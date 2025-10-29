América Latina

Así fue la búsqueda nocturna de decenas de cadáveres en medio de un bosque tras las masacres de Río de Janeiro

Los habitantes de la favela de la Penha, sin la ayuda de las autoridades, tuvieron que emprender una tarea dolorosa que aún continúa

Por María Angélica Troncoso

Personas lloran tras encontrar los cuerpos de sus seres queridos (AP Photo/Silvia Izquierdo)

Los habitantes de la favela de la Penha, uno de los centros del megaoperativo policial más letal de Río de Janeiro, no durmieron. Decenas de muertos yacían en medio de un bosque cercano y sin la ayuda de las autoridades tuvieron que ir por ellos en una búsqueda que aún continúan este miércoles.

Hacia las 6:00 hora local (9:00 GMT) de este martes, una hilera de al menos 60 cadáveres cubiertos por un plástico negro yacían sobre el asfalto frente a una guardería pública, ubicada en la plaza São Lucas, una de las principales de la comunidad de la Penha.

El fuerte olor que expelían los cuerpos no impedía que decenas de vecinos permanecieran cercándolos, algunos buscando algún conocido, otros, por simple curiosidad.

Rayune Diaz Ferreira, una de las habitantes de la comunidad, está a la búsqueda de su primo. Explica a la agencia de noticias EFE que la gente no ha dormido, ni comido, buscando a los desaparecidos, pues ninguna autoridad ha ayudado en el rescate desde anoche.

Una mujer llora tras reconocer el cuerpo de un familiar fallecido en el operativo policial del martes (AP Photo/Silvia Izquierdo)

El Estado nos abandonó hace mucho tiempo y nos volvieron a abandonar después de esta matanza. Quienes están cargando los cuerpos son los habitantes”, sostuvo.

Para esta trabajadora independiente de 36 años que se crió en la favela, nunca se había visto algo así en la comunidad.

Una veintena de vecinos de la favela, la mayoría mujeres, lidera las búsquedas de los cuerpos en un bosque ubicado en la parte más alta de la favela y que colinda con el complejo de Alemão.

Allí tuvieron lugar varios enfrentamientos en la tarde y noche del martes.

Decenas de muertos se acumulan tras ser trasladados por vehículos particulares

En medio de la trocha, restos de ropa, casquillos de bala y sangre ayudan a marcar el camino.

Con solo una camilla, que es cargada entre cuatro o seis personas, los voluntarios van levantando los cuerpos a cuentagotas.

Algunos están en zonas de difícil acceso y exigen más tiempo y esfuerzo para el rescate.

Mientras van buscando otros, el conductor de la furgoneta decide llevar los últimos rescatados hasta la plaza donde están los demás.

En el camino para recoger otro cuerpo, más adelante le dicen que “allí cerca” hay varios más.

La abogada Thais Loredo, del Instituto Anjos da Liberdade (Ángeles de la libertad), que acompaña la recuperación de los cuerpos, dijo a EFE que algunos mostraban signos de tortura.

Los vecinos de la favela de la Penha encontraron ellos los cuerpos de muchos de los fallecidos (AP Photo/Silvia Izquierdo)

Dudas en relación al número de muertos

El balance oficial de víctimas divulgado el martes daba cuenta de 64 muertos, cuatro de ellos policías, aunque las autoridades aún no han aclarado si los cadáveres recuperados hoy se suman a los contabilizados el martes. Hacia el mediodía, la Defensoría Pública confirmó 132 fallecidos.

El megaoperativo del martes, en el que participaron 2.500 agentes, tenía como objetivo detener a cabecillas del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más antiguas y peligrosas de Río.

Personas lloran tras reconocer el cuerpo de una de las personas fallecidas en el operativo policial del martes en Río de Janeiro (AP Photo/Silvia Izquierdo)

La acción llevó a vivir escenas de guerra en la Penha y Alemão, dos populosos complejos de favelas, ubicados en uno de los sectores más violentos y deprimidos, en la zona norte de la ciudad.

Bajo la incertidumbre de lo que pasará ahora en la favela y aun con el eco de los tiroteos resonando en sus oídos, los habitantes de la región tratan de retomar su cotidianidad.

No obstante, en la zona de la plaza São Lucas todos los comercios están cerrados con la excepción de un mercado.

Las vías y el servicio público, que ayer estuvieron bloqueados por las operaciones policiales y por la acción de los narcotraficantes, hoy funcionan con normalidad.

(EFE)

