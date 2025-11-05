América Latina

El Banco Central de Brasil mantuvo la tasa de interés en 15% pese a las presiones del gobierno

El organismo advirtió que el objetivo es controlar el ritmo de los precios, mientras mantiene su postura frente a un mercado laboral fuerte y las tensiones geopolíticas

Guardar
El Banco Central de Brasil
El Banco Central de Brasil mantuvo la tasa de interés en 15% pese a las presiones del gobierno (REUTERS/Adriano Machado)

El Banco Central de Brasil resolvió este miércoles mantener sin cambios su tasa básica de interés, Selic, fijada en un 15% anual, el nivel más alto de los últimos 19 años.

La entidad monetaria justificó la decisión por el contexto de inflación elevada y la persistente incertidumbre en los mercados internacionales, un diagnóstico que contrasta con las presiones del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que reclama una rebaja para fomentar la economía a menos de un año de las elecciones.

Esta decisión, aprobada de forma unánime, busca asegurar la convergencia de la inflación al rango objetivo”, señala el comunicado difundido tras la reunión del Comité de Política Monetaria (Copom).

Tras siete subidas consecutivas desde septiembre de 2024, la tasa Selic ha quedado invariable desde junio, pese al reclamo del Ministerio de Hacienda de que es necesario flexibilizar la política monetaria.

La institución explicó que “el escenario externo se mantiene incierto”, en particular por la aplicación de aranceles estadounidenses y la volatilidad de los mercados a partir de conflictos geopolíticos globales.

En el plano interno, el Banco Central destacó la solidez del mercado laboral y el crecimiento del PIB en 2024, pero advirtió que la inflación interanual sigue alta —cerrando septiembre en 5,17%— y que continúa por encima del tope de 4,5% que el propio Banco Central se fijó como meta para 2025 y 2026.

El organismo advirtió que el
El organismo advirtió que el objetivo es controlar el ritmo de los precios, mientras mantiene su postura frente a un mercado laboral fuerte y las tensiones geopolíticas (REUTERS/Adriano Machado)

El mantenimiento del tipo de interés en un nivel elevado durante un periodo prolongado es fundamental para consolidar la estabilidad de precios”, indica el texto oficial. También destaca que, si en el futuro se detectan desvios en la inflación o un repunte de riesgos externos, la autoridad monetaria no dudará en adoptar medidas más restrictivas.

El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, volvió esta semana a cuestionar la política del Banco Central y pidió abiertamente una reducción de tasas.

Por más presión que los bancos hagan sobre el Banco Central para no bajar los intereses, estos van a tener que caer”, afirmó. Haddad sostuvo que “las tasas reales del 10% no se justifican con la situación actual”, y resaltó que el enfriamiento de la economía y la previsión de menor crecimiento en 2025 abren margen para aliviar la carga financiera.

Desde enero, el Banco Central es presidido por Gabriel Galípolo, designado por Lula da Silva. Aun así, el Copom subrayó que no ha identificado señales suficientemente sólidas para iniciar una política de recortes, a pesar de la desaceleración previsible del PIB para 2025 (proyectada en 2,3%, tras el 3,4% de 2024) y la presión gubernamental para estimular el consumo y la inversión.

El actual nivel de tasas de interés ha convertido a la renta fija brasileña en una opción muy atractiva para inversionistas extranjeros, lo que ha contribuido a fortalecer el real y sostener máximos históricos en la bolsa paulista, incluso en medio de la desaceleración económica interna.

El ministro de Hacienda de
El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad (REUTERS/Adriano Machado/Foto de archivo)

En paralelo, la decisión llega mientras la inflación muestra señales mixtas. Pese a la desaceleración observada tras meses de endurecimiento monetario, los precios al consumidor subieron levemente en septiembre, y la expectativa para los años venideros permanece por encima del rango meta, alimentando la cautela del Banco Central.

El entorno internacional, marcado por nuevos aranceles de Estados Unidos y los efectos indirectos de las crisis en Oriente Medio y Europa, también suma incertidumbre. El Banco Central advirtió sobre la necesidad de mantener flexibilidad y capacidad de reacción ante choques externos que puedan alterar las perspectivas de inflación o la estabilidad financiera.

La próxima revisión de la política monetaria está prevista para diciembre. Los mercados seguirán atentos al comportamiento de la inflación, el desempeño laboral y posibles cambios en el contexto global, en un año que será clave para la economía brasileña y para las estrategias políticas de cara a los comicios.

(Con información de Reuters y EFE)

Temas Relacionados

BrasilÚltimas Noticias AméricaBanco Central de BrasilSelicPolítica monetaria de BrasilPIB de BrasilFernando HaddadLuiz Inácio Lula da Silva

Últimas Noticias

La dictadura de Nicolás Maduro impuso un sistema de vigilancia vecinal para delatar y reportar a ciudadanos “desconocidos”

La nueva medida exige la colaboración de los vecinos en la detección de movimientos considerados sospechosos o inusuales en los barrios

La dictadura de Nicolás Maduro

Ecuador rechazó las acusaciones del dictador Nicolás Maduro sobre ser “ruta del narcotráfico”

La Cancillería respondió con un duro comunicado que reivindica su política de seguridad

Ecuador rechazó las acusaciones del

Prisión preventiva para el presunto autor del crimen que conmociona a Chile: habría matado a su cuñado y a sus dos sobrinos gemelos

Se cree que Jorge Ugalde usó drogas de sumisión para asesinar al fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años por motivos económicos

Prisión preventiva para el presunto

Militares chilenos custodian el aeropuerto de La Araucanía tras amenazas de un presunto nuevo grupo radical mapuche

Hace unos días desconocidos colgaron un lienzo con la frase “su aeropuerto explotará”

Militares chilenos custodian el aeropuerto

Rodrigo Paz y Edmand Lara reciben las credenciales de gobernantes con llamados a la unidad

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia entregó este miércoles los documentos a los ganadores del balotaje del 19 de octubre. La toma de posesión está prevista para el sábado

Rodrigo Paz y Edmand Lara
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El litoral de Cataluña y

El litoral de Cataluña y gran parte de Aragón mantienen la alerta naranja por lluvias durante la madrugada del jueves

Mercado Libre pide que el Gobierno regule a las plataformas chinas con las que compite

”No es tan malo como dicen”: Tunden en redes a influencer que se tomó fotos en el metro y aseguró que tenía un “caos bonito”

Las autoridades del Hospital Garrahan anunciaron que no percibirán el aumento salarial que informó el Gobierno

Ministerio de Salud advirtió por posibles sanciones disciplinarias al superintendente Bernardo Camacho: esta es la razón

INFOBAE AMÉRICA
(Crónica) Oviedo y Osasuna se

(Crónica) Oviedo y Osasuna se anulan y agudizan sus problemas

Más de 30 muertos en un enfrentamiento comunitario en Chad

Crónica del Brujas - FC Barcelona: 3-3

EEUU reducirá un 10% el tráfico aéreo en 40 aeropuertos por el cierre del Gobierno

Donald Trump anunció que EEUU evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

ENTRETENIMIENTO

“Nice Not To Meet You”:

“Nice Not To Meet You”: así es el nuevo k-drama con Lee Jung-jae, el protagonista de Squid Game, que ya puedes ver en streaming

“KPop Demon Hunters” tendrá una secuela tras su éxito en Netflix: ¿cuándo se estrenaría?

“Nadie me iba a contratar solo por ser el hermanito de James”: Dave Franco y el desafío de construir una identidad propia en Hollywood

Linkin Park vuelve con nueva formación y una gira que despierta pasiones encontradas

Tallulah, hija de Bruce Willis y Demi Moore, mostró las marcas en su piel a raíz de un trastorno compulsivo