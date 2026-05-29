América Latina

El desempleo en Chile llegó al 9,1% en el último trimestre: es el más alto en casi cinco años

El último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) arrojó además que la cesantía en Santiago escaló al 9,7%

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Trabajadores en una salmonera en Puerto Chacabuco, Chile. REUTERS/Víctor Ruiz Caballero
Trabajadores en una salmonera en Puerto Chacabuco, Chile. REUTERS/Víctor Ruiz Caballero

El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), publicado esta jornada, arrojó que el desempleo en Chile en el último trimestre (febrero-abril), aumentó al 9,1%, la cifra más alta en casi cinco años. En Santiago, por otra parte, la tasa de desocupación se empinó hasta el 9,7%, mientras que la tasa de ocupación informal en todo el país llegó al 26,8%.

De acuerdo al reporte, la cesantía en Chile creció en 0,3 puntos porcentuales (pp.) en un año, debido principalmente al aumento en la fuerza de trabajo (1,0%), que se ubicó por sobre las personas ocupadas, que solo aumentaron un 0,7%.

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En tanto, “las personas desocupadas aumentaron 4,1%, incididas por quienes se encontraban cesantes (3,3%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (11,6%)”, señalaron desde el organismo.

Por géneros, el análisis reveló que la cesantía en las mujeres aumentó 0,8 pp llegando hasta el 10,5%, mientras que en los hombres alcanzó un 8,0%, disminuyendo 0,2 pp, en los últimos 12 meses.

Imagen de archivo de un trabajador dentro de una refinería de cobre de Codelco en la pequeña ciudad de Ventanas, Chile. REUTERS/Rodrigo Garrido
Imagen de archivo de un trabajador dentro de una refinería de cobre de Codelco en la pequeña ciudad de Ventanas, Chile. REUTERS/Rodrigo Garrido

Sectores económicos

En el desglose por sector económico, las actividades que más sumaron puestos de trabajo fueron el sector de la salud (5,9%); la industria manufacturera (4,1%) y otras actividades profesionales (10,5%), mientras que por categoría ocupacional, el aumento estuvo en las personas asalariadas informales (9,5%) y trabajadores por cuenta propia (3,9%).

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Tocante a la región Metropolitana, el documento reveló que la tasa de desocupación en el trimestre febrero-abril aumentó 0,2 pp. en doce meses, alcanzando el 9,7%.

Por sector económico, la actividades con números azules fueron la industria manufacturera (9,1%); otras actividades profesionales (13,8%) y el comercio (2,8%).

Una vez conocidas las cifras, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, sostuvo mediante una publicación de su cuenta de X que “la alta tasa de desempleo que hemos heredado es la consecuencia de un país que lleva más de una década estancado. Tener a casi 950 mil personas sin trabajo es un auténtico drama social".

“Recuperar el crecimiento económico para generar progreso social sostenido es un deber moral. El proyecto de #ReconstrucciónNacional es un primer gran paso para avanzar hacia el cambio que Chile necesita. No hay tiempo que perder: es el futuro de las familias de nuestro país lo que está en juego", cerró la autoridad.

Finalmente, cabe señalar que en su reporte de estadísticas vitales emitido el miércoles recién pasado, el INE confirmó que los nacimientos en Chile disminuyeron un 46,9% en los últimos 32 años.

Tras los datos preliminares del Censo, el organismo estimó que la población total de Chile alcanzará las 20.150.948 personas a mediados de 2026, consolidando una fuerte tendencia al envejecimiento y una esperanza de vida al nacer de 81,8 años.

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