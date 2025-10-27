Jeannette Jara se distancia de José Antonio Kast y sigue a la cabeza de la carrera presidencial chilena

Sin embargo, Jara cae en segunda vuelta frente al líder republicano, Matthei y Kaiser, según las encuestas.

Continúan moviéndose las piezas en el tablero de la carrera presidencial chilena. Este domingo, la última entrega de la encuesta Plaza Pública Cadem arrojó que la candidata oficialista, Jeannette Jara, continúa distanciándose de su más cercano contendor -el timonel republicano José Antonio Kast-, mientras que el líder libertario Johannes Kaiser avanza al tercer puesto desplazando a la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien marcó su peor registro en meses.

De acuerdo al sondeo, ante la pregunta “Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran…”, Jeannette Jara se impuso con el 27% (+1 respecto a la semana pasada); seguida de Kast (20%-2); Kaiser (14%+2); Matthei (13%-1); el economista Franco Parisi (11%); el expresidente del fútbol chileno, Harold Mayne-Nicholls (4%); el ultraizquierdista Eduardo Artés (1%) y el independiente Marco Enríquez-Ominami (1%).

En este ítem, un 9% de los entrevistados no respondió o dijo no saber aún a quién le dará su voto.

En tanto, ante la pregunta “¿Quién creen que será el próximo presidente de Chile)”, Kast se queda con la delantera con el 39% (-1), seguido de Jara (29%+3); Kaiser (9%); Matthei (7%-1) y Parisi (7%).

Johannes Kaiser desplazó a Matthei del tercer lugar.

Criteria: empate técnico entre Matthei y Kaiser

En la misma línea, la última encuesta Criteria, publicada también este domingo, confirmó la caída sistemática de Evelyn Matthei y la subida de Johannes Kaiser, quien ganó un punto respecto a la semana pasada y se instaló junto a la exalcaldesa de Providencia en el tercer lugar con el 13% de la intenciones de voto.

Así, Jara continúa liderando las preferencias con el 28%, seguida por Kast quien marcó un 23%. Matthei y Kaiser aparecen en el tercer puesto con 13%, seguidos por Franco Parisi (9%); Harold Mayne-Nicholls (4%+1); Marco Enríquez-Ominami (2%+1) y Eduardo Artés con 1% (+1).

Sin embargo, aunque la militante comunista ganaría ampliamente la primera vuelta, el sondeo de Criteria asegura que Jara caería en el balotaje frente a Kast (35% v/s 46%), Matthei ( 33% v/s 43%), e incluso Kaiser (36% v/s 37%).

Sin embargo, un 19% aseguró que votaría nulo o en blanco en el primero caso, un 24% dijo que haría lo mismo en el segundo y un 27% en el tercero.

Así las cosas, Jara solo se alzaría en segunda vuelta frente al líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, por 33% v/s 31%, eso sí, con un 36% de votos en blanco o nulos.