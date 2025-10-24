América Latina

Daniel Noboa planteó que Baltra, Santa Elena y Manta podrían acoger una base militar extranjera

El presidente defendió que la cooperación con otros países fortalecería la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
Vista del Aeropuerto Seymour en
Vista del Aeropuerto Seymour en la isla Baltra, Galápagos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró en una entrevista con CNN que su gobierno evalúa “varias opciones” para la instalación de una base militar extranjera en el país, entre ellas Baltra, en las islas Galápagos, Santa Elena y Manta en Manabí. El mandatario defendió la posibilidad de cooperación militar con Estados Unidos como una medida para combatir el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades criminales que, según dijo, “afectan a toda la sociedad ecuatoriana”.

“Hay varias opciones”, afirmó Noboa. “Baltra, Santa Elena, Manabí, Manta mismo. Al final del día se tiene que llegar a un acuerdo o consenso sobre dónde sería el mejor lugar”. Recordó que Baltra fue una base estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y la calificó como un punto estratégico para el control marítimo. “Desde ahí se puede controlar la pesca ilegal y cualquier acto criminal lejos del continente. La gente se siente más segura al tener bases cerca”, sostuvo el presidente ecuatoriano.

Las declaraciones fueron emitidas el 23 de octubre, en el marco de una entrevista concedida a Fernando del Rincón, en la que Noboa abordó temas de seguridad nacional, los recientes atentados contra su caravana, y el referéndum convocado por su gobierno para el próximo 16 de noviembre. La posibilidad de que Ecuador vuelva a albergar una base militar extranjera generó inmediato debate, pues la Constitución de 2008 prohíbe expresamente la instalación de bases o tropas foráneas en territorio nacional, así como la cesión de instalaciones ecuatorianas a fuerzas extranjeras.

En la Constitución del 2008,
En la Constitución del 2008, impulsada por el ex presidente Rafael Correa, se prohibió la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador. (Diario El Correo)

Noboa argumentó que su propuesta no contradice la soberanía nacional, sino que busca fortalecer la cooperación internacional. “Hay bases militares en Colombia y Perú. Es trabajo en conjunto”, dijo. Añadió que su administración ha solicitado “actividades y operaciones conjuntas” con Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado transnacional. “El Ecuador tiene una maldición: tiene buenos puertos, está entre productores de coca como Colombia y Perú, y es un país dolarizado. Eso lo hace atractivo para el tráfico de drogas”, expresó.

Durante la conversación, el presidente también defendió las operaciones militares ordenadas en zonas de minería ilegal, donde las Fuerzas Armadas han ejecutado bombardeos contra bocaminas y campamentos clandestinos. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que estas acciones provoquen víctimas civiles, Noboa aseguró que los operativos siguen protocolos y que confía plenamente en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. “Se apunta a neutralizar la mina, no a las personas. Confío en que las operaciones sean en beneficio del país”, insistió.

El mandatario reconoció que los grupos criminales que operan en las minas ilegales están vinculados con organizaciones extranjeras, incluidos miembros de las exFARC y de los Comandos de la Frontera. “Al golpear la minería ilegal golpeamos indirectamente al narcotráfico y a estas estructuras criminales”, señaló. También ratificó su postura de “mano dura” frente a las economías ilícitas, y descartó que su política busque imitar la del presidente salvadoreño Nayib Bukele o la del exmandatario estadounidense Donald Trump. “Nuestros opositores quieren ubicarme en la extrema derecha, pero nuestro proyecto es de centro, una socialdemocracia moderada”, afirmó.

El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. REUTERS/Santiago Arcos

En la misma entrevista, Noboa negó que los atentados reportados contra su persona —como el ataque a su caravana en Cañar y el envío de alimentos presuntamente contaminados a Carondelet— hayan sido exagerados para generar empatía en el electorado antes del referéndum. “Nadie quiere que le lancen bombas molotov o que lo envenenen con chocolates. Eso no es una estrategia, son hechos reales”, respondió. Agregó que las detenciones en esos casos fueron anuladas por “errores procesales”, pero que las investigaciones continúan abiertas.

Respecto al proceso político en marcha, Noboa expresó su confianza en que el pueblo respaldará la consulta y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. “Estoy convencido de que la gente va a apoyar, porque quiere un cambio real”, dijo. Entre las reformas que plantea, mencionó la apertura a la inversión extranjera, la reducción del número de asambleístas y la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos. También aseguró que aceptará los resultados, sea cual sea la decisión ciudadana: “Si la gente dice no, no habrá ninguna artimaña ni decreto. Se respeta el resultado”.

Las declaraciones de Noboa marcan un giro en la política de defensa ecuatoriana. La posibilidad de permitir nuevamente presencia militar extranjera en el país no solo implicaría un cambio en la doctrina de soberanía vigente desde el gobierno de Rafael Correa, sino que requeriría una reforma constitucional o un mecanismo legal extraordinario. El presidente, sin embargo, insistió en que la prioridad es la seguridad y la cooperación. “Tenemos que proteger la integridad de los ecuatorianos y nuestras fronteras. La gente se siente más tranquila cuando hay una base militar al lado”, concluyó.

Temas Relacionados

Daniel NoboaBases militares EcuadorBaltraGalápagos

Últimas Noticias

Denunciaron a un profesor de una universidad chilena por experimentación humana

Un exestudiante asegura que el docente de educación física, Hermann Zbinden Foncea, le hizo una biopsia en un gimnasio que lo llevó a desmayarse del dolor

Denunciaron a un profesor de

Sebastián Marset reapareció con amenazas en video y reactivó la alerta internacional: “Estamos preparados para hacer guerra”

El narcotraficante uruguayo envió un mensaje luego de que su ex socio Ivar García López, alias “El Colla”, asegurara que se esconde en Bolivia

Sebastián Marset reapareció con amenazas

La dictadura cubana condenó a seis manifestantes a más de cinco años de prisión por protestar con cacerolas

Los seis ciudadanos se manifestaron frente a la sede del Gobierno municipal de Manicaragua, provincia de Villa Clara, por los constantes apagones

La dictadura cubana condenó a

Condenado un grupo familiar que ingresaba mujeres bolivianas a Chile y las obligaba a prostituirse

El líder del clan, de nacionalidad peruana, fue sentenciado a 12 años de cárcel. Los casos suman siete

Condenado un grupo familiar que

Un tribunal en Italia asoció la vacuna del COVID con un efecto adverso neurológico raro

Un fallo judicial en Asti, en el norte del país, determinó en primera instancia un “nexo causal” entre la mielitis transversa en una mujer de 52 años y las dosis del inmunizante de ARN mensajero

Un tribunal en Italia asoció
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Trump, el proteccionismo para la

Trump, el proteccionismo para la tecnología, y el rol de Perú

Albóndigas de calabaza y queso ricotta al horno: una alternativa vegetariana y saludable perfecta para el otoño

Pagos sin contacto: cómo evitar fraudes con tarjetas contactless, según la CONDUSEF

Caputo se reunió con el CEO de JP Morgan antes de la cumbre con Milei y a dos días de las elecciones

Alcalde Carlos Fernando Galán le mandó mensaje a directamente a Petro para que evite la “violencia y destrucción” por marchas

INFOBAE AMÉRICA
Louzán se reúne con los

Louzán se reúne con los clubes de la Liga F antes del España-Suecia de la Liga de Naciones

El Parlamento de Croacia da 'luz verde' a restablecer el servicio militar obligatorio

Royal Caribbean comienza la construcción del séptimo barco de la clase Oasis que debutará en 2028

Unos patógenos insospechados atacaron al ejército de Napoleón durante la retirada de Rusia en 1812

EEUU nombra a su embajador en Yemen como jefe del centro de coordinación para Gaza

ENTRETENIMIENTO

Mark Hamill sorprende con una

Mark Hamill sorprende con una interpretación inolvidable en una película de guerra que desafía los límites del género cinematográfico

“Los buenos actores actúan como solían hacerlo antes”: de qué manera Jacob Elordi transforma su imagen y su manera de actuar

Keith Urban pidió a sus fans que dejen de buscar mensajes ocultos en sus canciones tras su divorcio con Nicole Kidman

Los hijos de Britney Spears han vuelto a cortar contacto con ella, afirma Kevin Federline: “Vieron cosas impactantes y están aterrados”

De agentes a fugitivos: Cote de Pablo y Michael Weatherly hablan con Infobae sobre su exitoso regreso al universo ‘NCIS’