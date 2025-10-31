La Policía identificó a 99 muertos tras el megaoperativo en Río de Janeiro: 78 tenían antecedentes penales

Una mujer besa un cuerpo cubierto tras la mortífera operación policial contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro (REUTERS/Ricardo Moraes)

Un total de 99 personas muertas fueron identificadas tras el megaoperativo del martes pasado en Río de Janeiro, según datos oficiales difundidos este viernes.

De ese grupo, 78 tenían antecedentes penales, lo que resalta el perfil de los involucrados en esta operación de gran escala. Además, las autoridades informaron que 113 personas fueron detenidas durante la intervención.

El balance de la Policía detalla que, entre los fallecidos identificados, 40 procedían de otros estados brasileños. Este dato subraya el carácter interestatal de la operación y la presencia de individuos foráneos en el escenario de los hechos, lo que amplía la dimensión del operativo más allá de los límites de Río.

“Aquí les presento algunos ejemplos muy delicados. De Espírito Santo, Russo, jefe del narcotráfico en Vitória. De Amazonas, Chico Rato y Gringo, jefes del narcotráfico en Manaos. De Bahía, Mazola, jefe del narcotráfico en Feira de Santana. De Goiás, Fernando Henrique dos Santos, jefe del narcotráfico en ese estado”, dijo Felipe Curi, secretario de la Policía Civil de Río.

Miembros de la unidad especial de la policía militar detienen a presuntos traficantes de drogas durante una operación policial contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro, Brasil, 28 de octubre (REUTERS/Aline Massuca)

En cuanto a los resultados adicionales, la cifra de 113 detenidos representa uno de los mayores registros en este tipo de acciones policiales recientes, de acuerdo con la información publicada por O Globo.

La megaoperación, desarrollada en Río de Janeiro, se enmarca en una serie de acciones destinadas a combatir la criminalidad en la región. El alto porcentaje de fallecidos con antecedentes penales y la participación de personas provenientes de otros estados reflejan la magnitud y el alcance de la intervención, así como los desafíos que enfrenta la seguridad en la ciudad y en el país.

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE OFENDER O MOLESTAR Una vista de dron muestra a personas reuniéndose alrededor de los cuerpos, el día después de una mortífera operación policial contra el narcotráfico en la favela do Penha, en Río de Janeiro, Brasil. 29 de octubre de 2025 (REUTERS/Ricardo Moraes)

Preguntado por el perfil del capo narco Edgar Alves de Andrade, alias “Doca”, de 55 años, Curi afirmó que es la personificación de un narcoterrorista. “Es un criminal que ordenó el asesinato de los chicos de Belford Roxo por robar una jaula para pájaros, ordenó la ejecución de rivales y vecinos, e impuso un código de silencio... Tenemos informes de que los vecinos ya no soportan a ‘Doca’. La respuesta de la comunidad a esta operación fue maravillosa: pidieron más. Arrestar a ‘Doca’ es solo cuestión de tiempo. Casi lo atrapamos, pero su hora llegará”, remarcó.

El funcionario también habló del escenario bélico al que se enfrentó la Policía. “El escenario que estamos viviendo es el de una guerra irregular, una guerra asimétrica. Por eso, aprovecho esta oportunidad, considerando los datos que les presentamos, para reflexionar sobre ello. Y creo que es importante que haya una movilización nacional para combatir a estas organizaciones, que ya no son organizaciones criminales, sino narcoterroristas”, concluyó.