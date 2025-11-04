América Latina

Costa Rica realizó su mayor operación contra un cartel que enviaba droga a Estados Unidos y Europa

El grupo delictivo fue bautizado como el ‘Cartel del Caribe Sur’ y cuyos varios de sus líderes ya se encontraban detenidos con anterioridad con fines de extradición a Norteamérica

Guardar
Costa Rica decomisa kilos de
Costa Rica decomisa kilos de cocaína. EFE/Humberto Ballester

Las autoridades de Costa Rica llevan a cabo este martes la que consideran la mayor operación en la historia del país contra un grupo narcotraficante que enviaba cocaína a Europa y Norteamérica, al que han bautizado como el ‘Cartel del caribe sur’ y cuyos líderes ya se encontraban detenidos con anterioridad con fines de extradición a EEUU.

“Esta es quizás la operación más grande de la historia criminal del país. Hemos denominado a nivel policial a este grupo como el ‘Cartel del caribe sur’, tiene todos los componentes y características de una estructura criminal transnacional que prácticamente era la proveedora principal de toda la cocaína y la marihuana que se distribuía en el país”, declaró el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

Según el funcionario, este grupo criminal contaba con un brazo armado y divisiones de logística terrestre, marítima, de legitimación de capitales, de asuntos jurídicos, de tecnología y de seguridad.

La investigación comenzó en el 2021 y determinó que el grupo captaba cargamentos de droga para venderlos a otros en el país y que además enviaba cocaína hacia Europa y Estados Unidos.

En la operación de este martes participan 1.200 agentes del OIJ, la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad y policías municipales, en 64 allanamientos a propiedades en la provincia de Limón (Caribe), Puntarenas (Pacífico), en el centro del país en Cartago, San José y Alajuela, donde hasta el momento se han detenido a 33 sospechosos.

En lo que va de este martes, los agentes han decomisado 97 millones de colones en efectivo (unos 190.000 dólares) y 200 millones de colones (unos 400.000 dólares) en cuentas bancarias, además de propiedades y 16 vehículos.

El objetivo es detener a 57 personas y decomisar artículos y bienes inmuebles valorados en aproximadamente 2.000 millones de colones (unos 4 millones de dólares), entre estos 7 casas en condominios de lujo, 40 propiedades y 73 vehículos y embarcaciones, informó el OIJ.

Policías vigilan 2.024 kilos de
Policías vigilan 2.024 kilos de marihuana y 485 kilos de cocaína decomisados y que eran transportados en una lancha tripulada por dos costarricenses y un nicaragüense en San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas

Los líderes de esta organización han sido identificados como los hermanos costarricenses Luis Manuel Picado, alias Shock, y Jordie Picado, alias Noni, quienes se encuentran detenidos desde hace algunos meses con fines de extradición a Estados Unidos.

Alias Shock fue detenido el 29 de diciembre de 2024 en Londres, Inglaterra, luego de una orden de captura internacional emitida por la Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos; mientras que alias Noni fue detenido el pasado 27 de agosto en San José.

La investigación inició en 2021 y desde entonces se han decomisado 13,7 toneladas de droga, principalmente cocaína y marihuana tanto en Costa Rica como en Estados Unidos y Europa; así como 68 armas de fuego, entre estas AR-15.

En este caso Costa Rica ha contado con la colaboración de autoridades de Colombia, Panamá, España, Reino Unido, Francia y Estados Unidos.

El narcotráfico se ha convertido en los últimos años en el principal problema de seguridad de Costa Rica, país que ha visto un crecimiento fuerte en la cantidad de homicidios, lo cual es atribuido por las autoridades en un 70 % a las rencillas entre grupos narcotraficantes.

En 2023, Costa Rica sufrió la mayor cantidad de homicidios de su historia con 905, lo que representó un aumento del 38 % en comparación con 2022.

Para 2024 la cifra fue de 880 homicidios, la segunda cifra más alta de la historia del país, y para 2025 las autoridades prevén que el número ronde los 900.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Costa RicaEEUUEuropaNarcoDrogasCartel del caribe sur

Últimas Noticias

Un nuevo brote de gusano barrenador retrasa la reapertura de la frontera norteamericana para el ganado mexicano

Las autoridades estadounidenses insistieron en mantener restricciones al ingreso de reses mexicanas mientras persista la amenaza de la plaga, que podría causar millonarias pérdidas económicas y afectar el suministro de carne en Estados Unidos

Un nuevo brote de gusano

La dictadura cubana indicó que más de 45.000 viviendas resultaron dañadas por el paso del huracán Melissa

El dato trascendió en una reunión del Consejo de Defensa Nacional, el máximo órgano de gestión de crisis y desastres, en el que también se apuntó que unas 120.000 personas permanecen protegidas en centros de evacuación

La dictadura cubana indicó que

Paraguay tuvo deflación en octubre: el índice de precios al consumidor retrocedió 0,1%

La variación obedeció a disminuciones en los costos de los combustibles y bienes durables de origen importado

Paraguay tuvo deflación en octubre:

Alberto de Mónaco se reunió con Santiago Peña durante su visita a Paraguay

El encuentro se produjo en el marco del primer viaje oficial de un monarca monegasco al país sudamericano

Alberto de Mónaco se reunió

Cuba registró un nuevo récord de protestas en octubre: “El reclamo de que los gobernantes entreguen el poder se ha convertido en un leitmotiv”

El Observatorio Cubano de Conflictos reportó 1.249 manifestaciones contra la dictadura en el mes que acaba de finalizar

Cuba registró un nuevo récord
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de noviembre: reportan humo en estación de la L1 del STC

Juez niega petición de la defensa y admite como prueba el celular que Day Vásquez entregó contra Nicolás Petro

La defensa de la pareja responsable en el mortal accidente de av. Mutis habla sobre el proceso legal que tomarán los hechos

Se salvó de morir: en video quedó cómo motociclista casi arrolla a una mujer que se estaba subiendo a un taxi, en Bogotá

Laura Muñoz, sexta expulsada de ‘OT 2025′: “Cuando me nominaron con Olivia pensé que me tocaba irme a casa”

INFOBAE AMÉRICA
La novela negra con sello

La novela negra con sello gaditano cobra protagonismo en la segunda edición de Gaditanoir

Hereu pone La Farga (Barcelona) como ejemplo para avanzar hacia un modelo productivo más sólido

Trump dice que China ya está al tanto de "las consecuencias" si algún día decide invadir Taiwán

SEDISA reivindica en el Congreso el papel de la gestión sanitaria y de los directivos de la salud en la calidad del SNS

Mueren seis personas al estrellarse un helicóptero militar durante las labores de rescate por el tifón

ENTRETENIMIENTO

Gaten Matarazzo habló sobre el

Gaten Matarazzo habló sobre el futuro tras Stranger Things: “Lo veo como el segundo capítulo de mi vida”

Sydney Sweeney rompe el silencio sobre la polémica campaña de American Eagle

La dura confesión de Paul McCartney sobre el fin de los Beatles: “El mundo decía que estaba muerto y lo estaba”

El día que Michael Jackson filmó “They Don’t Care About Us” en una favela controlada por el Comando Vermelho

Cynthia Erivo habló sobre su ascenso en la actuación: “Me alegra mucho que la fama me haya llegado más tarde”