América Latina

Alberto de Mónaco se reunió con Santiago Peña durante su visita a Paraguay

El encuentro se produjo en el marco del primer viaje oficial de un monarca monegasco al país sudamericano

Alberto de Mónaco se reunió con Santiago Peña en su visita a Paraguay

El príncipe Alberto II de Mónaco se reunió este lunes con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la primera visita oficial de un monarca monegasco al país sudamericano, que concluirá el miércoles, cuando viajará a Brasil.

Peña dio la bienvenida con honores a su invitado, el soberano del pequeño principado mediterráneo, en el Palacio de López, la sede del Ejecutivo, ubicado en Asunción, la capital del país.

Se trata del segundo encuentro entre ambos después de que se entrevistaron en julio de 2024 en Francia durante una visita del mandatario sudamericano, que coincidió con el inicio de los Juegos Olímpicos de París.

El presidente de Paraguay, Santiago
El presidente de Paraguay, Santiago Peña (d), posa junto al príncipe Alberto II de Mónaco durante una reunión este lunes, en el Palacio de López en Asunción (EFE/Juan Pablo Pino)

Alberto de Mónaco comenzó su agenda en el Panteón Nacional de los Héroes, en el denominado microcentro capitalino y donde reposan los restos de los héroes y personalidades paraguayas.

Junto al ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, quien lo recibió en el aeropuerto Silvio Petirrossi, ubicado en la ciudad de Luque y que sirve a Asunción, el visitante depositó una ofrenda floral, recorrió el lugar y firmó el libro de visitantes.

El martes, está previsto que el monarca viaje hasta la hidroeléctrica de Itaipú, que Paraguay comparte con Brasil, dijeron fuentes consultadas por la agencia de noticias EFE.

El jefe del Estado monegasco
El jefe del Estado monegasco arribó hacia las 18:10 hora local al aeropuerto Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque y que sirve a Asunción (EFE/Juan Pablo Pino)

El Principado de Mónaco también informó que su jefe de Estado visitará el martes las Misiones Jesuíticas de Jesús de Tavarangue y Santísima Trinidad, ubicadas en el departamento de Itapúa (sur), que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

La Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus en inglés) – Capítulo Paraguay ha organizado una reunión entre empresarios liderados por el Mónaco Economics Board, que incluye sectores como agroalimentos, cosmética, logística, turismo, farmacéutica, energías renovables y servicios legales, y el sector privado del país anfitrión, detalló un comunicado de la institución.

El miércoles, tras visitar el Comité Olímpico Paraguayo (COP), en Luque, el príncipe viajará con rumbo a Belém, en Brasil, para asistir, un día después, a la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).

(Con información de EFE)

