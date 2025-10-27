América Latina

Jeannette Jara se distancia de José Antonio Kast y sigue a la cabeza de la carrera presidencial chilena

El libertario Johannes Kaiser se instaló en el tercer lugar desplazando a Evelyn Matthei

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Sin embargo, Jara cae en segunda vuelta frente al líder republicano, Matthei y Kaiser, según las encuestas.

Continúan moviéndose las piezas en el tablero de la carrera presidencial chilena. Este domingo, la última entrega de la encuesta Plaza Pública Cadem arrojó que la candidata oficialista, Jeannette Jara, continúa distanciándose de su más cercano contendor -el timonel republicano José Antonio Kast-, mientras que el líder libertario Johannes Kaiser avanza al tercer puesto desplazando a la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien marcó su peor registro en meses.

De acuerdo al sondeo, ante la pregunta “Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran…”, Jeannette Jara se impuso con el 27% (+1 respecto a la semana pasada); seguida de Kast (20%-2); Kaiser (14%+2); Matthei (13%-1); el economista Franco Parisi (11%); el expresidente del fútbol chileno, Harold Mayne-Nicholls (4%); el ultraizquierdista Eduardo Artés (1%) y el independiente Marco Enríquez-Ominami (1%).

En este ítem, un 9% de los entrevistados no respondió o dijo no saber aún a quién le dará su voto.

En tanto, ante la pregunta “¿Quién creen que será el próximo presidente de Chile)”, Kast se queda con la delantera con el 39% (-1), seguido de Jara (29%+3); Kaiser (9%); Matthei (7%-1) y Parisi (7%).

Johannes Kaiser desplazó a Matthei del tercer lugar.

Criteria: empate técnico entre Matthei y Kaiser

En la misma línea, la última encuesta Criteria, publicada también este domingo, confirmó la caída sistemática de Evelyn Matthei y la subida de Johannes Kaiser, quien ganó un punto respecto a la semana pasada y se instaló junto a la exalcaldesa de Providencia en el tercer lugar con el 13% de la intenciones de voto.

Así, Jara continúa liderando las preferencias con el 28%, seguida por Kast quien marcó un 23%. Matthei y Kaiser aparecen en el tercer puesto con 13%, seguidos por Franco Parisi (9%); Harold Mayne-Nicholls (4%+1); Marco Enríquez-Ominami (2%+1) y Eduardo Artés con 1% (+1).

Sin embargo, aunque la militante comunista ganaría ampliamente la primera vuelta, el sondeo de Criteria asegura que Jara caería en el balotaje frente a Kast (35% v/s 46%), Matthei ( 33% v/s 43%), e incluso Kaiser (36% v/s 37%).

Sin embargo, un 19% aseguró que votaría nulo o en blanco en el primero caso, un 24% dijo que haría lo mismo en el segundo y un 27% en el tercero.

Así las cosas, Jara solo se alzaría en segunda vuelta frente al líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, por 33% v/s 31%, eso sí, con un 36% de votos en blanco o nulos.

La justicia chilena pide más de 20 años de cárcel para un ciudadano iraní presuntamente vinculado a Hezbollah

Alí Basheri huyó del país en 2023 junto a otro sujeto actualmente prófugo y fue extraditado desde Estados Unidos

A días de la cumbre contra el cambio climático, Brasil autorizó la perforación petrolera en la desembocadura del río Amazonas

Las protestas de los indígenas y los ecologistas suponen un "efecto boomerang" para una COP30 que comenzará ya con muchas críticas en Bélem

Uruguay prohíbe a las empresas tabacaleras acceder a beneficios tributarios

El gobierno de Yamandú Orsi cambió un decreto de Lacalle Pou y, basado en razones de orden público, dejó por fuera la posibilidad de que estas compañías se amparen en un régimen previsto en la Ley de Promoción de Inversiones

El huracán Melissa alcanzó categoría 5 y amenaza con inundaciones catastróficas en Jamaica y el Caribe

El ciclón avanza lentamente con pronóstico de inundaciones severas y deslizamientos de tierra, mientras las autoridades instan a la población a buscar refugio. Ya se reportaron víctimas mortales en Haití y República Dominicana

Defensa de Marset niega una posible entrega pacífica tras reaparición del narcotraficante en video

Después de la grabación en la que se lo ve fuertemente armado y rodeado de personas que exhiben banderas del Primer Comando Capital, su abogado dice que la posibilidad de negociar ya no está sobre la mesa

Los 25 millones de soles de ‘El Jorobado’: así operaba la red de lavado y extorsión en conciertos de Lima Norte

Aumento del salario mínimo de 2026 en Colombia no resolvería estos problemas de millones de colombianos: cuentas limitan

Ezeiza: intensa búsqueda de un adolescente que salió de un boliche durante la tormenta y desapareció

‘La isla de las tentaciones 9′ llega con tres noches seguidas en Telecinco y una novedad que creará tensiones desde su arranque

Diego Santilli aseguró que cumplirá su promesa de pelarse y dijo que el “bonaerense decidió no volver atrás”

Puente pone en valor el observatorio de Yebes (Guadalajara) como "claro exponente de diplomacia científica"

Semperis busca reforzar su presencia en el sur de Europa con los fichajes de Santiago Torres y Daniel Gaspar

Daño Cerebral Estatal pide en el Congreso la creación de un código diagnóstico específico para daño cerebral adquirido

Mueren dos palestinos en un nuevo bombardeo de Israel contra Gaza pese al alto el fuego con Hamás

Nigeria anuncia la muerte de otros diez supuestos "insurgentes" en una operación en el estado de Borno

Elizabeth Olsen defendió su privacidad en la industria actual: “No quiero que la gente conozca demasiado mi personalidad”

El elenco de “Stranger Things” se despide de la serie tras casi diez años: “Fuimos una familia”

Taylor Sheridan dejará Paramount para unirse a NBCUniversal: ¿qué pasará con “Yellowstone”?

Selena Gomez reveló por qué decidió mantener su boda en privado