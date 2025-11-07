El juez Alexandre de Moraes rechazó los recursos de Jair Bolsonaro y pidió confirmar la condena a 27 años de cárcel

Jair Bolsonaro (REUTERS/Mateus Bonomi/Archivo)

El juez Alexandre de Moraes, relator del juicio por golpismo contra el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, rechazó las últimas apelaciones del ex mandatario y solicitó confirmar la condena a 27 años de cárcel dictada en septiembre.

De Moraes fue el primer magistrado de la Primera Sala de la Corte Suprema en pronunciarse sobre los recursos presentados por la defensa de Bolsonaro. Los otros cuatro miembros del colegiado deberán emitir sus votos de manera virtual a través del sistema informático del tribunal.

Según lo expresado por De Moraes en su voto, “no hubo ninguna omisión” en la sentencia que declaró “las circunstancias judiciales desfavorables” para Bolsonaro, lo que hace “inviable el argumento defensivo”.

La resolución afecta también a otros siete condenados, entre los que se encuentran ex ministros y ex jefes militares que, según la corte, participaron en la trama golpista.

El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes (AP Foto/Eraldo Peres)

Los integrantes restantes de la Primera Sala tienen plazo hasta el 14 de noviembre para pronunciarse. El juez Luiz Fux, único que aceptó parcialmente algunos alegatos de la defensa durante el juicio, decidió no participar en esta etapa final debido a que fue voto minoritario.

Estas apelaciones, denominadas “embargo de declaración”, constituyen el último recurso disponible para los abogados de Bolsonaro. Si la mayoría de los jueces las rechaza, el tribunal deberá definir el lugar de reclusión.

La defensa de Bolsonaro fundamentó la apelación señalando un supuesto “cercenamiento” del derecho a la defensa y alegando que no tuvieron tiempo suficiente para revisar la documentación reunida en el caso. Además, argumentaron que la Corte Suprema carece de competencia para juzgar esta causa y solicitaron una reducción de la pena, establecida en 27 años y tres meses de prisión tras el fallo del 11 de septiembre.

Todos estos fundamentos ya habían sido planteados y descartados por el tribunal en las etapas previas del proceso, al igual que en el voto publicado este viernes por De Moraes en el sistema informático de la Corte Suprema.