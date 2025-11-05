Militares chilenos custodian el aeropuerto de La Araucanía tras amenazas de un presunto nuevo grupo radical mapuche

La amenaza hace referencia a una ley que otorga fondos el estado para la compra de terrenos a comunidades indígenas aledañas, en este caso, al recinto que está en proceso de expansión.

La Dirección General de la Aeronáutica Civil (DGAC) elevó de amarilla a naranja la alerta de seguridad para el Aeropuerto de La Araucanía, ubicado en la comuna de Freire (700 kms al sur de Santiago), luego de que desconocidos colgaran un lienzo amenazando atentar contra el recinto de no cumplirse ciertas exigencias de comunidades vecinas.

“Advertencia: si no cumplen Ley 20b, su aeropuerto explotará”, reza el cartel firmado por W.A.R, sigla que se investiga como una presunta nueva orgánica radical mapuche.

Debido a esto, en primera instancia Carabineros aumentó su dotación en el lugar, y este martes, el coronel Julio Romero confirmó que el Ejército de Chile también implementó un plan preventivo con uniformados de dicha institución.

La ampliación del Aeropuerto costará USD 138 millones y partirá en 2027.

¿Nueva organización radical?

Hace unos días, el gobernador de La Araucanía, René Saffirio, aseguró que “me parece gravísimo que se demande el cumplimiento de una ley, violando otra ley, porque lo que ahí hay es un delito de amenazas, y así no nos vamos a entender. Lo que hay en el trasfondo son disputas por más recursos a partir del proyecto de ampliación del Aeropuerto”.

Cabe señalar que el lienzo hace alusión al artículo 20b de la Ley Indígena, que otorga financiamiento a la hora de comprar tierras por parte del Estado, en este caso, a las comunidades cercanas al aeropuerto, cuya ampliación contempla una inversión de USD 138 millones y está programada para comenzar a construirse en 2027.

En paralelo, el Ministerio Público abrió una investigación a fin de dilucidar si existe o no realmente un nuevo grupo radical mapuche detrás de las siglas W.A.R.