Según el alcalde de Río de Janeiro, la ciudad ya volvió al nivel de “normalidad” habitual

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, en una fotografía de archivo (EFE/Fabio Motta)

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, confirmó el regreso de la ciudad a la Etapa 1 (normalidad), tras 16 horas en la Etapa 2.

“La ciudad regresa a la Fase 1. El transporte funciona con normalidad y la circulación fluye con normalidad. Nos mantenemos alerta. ¡Manténganse informados a través de los canales oficiales!”, declaró en su cuenta en la red social X. La Fase 2 indicaba incidentes de alto impacto y potencial de agravamiento.

Sin embargo, este miércoles aparecieron decenas de cadáveres de personas asesinadas que otros civiles acumulan en las calles. Residentes del Complexo da Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, trasladaron más de 50 cuerpos a la plaza São Lucas de la comunidad. A primeras horas de la mañana llegó Defensa Civil al lugar para llevarse los cuerpos.

El mensaje de Eduardo Paes en X

Los cadáveres fueron hallados en la zona boscosa entre los complejos del Alemão y de la Penha, donde se llevó a cabo la operación policial más letal de la historia del estado.

De acuerdo con las cifras oficiales, la acción dejó al menos 64 muertos y 81 personas detenidas. Entre las víctimas fatales hay cuatro policías.

La abogada Flávia Fróes, quien estuvo presente durante la retirada de los cuerpos, declaró que varios cadáveres presentaban “marcas de disparos en la nuca, puñaladas en la espalda y heridas en las piernas”.

Una vista desde un dron de los cuerpos apilados (REUTERS/Ricardo Moraes)

Organizaciones y defensores de derechos humanos solicitaron a la Comisión Interamericana de DDHH la presencia de interventores y peritos internacionales en Río.

Los cadáveres fueron retirados de la parte trasera de un vehículo con la ayuda de personas en situación de calle. Entre quienes colaboraron en la remoción había menores. Un niño de aproximadamente nueve años asistió en la tarea, informó el periódico Folha de San Pablo.

Más de 50 cuerpos fueron trasladados a una plaza de Río de Janeiro (REUTERS/Ricardo Moraes)

Uno de los cuerpos no tenía cabeza. La misma fue transportada en una bolsa. En medio de la conmoción, uno de los presentes gritó a los familiares: “Es uno de cabello rojo”. Las manos del cadáver estaban cerradas, apretando césped.

Decenas de muertos se acumulan tras ser trasladados por vehículos particulares

Los cuerpos, alineados en la plaza, estaban rodeados de habitantes del barrio que intentaban identificar a sus familiares y conocidos. Una mujer gritaba: “Policía asesina, ¿dónde está mi hijo?“. La madre de una de las víctimas, un joven de 20 años, comentó haber encontrado a su hijo con la muñeca atada en la zona boscosa.

Junto a los cuerpos, mujeres lloraron y se abrazaron tras identificar a los muertos. Una de ellas afirmó: “Mi hijo“.

Los restos de algunos de los fallecidos este martes en la favela do Penha, en Río de Janeiro (REUTERS/Ricardo Moraes)

Por su parte, el activista Raull Santiago informó que la exposición de los cuerpos fue solicitada por los familiares, con el fin de mostrar en qué condiciones fueron hallados. “Una escena que entra para la historia de terror de Brasil”, expresó.

Según Santiago, los cuerpos localizados en la madrugada no figuran en el balance oficial de muertes. El gobierno estatal no ha emitido aún ningún comunicado sobre esta situación.