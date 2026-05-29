América Latina

Estados Unidos declara terroristas al PCC y Comando Vermelho: impacto en la política regional

La decisión de Washington intensifica la presión sobre las principales facciones criminales brasileñas y suma un nuevo factor a la agenda de seguridad regional

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El Comando Vermelho responde a operativos estatales con violencia urbana, bloqueos y quema de colectivos en Río de Janeiro, según los últimos reportes de seguridad

La reciente decisión de Estados Unidos de declarar organizaciones terroristas a dos grupos criminales brasileños marca un nuevo episodio en la lucha internacional contra el crimen organizado y añade presión política en un periodo de alta tensión en Brasil.

Estados Unidos designó al Primer Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras por su expansión violenta y operaciones transnacionales. Estas medidas conllevan sanciones, restringen movimientos financieros y buscan aislar a los responsables, cuyos delitos afectan rutas entre Brasil, Argentina, Paraguay, Venezuela, Colombia y conexiones hacia África y Europa.

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La inclusión de los grupos fue comunicada por el Departamento de Estado estadounidense y el secretario de Estado Marco Rubio. La medida busca ampliar herramientas legales y financieras contra sus redes y su proyección regional.

La decisión incorpora a ambos grupos a la categoría de Foreign Terrorist Organization (FTO), según explicó el analista internacional Andrei Serbin Pont, en Infobae en Vivo Al Mediodía. Esa clasificación habilita sanciones y restricciones, y también refuerza la cooperación internacional en investigaciones sobre financiamiento, tráfico de armas y logística criminal.

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Operación contra líderes del narco en Río
Estados Unidos declaró a las facciones brasileñas PCC y Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras por su expansión criminal regional - EFE/ Andre Coelho

En Brasil, el anuncio se conecta con la discusión sobre seguridad en Río de Janeiro y el rol del gobierno federal.

Comando Vermelho: control territorial en Río y expansión hacia el norte

Comando Vermelho tiene una estructura con fuerte presencia en Río de Janeiro. Surgió en las décadas de 1960 y 1970 en la cárcel de Cándido Mendes, en Río de Janeiro. Allí convivieron criminales comunes y guerrilleros de izquierda detenidos, y la facción incorporó tácticas de organización y métodos de acción. Con la salida de presos políticos a fines de los años 70, el grupo dejó de lado elementos ideológicos y se concentró en negocios ilícitos.

El grupo concentró atención por hechos del año pasado, cuando una intervención en una zona controlada por esa facción derivó en 132 muertes durante el operativo.

Tras esa acción, el Comando Vermelho respondió con bloqueos y quema de colectivos. Durante horas, varias calles quedaron cerradas por los ataques. Río de Janeiro vivió días de violencia concentrada.

cadáveres rio de janeiro
La inclusión en la lista de terroristas permite a Estados Unidos aplicar sanciones financieras y restricciones legales a los líderes del PCC y Comando Vermelho (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

De acuerdo con el analista, el estado brasileño tiene tres estructuras principales: Comando Vermelho, Amigos dos Amigos y Comando Puro. Las organizaciones, según precisó Serbin Pont, controlan cerca de 70% de las áreas dominadas por grupos paraestatales, a lo que se suman milicias que también operan en Río.

En el plano regional, Serbin Pont afirmó que el Comando Vermelho expandió su influencia hacia el norte de Brasil y hacia rutas amazónicas. Describió corredores de tráfico que conectan con Venezuela y Colombia, y también salidas hacia el continente africano con destino final en Europa.

Esa expansión, agregó, se profundizó tras la caída de la Familia do Norte, que dominaba áreas de esa región. Serbin Pont sostuvo que el avance también incorporó otras economías ilegales, como la minería ilegal y el tráfico de madera.

PCC: origen tras Carandiru, logística y señales en Argentina

En tanto, el Primer Comando da Capital es conocida por ser la organización criminal más grande de Brasil. Su surgimiento se da tras la masacre de Carandiru en 1992, cuando murieron numerosos presos durante una intervención en un penal. En ese contexto, el PCC nació como un esquema de “protección mutua”.

El Primer Comando da Capital surgió tras la masacre de Carandiru y controla actividades desde cárceles, con presencia relevante en fronteras y en cárceles argentinas
El Primer Comando da Capital surgió tras la masacre de Carandiru y controla actividades desde cárceles, con presencia relevante en fronteras y en cárceles argentinas

El analista explicó que el PCC consolidó una estructura operativa con base en cárceles. Desde allí coordina actividades y mantiene una organización interna que le permite sostenerse frente a otras facciones.

Sobre la proyección hacia el sur y el oeste de Brasil, Serbin Pont indicó que ese patrón vuelve relevante al PCC en zonas fronterizas. En Argentina existen indicios de presencia de criminales vinculados con el grupo en áreas del norte del país.

En ese punto, el analista afirmó que “el año pasado el gobierno argentino tomó la decisión de clasificar a estas organizaciones como terroristas”. También mencionó reportes sobre presencia de elementos del PCC en cárceles de Chaco y en Coronda, Santa Fe, además de la identificación de 39 brasileños con vínculos activos con Comando Vermelho y, en particular, con el PCC.

Tráfico de armas, Paraguay y rutas de financiamiento

Estados Unidos identificó desde hace años patrones de tráfico de armas asociados a la demanda de estas facciones. Según explicó Pont, muchas armas provienen del mercado civil estadounidense y llegan por rutas que incluyen puertos de Uruguay y Argentina, con tránsito posterior por Paraguay hacia Brasil.

En Paraguay, dijo, el PCC alcanzó una influencia mayor. Afirmó que el grupo resultó clave en el desplazamiento de otras estructuras, como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), y planteó que pudo existir algún nivel de coordinación no reconocida con el gobierno paraguayo en ese proceso.

Según los datos citados por Serbin Pont, se identificaron más de 30 mil millones de reales vinculados con recursos del PCC. También mencionó más de 1.000 estaciones de servicio que movieron 52 mil millones de reales entre 2020 y 2024, con una facturación estimada de 80 mil millones de reales en combustibles, además de ingresos asociados al narcotráfico.

Serbin Pont describió al PCC como una estructura con métodos de gestión más cercanos a los de una empresa, incluso con software contable y sistemas de administración interna. En contraste, caracterizó al Comando Vermelho como más enfocado en el control territorial y con una lógica operativa más directa.

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