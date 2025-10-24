Daniel Noboa denunció que fue presuntamente víctima de un intento de envenenamiento: “Es imposible que haya sido accidental”

Daniel Noboa denunció un intento de envenenamiento en su contra (Europa Press)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró el jueves que fue presuntamente víctima de un intento de envenenamiento tras recibir obsequios que contenían tres sustancias químicas añadidas a una mermelada y unos chocolates entregados durante un encuentro con agricultores en la provincia costera de Los Ríos.

“Había tres químicos diferentes con una altísima concentración y era prácticamente imposible que estos tres químicos estén juntos en esos niveles en un producto en particular. Es imposible que haya sido accidental, es imposible que haya sido el empaque”, dijo Noboa en una entrevista con CNN, al detallar que los productos no correspondían a los ingredientes ni al empaque habitual de los alimentos.

Los productos, que incluían una mermelada de tamarindo, otra de chocolate y una mistela de cacao, fueron entregados al equipo del presidente por una emprendedora. Tras realizar pruebas de rutina, se determinó que contenían sustancias químicas peligrosas.

Ante esto, la Casa Militar Presidencial presentó una denuncia ante la Fiscalía y entregó las evidencias correspondientes.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tras un ataque al convoy presidencial (Europa Press)

El jefe de Estado señaló que “capaz uno de los tres químicos se pudo haber encontrado en el empaque por las mismas actividades productivas de la zona, pero que estén los tres y en una alta concentración, es imposible que no haya sido intencional”.

También explicó que, con la denuncia, se presentaron varias pruebas, incluyendo el nivel de concentración de los químicos, y que ahora se deberá realizar una pericia y todo un proceso legal para determinar responsabilidades.

Según el informe de la Casa Militar, los regalos fueron entregados en una canasta artesanal al equipo de protocolo presidencial el viernes de la semana pasada. Tras una verificación física, se revisaron los ocho productos de la canasta y se detectó que tres de ellos contenían sustancias altamente peligrosas.

Los análisis de laboratorio identificaron cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, químicos que se consideran nocivos y perjudiciales para la salud. Además, los productos no contaban con registro sanitario para consumo humano debido a la presencia de ingredientes potencialmente peligrosos.

La emprendedora que entregó los obsequios, Yolanda Peñafiel, declaró al medio digital La Contral que se encontraba “triste y preocupada” y afirmó que su intención no era causar daño.

“Mi corazón no está para hacer daño a nadie. Lo hice con muy buena voluntad de enviar unos productos al presidente, unos chocolates. Salí con los productos de mi casa, se hizo la entrega a los militares que hicieron la revisión y ya no sé qué pudo pasar de ahí adelante”, sostuvo Peñafiel.

Noboa denunció que su convoy presidencial fue emboscado durante las protestas por la eliminación del subsidio al diésel (REUTERS)

Este incidente es la segunda denuncia por intentos de atentar contra la vida del mandatario, en medio de protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel y otras políticas de su Gobierno.

A inicios de octubre, el automóvil presidencial fue apedreado por manifestantes durante bloqueos, mientras que los manifestantes también lanzaron artefactos pirotécnicos y bombas molotov. En esas ocasiones, Noboa viajaba en un automóvil blindado a prueba de balas de gran calibre.

“Nadie quiere que le lancen una bomba molotov, ni un volador, ni que lo envenenen con un chocolate, ni que le lancen piedras”, dijo el mandatario de 37 años, en referencia a los recientes ataques y amenazas a su seguridad.

En medio de las tensiones sociales, el Gobierno mantiene que estos incidentes reflejan un contexto de violencia y amenazas que han acompañado su gestión y que buscan afectar la seguridad del mandatario, en especial de cara a la consulta popular del 16 de noviembre, con la que Noboa busca abrir la puerta a una Constituyente.

(Con información de AFP y EFE)