América Latina

Una experta afirmó que las operaciones policiales nunca frenaron a los grupos criminales en Río

La socióloga Carolina Grillo analizó lo ocurrido este martes

Guardar
Policías en el operativo en
Policías en el operativo en Río de Janeiro este martes (Europa Press)

Río de Janeiro vivió este martes un día de terror por una megaoperación antinarco que dejó 64 muertos, pero este tipo de estrategia armada nunca ha frenado a los grupos delictivos en las favelas, dijo a la agencia de noticias AFP la experta brasileña en crimen organizado Carolina Grillo.

Famosa por el samba y las playas, pero también por la violencia armada, Río fue escenario de una operación policial contra el poderoso Comando Vermelho.

Fue la más letal de su historia, repleta de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las facciones que dominan barrios populares densamente poblados.

Las autoridades de Río insisten “desde hace décadas en operaciones policiales espectaculares” que “son incapaces de frenar la expansión territorial de los grupos criminales”, advierte Grillo, socióloga y coordinadora del Grupo de Estudios de las Nuevas Ilegalidades de la Universidad Federal Fluminense de Río.

Personas retiran piezas útiles de
Personas retiran piezas útiles de un auto incendiado usado como barricada por presuntos narcotraficantes durante un operativo policial en la favela Complexo do Alemao, donde opera la organización criminal "Comando Vermelho", en Río de Janeiro, el martes 28 de octubre de 2025 (Foto AP/Silvia Izquierdo)

— ¿Cómo es el crimen organizado de Río en 2025?

— El Comando Vermelho es la principal facción de tráfico de drogas y el grupo armado que más creció en los últimos años. Tiene actuación nacional, pero es de Río (donde) sobrepasó recientemente a las milicias (grupos parapoliciales) en su extensión territorial, aunque la hegemonía sigue en disputa.

— ¿Qué objetivo tuvo la megaoperación policial de este martes?

— Atacar el considerado cuartel general del Comando Vermelho en los complejos de favelas Alemao y Penha, donde residen los “donos de morro”, líderes locales del grupo que se encuentran en libertad. La mayoría de los jefes del Comando Vermelho ya está en la cárcel.

— ¿Cómo ven a estos grupos armados los habitantes de las comunidades?

— Varía según el territorio, pero en general los habitantes sufren mucho más por el fuego cruzado entre traficantes y policía, o por guerras de facciones, que por la propia convivencia con estos grupos. Las personas llevan sus rutinas relativamente en paz, excepto en momentos de guerra u operaciones policiales.

Personas arrestadas en el marco
Personas arrestadas en el marco del operativo (Mauro PIMENTEL/AFP)

— ¿Qué resultados dio la estrategia contra el crimen organizado en las últimas décadas?

— La política de incursión armada en favelas y periferias solo empeoró las cosas. Y las detenciones masivas solo aumentan la influencia de las facciones, porque controlan las cárceles. Pero las operaciones con muchos muertos y presos suelen traer réditos electorales, ante una población mal informada que acaba creyendo en una estrategia ineficiente y cruel.

— ¿Hay evidencias de ese fracaso?

— El Comando Vermelho es el único grupo que se expandió consistentemente en los últimos años, a pesar de ser el más sometido a operaciones policiales. Nuestro grupo de investigación hizo pruebas de correlaciones que muestran que los períodos con más operaciones policiales son los de mayor intensidad delictiva y no a la inversa.

— ¿Cuál sería la alternativa como política pública?

— Además del horror practicado contra familias pobres y mayoritariamente negras, es irracional pensar que matando jóvenes ligados al crimen se acaba con el crimen, cuando hay una oferta de mano de obra inagotable para el trabajo delictivo. Se necesita un combate más calificado e inteligente a los grupos criminales, por ejemplo, atacando sus bases financieras o desmantelando sus fábricas de armamento.

(AFP)

Temas Relacionados

Río de JaneiroBrasilnarcotráficooperativos policiales

Últimas Noticias

La ONU pidió una investigación inmediata tras las operaciones policiales contra el crimen y las masacres en Río de Janeiro

La Oficina del Alto Comisionado señaló a las autoridades que recuerden sus obligaciones ante el derecho internacional. Decenas de cadáveres se siguen acumulando en las calles y la cantidad de muertos superará los 100. IMÁGENES SENSIBLES

La ONU pidió una investigación

Estas son las restricciones que aplicarán en el referéndum de Ecuador

Se restringirá el uso de celulares, mochilas y aglomeraciones durante la jornada del 16 de noviembre

Estas son las restricciones que

Tras el paso del huracán Melissa, las autoridades de Jamaica advirtieron el riesgo de cocodrilos en zonas residenciales

La tormenta provocó que los animales se desplacen fuera de su hábitat natural, generando preocupación entre los habitantes y recomendaciones para evitar áreas inundadas y proteger a niños y mascotas

Tras el paso del huracán

Civiles trasladaron más de 50 cadáveres a una plaza de Río de Janeiro: los hallaron en una zona boscosa

Los cadáveres fueron hallados entre los complejos del Alemão y de la Penha, donde se llevó a cabo la operación policial más letal de la historia del estado. La cifra oficial de muertes es 64, pero estiman que podría elevarse a más de 120. IMÁGENES SENSIBLES

Civiles trasladaron más de 50

Rodrigo Paz le pidió ayuda a Bukele con las cárceles en Bolivia: “Vamos a necesitar muchas”

El presidente electo aseguró que el mandatario salvadoreño asistirá a su investidura: “Asumo que va a haber una representación muy importante de El Salvador”

Rodrigo Paz le pidió ayuda
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Huracán Melissa: Cancillería de Colombia

Huracán Melissa: Cancillería de Colombia habilitó líneas de atención a connacionales en Cuba

La nueva ilusión de Imanol Arias en medio de su investigación por el caso ‘Nummaria’

Euro: cotización de apertura hoy 29 de octubre en México

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 29 de octubre de EUR a COP

Pronóstico del clima en Tijuana este 29 de octubre: ¿Estará despejado el cielo?

INFOBAE AMÉRICA
Melissa es una bestia entre

Melissa es una bestia entre una serie de tormentas monstruosas en el Atlántico

Mapfre promueve República Dominicana como ecosistema seguro para la inversión y parques industriales

La petrolera argentina YPF controlará el 100% de Refinor tras comprar el 50% restante por 21,6 millones

Putin anuncia una prueba exitosa con el supertorpedo 'Poseidón', con capacidad para portar cabezas nucleares

Apple publica una base de datos con 400.000 imágenes de alta calidad para entrenar modelos de IA

ENTRETENIMIENTO

Mariska Hargitay, histórica protagonista de

Mariska Hargitay, histórica protagonista de “La ley y orden” reveló su filosofía en la actuación: “Aprendí a decir no, pero con amor”

David Henrie explicó cómo reinventa a Los hechiceros de Waverly Place: “Queríamos recuperar a los fans originales”

Kim Kardashian brindó nuevos detalles sobre su diagnóstico de aneurisma cerebral

Mia Goth habló sobre su nuevo papel en “Frankenstein” y la maternidad: “Ahora valoro más mi tiempo y mis decisiones”

Nervios, decisiones de último momento y Quentin Tarantino exigente: así fue la audición que cambió varias carreras en Hollywood