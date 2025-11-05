América Latina

El príncipe Alberto II de Mónaco recorrió la hidroeléctrica de Itaipú durante su viaje a Paraguay

La visita incluyó la sala de control, una turbina generadora y áreas como el lecho del río Paraná, sobre el cual se construyó la represa, según un comunicado de la Entidad Binacional

Fotografía cedida por Itaipú Binacional
Fotografía cedida por Itaipú Binacional donde aparece el príncipe Alberto II de Mónaco (i) y el director general de Itaipú Binacional, Justo Zacarías, durante un recorrido por las instalaciones de la central hidroeléctrica de Itaipú este martes, en Hernandarias (EFE/Itaipú Binacional)

El príncipe Alberto II de Mónaco visitó este martes las instalaciones de la hidroeléctrica de Itaipú, considerada una de las mayores del mundo, durante el segundo día de su visita oficial a Paraguay, según informaron fuentes oficiales.

El jefe de Estado de Mónaco llegó el lunes por primera vez a la nación sudamericana y se desplazó a Hernandarias, en el departamento de Alto Paraná, donde se encuentra la central que fue inaugurada el 5 de mayo de 1984 y cuyo control comparten Paraguay y Brasil.

Durante el recorrido, el príncipe fue recibido por el director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, junto a otros funcionarios. La visita incluyó la sala de control, una turbina generadora y áreas como el lecho del río Paraná, sobre el cual se construyó la represa, según un comunicado de la Entidad Binacional.

Acompañaron al príncipe desde Asunción los ministros de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, y de Industria y Comercio, Javier Giménez, además de otras autoridades.

El príncipe Alberto II de
El príncipe Alberto II de Mónaco (2-d) y el canciller de Paraguay, Rubén Ramirez (i), durante un recorrido por las instalaciones de la central hidroeléctrica de Itaipú este martes (EFE/Itaipú Binacional)

"Paraguay es una gema escondida que merece ser más conocida“, expresó el monarca, de acuerdo con el comunicado. Alberto II firmó el Libro de Visitantes Ilustres y plantó un árbol autóctono, el lapacho.

Con 20 unidades generadoras y 14.000 megavatios de potencia instalada, Itaipú es la tercera central hidroeléctrica más potente del mundo, superada por Tres Gargantas y Baihetan, ambas en China.

En la mañana del martes, el príncipe y el presidente paraguayo, Santiago Peña, inauguraron el “Paraguay – Mónaco Business Fórum”, un encuentro de empresarios y autoridades celebrado en la residencia presidencial en Asunción.

El presidente de Paraguay, Santiago
El presidente de Paraguay, Santiago Peña (d), saluda al príncipe Alberto II de Mónaco durante su llegada al Palacio de López este lunes, en Asunción (EFE/Juan Pablo Pino)

Peña señaló en la red social X que la reunión “marca el inicio de una nueva etapa de cooperación” entre ambos países. Resaltó también que la visita del príncipe propicia “un espacio para potenciar inversiones, innovación y proyectos en energía limpia, transporte y desarrollo sostenible”.

Durante la jornada, el líder monegasco también recorrió las Misiones Jesuíticas de Jesús de Tavarangüé y Santísima Trinidad, en el departamento de Itapúa, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Tras finalizar su agenda en Paraguay, este miércoles el soberano se trasladará a Brasil para participar, a partir del jueves, en la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).

