Lacalle Pou reapareció para criticar a Orsi por la rescisión de contrato con astillero español: “Se pasó de rosca”

Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou durante el cambio de mando (Foto AP/Matilde Campodónico)

El ex presidente uruguayo Luis Lacalle Pou se ha mantenido, desde que dejó su mandato el 1° de marzo, alejado de los temas del día a día de la política. Pero la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español Cardama por la compra de dos patrullas oceánicas firmadas en su gobierno motivaron el regreso a la actividad. Y lo hizo con una crítica a su sucesor: consideró que fue “arrastrado a una operación política” y que “se pasó de rosca”.

El gobierno actual anunció la semana pasada la rescisión del contrato con el astillero español al constatar que había presentado una garantía de una empresa “de papel”. La firma era Eurocommerce y tenía sede en Reino Unido, pero cuando el embajador uruguayo en ese país se hizo presente en el lugar constató que se trata de una firma que esta empresa está en proceso de liquidación en el Reino Unido, carece de un domicilio real y no tiene empleados.

Para el gobierno, esto es un indicio de que el Estado uruguayo fue estafado o de que hubo un fraude cometido por la empresa española al presentar la garantía. Y, por lo tanto, decidió presentar una denuncia penal.

Con Lacalle Pou como oyente, se desarrolló el Directorio del Partido Nacional (@Luisaheber)

El anuncio sorprendió a los dirigentes de la hoy oposición y entonces integrantes del gobierno. Esto fue así al punto que Lacalle Pou llamó a Orsi para hablar sobre este tema. Fue el propio expresidente quien contó que existió este llamado telefónico, aunque prefirió no ahondar en el contenido de la conversación.

La reaparición de Lacalle Pou se dio este lunes cuando participó de una sesión extraordinaria de su fuerza política, el Partido Nacional, que trató extraordinariamente el tema. Al cierre de la actividad, el ex mandatario habló en una rueda de prensa por primera vez desde que dejó el gobierno.

Lacalle Pou hizo una defensa técnica de la compra, pero su comentario fue principalmente político: dijo que la situación era “grave” y “triste”. “Yo creo que arrastraron al presidente a una operación política. No me cabe la menor duda. Resolver este tema de necesidad nacional sin ni siquiera avisar o intimar. Por una garantía que yo no le resto importancia. Lo de la garantía tiene su importancia, pero había otros mecanismos”, dijo el ex presidente.

El expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou fue al Directorio del Partido Nacional a respaldar la actuación de ministros de su gobierno (@PNacional)

El ex presidente recordó que, cuando asumió como presidente en 2020, heredó dos contratos importantes de la administración de Tabaré Vázquez que tenían aspectos a “mejorar”: el de la segunda planta de UPM y el de la construcción de una vía para agilizar la salida de celulosa desde esa planta hasta el puerto de Montevideo. Su administración tomó entonces, según él, un camino distinto al de Orsi porque no tuvo lo que llamó “complejos refundacionales”.

“Este gobierno está más dedicado a destruir lo que encontró que a construir lo que no tiene plan. Por eso creo que el presidente fue llevado a esta instancia sin tener el real conocimiento del daño que se le hace al país y el daño que se le hace a los uruguayos. Para ellos es que gobernamos”, dijo.

“Yo creo que se pasó de rosca. Un gobernante que diga que hay estafa y fraude –que para mí no lo hay, pero dejemos eso de lado– antes de que haya una comprobación, seguramente no midió sus palabras”, criticó.

El secretario de Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez, Yamandú Orsi, y el prosecretario de presidencia, Jorge Díaz (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

Respecto al contacto telefónico que mantuvo con Orsi, Lacalle Pou se limitó a decir: “Llamé al presidente de la República y no voy a hacer comentarios sobre lo que le dije. Pero obviamente se trataba de hablar de este tema”.

Lacalle Pou mencionó como otro ejemplo de la “destrucción” de las iniciativas del gobierno anterior a la cancelación de la megaobra por el agua potable que también había sido acordada durante su gobierno. En ese momento, el ex presidente también dejó su silencio mediático para considerar que la decisión era de corte “político”.