia otorgó la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio

INFOBAE AMÉRICA
Nace AWOLF, la aplicación que

Nace AWOLF, la aplicación que 'democratiza' el golf

Rusia y Ucrania pactan un "alto el fuego local" para reparaciones en el suministro a la central de Zaporiyia

El nuevo disco de Rosalía es un aluvión sonoro capaz de combinar flamenco, fado, música clásica y electrónica en 13 idiomas

Trump indulta al excongresista republicano Glen Casada tras su condena por corrupción

CaixaBank Wealth Management galardona a 11 iniciativas en sus 8 Premios de Filantropía

ENTRETENIMIENTO

La cláusula de Vin Diesel

La cláusula de Vin Diesel y Dwayne Johnson para las peleas de Rápidos y Furiosos: “Son dos alfas”

Millie Bobby Brown y David Harbour se muestran unidos en la premiere de “Stranger Things” tras rumores de conflictos laborales

‘Gremlins 3′ ya tiene fecha de estreno: esto se sabe de la película

Meghan Markle regresa a la actuación tras ocho años de ausencia

La hija de Mark Wahlberg se fractura la clavícula tras un accidente mientras montaba a caballo en California