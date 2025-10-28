América Latina

Lacalle Pou reapareció para criticar a Orsi por la rescisión de contrato con astillero español: “Se pasó de rosca”

El expresidente, retirado de los temas de debate diario del país, dijo que al actual mandatario lo “arrastraron a una operación política”

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Guardar
Yamandú Orsi y Luis Lacalle
Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou durante el cambio de mando (Foto AP/Matilde Campodónico)

El ex presidente uruguayo Luis Lacalle Pou se ha mantenido, desde que dejó su mandato el 1° de marzo, alejado de los temas del día a día de la política. Pero la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español Cardama por la compra de dos patrullas oceánicas firmadas en su gobierno motivaron el regreso a la actividad. Y lo hizo con una crítica a su sucesor: consideró que fue “arrastrado a una operación política” y que “se pasó de rosca”.

El gobierno actual anunció la semana pasada la rescisión del contrato con el astillero español al constatar que había presentado una garantía de una empresa “de papel”. La firma era Eurocommerce y tenía sede en Reino Unido, pero cuando el embajador uruguayo en ese país se hizo presente en el lugar constató que se trata de una firma que esta empresa está en proceso de liquidación en el Reino Unido, carece de un domicilio real y no tiene empleados.

Para el gobierno, esto es un indicio de que el Estado uruguayo fue estafado o de que hubo un fraude cometido por la empresa española al presentar la garantía. Y, por lo tanto, decidió presentar una denuncia penal.

Con Lacalle Pou como oyente,
Con Lacalle Pou como oyente, se desarrolló el Directorio del Partido Nacional (@Luisaheber)

El anuncio sorprendió a los dirigentes de la hoy oposición y entonces integrantes del gobierno. Esto fue así al punto que Lacalle Pou llamó a Orsi para hablar sobre este tema. Fue el propio expresidente quien contó que existió este llamado telefónico, aunque prefirió no ahondar en el contenido de la conversación.

La reaparición de Lacalle Pou se dio este lunes cuando participó de una sesión extraordinaria de su fuerza política, el Partido Nacional, que trató extraordinariamente el tema. Al cierre de la actividad, el ex mandatario habló en una rueda de prensa por primera vez desde que dejó el gobierno.

Lacalle Pou hizo una defensa técnica de la compra, pero su comentario fue principalmente político: dijo que la situación era “grave” y “triste”. “Yo creo que arrastraron al presidente a una operación política. No me cabe la menor duda. Resolver este tema de necesidad nacional sin ni siquiera avisar o intimar. Por una garantía que yo no le resto importancia. Lo de la garantía tiene su importancia, pero había otros mecanismos”, dijo el ex presidente.

El expresidente uruguayo Luis Lacalle
El expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou fue al Directorio del Partido Nacional a respaldar la actuación de ministros de su gobierno (@PNacional)

El ex presidente recordó que, cuando asumió como presidente en 2020, heredó dos contratos importantes de la administración de Tabaré Vázquez que tenían aspectos a “mejorar”: el de la segunda planta de UPM y el de la construcción de una vía para agilizar la salida de celulosa desde esa planta hasta el puerto de Montevideo. Su administración tomó entonces, según él, un camino distinto al de Orsi porque no tuvo lo que llamó “complejos refundacionales”.

Este gobierno está más dedicado a destruir lo que encontró que a construir lo que no tiene plan. Por eso creo que el presidente fue llevado a esta instancia sin tener el real conocimiento del daño que se le hace al país y el daño que se le hace a los uruguayos. Para ellos es que gobernamos”, dijo.

Yo creo que se pasó de rosca. Un gobernante que diga que hay estafa y fraude –que para mí no lo hay, pero dejemos eso de lado– antes de que haya una comprobación, seguramente no midió sus palabras”, criticó.

El secretario de Presidencia de
El secretario de Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez, Yamandú Orsi, y el prosecretario de presidencia, Jorge Díaz (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

Respecto al contacto telefónico que mantuvo con Orsi, Lacalle Pou se limitó a decir: “Llamé al presidente de la República y no voy a hacer comentarios sobre lo que le dije. Pero obviamente se trataba de hablar de este tema”.

Lacalle Pou mencionó como otro ejemplo de la “destrucción” de las iniciativas del gobierno anterior a la cancelación de la megaobra por el agua potable que también había sido acordada durante su gobierno. En ese momento, el ex presidente también dejó su silencio mediático para considerar que la decisión era de corte “político”.

Temas Relacionados

Partido NacionalUruguayLuis Lacalle PouCardamaYamandú Orsi

Últimas Noticias

El gobierno de Uruguay destacó el triunfo de Milei: espera “menos volatilidad” y “buen escenario” para el turismo

Gabriel Oddone, ministro de Economía, estimó que la temporada de verano será un éxito porque Argentina no se abaratará y continuará la “paridad de precios”

El gobierno de Uruguay destacó

Lentos pero salvajes: por qué los huracanes como Melissa son cada vez más comunes

Los científicos afirman que tanto la intensificación rápida como las tormentas estancadas están aumentando en un clima más cálido. Esto es lo que debes saber

Lentos pero salvajes: por qué

Bahamas emitió una orden formal de evacuación para el sureste del país ante la llegada del huracán Melissa

“Este aviso se emite para garantizar que las personas que corren mayor riesgo puedan ser reubicadas de forma segura antes de que las condiciones empeoren”, precisó en una rueda de prensa el primer ministro bahameño, Phillip Davis

Bahamas emitió una orden formal

El portaaviones USS Gerald Ford se dirige al Caribe y podría situarse frente a Venezuela en menos de una semana

La nave insignia y más avanzada de la flota estadounidense partió recientemente del Mediterráneo y se encamina al área bajo responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos

El portaaviones USS Gerald Ford

La defensa de Jair Bolsonaro apeló la sentencia que lo condenó a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado

El equipo legal del ex mandatario brasileño cuestionó la acumulación de delitos, denunció faltas al debido proceso y solicitó que la Corte Suprema clarifique aspectos que considera contradictorios en el fallo

La defensa de Jair Bolsonaro
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sale a la venta el

Sale a la venta el mítico estadio de Maracaná por 320 millones de euros para recaudar fondos de forma urgente

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Michoacán

Ana Adan, catedrática de psicobiología: “Dormir otros cinco minutos entre alarmas es una barbaridad”

Temblor hoy 28 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Michoacán

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Quejas por una miniatura con desnudos que YouTube recomendaba a cualquier búsqueda en la plataforma

Mayores reclaman un pacto de Estado para garantizar un nuevo modelo de cuidados "justo, sostenible y universal"

Israel dice que los restos entregados por Hamás corresponden a un rehén cuyo cadáver fue recuperado en 2023

Windows 11 prueba el diagnóstico proactivo de la memoria para informar sobre fallos de reinicio inesperados

Transportes alcanza los 246 millones de euros ejecutados en subvenciones de su programa de descarbonización

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson sorprenden en Matate, amor

El método de Kristen Bell para mantenerse fuerte y equilibrada a los 44 años

Dislexia, prejuicios y una audición decisiva: el difícil camino de Jennifer Aniston antes del éxito de Friends

De las canciones a las páginas: cómo Elton John, Tupac y Madonna se reinventaron mediante la palabra escrita

De Stranger Things al altar: el divertido momento viral que sacó a Steve Harrington de Hawkins