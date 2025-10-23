América Latina

Ascienden a 10 los muertos en Brasil por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol

En su última actualización, la cartera sanitaria detalló que, hasta el momento, se han registrado 112 notificaciones de intoxicación a nivel nacional, de las cuales 53 ya fueron confirmadas

Guardar
Agentes de vigilancia sanitaria revisan
Agentes de vigilancia sanitaria revisan botellas de licor durante un operativo en una bodega de la zona sur de San Pablo (EFE/Isaac Fontana)

El Ministerio de Salud de Brasil confirmó este miércoles al menos 10 muertes y 53 casos confirmados de intoxicación por metanol tras consumir bebidas alcohólicas adulteradas.

En su última actualización, la cartera sanitaria detalló que, hasta el momento, se han registrado 112 notificaciones de intoxicación a nivel nacional, de las cuales 53 ya fueron confirmadas y el resto permanecen bajo investigación.

El Ministerio también señaló que más de 600 alertas han sido descartadas tras una serie de estudios.

Las autoridades brasileñas intensificaron las
Las autoridades brasileñas intensificaron las acciones policiales contra la distribución de bebidas adulteradas (EFE/Isaac Fontana)

El estado de San Pablo, el más poblado del país, concentra la mayor cantidad de muertes (7) y de personas afectadas (42) por el consumo de destilados adulterados.

El resto de las víctimas se reparten entre Pernambuco (2) y Paraná (1), mientras las autoridades mantienen 11 muertes más bajo investigación para determinar si la causa fue esta sustancia.

Los primeros casos de intoxicación por metanol comenzaron a conocerse a fines de septiembre y, desde ese momento, las autoridades brasileñas han abierto varias investigaciones para descubrir la fuente de contaminación de las bebidas alcohólicas.

Un policía civil observa una
Un policía civil observa una botella de licor durante un operativo (EFE/Isaac Fontana)

Un mercado paralelo del crimen organizado a través de la contaminación de la cadena alimentaria

El caso de la adulteración con metanol de bebidas destiladas en Brasil, que estalló hace unas semanas, ha desatado una tormenta de problemas. En el gigante latinoamericano, la contaminación se está extendiendo, desde las bebidas alcohólicas hasta el agua y los agrotóxicos, poniendo en riesgo la calidad de la cadena alimenticia.

Mientras la lista de víctimas por metanol elaborada por el Ministerio de Salud se alarga día a día, varias operaciones policiales han descubierto un auténtico sistema paralelo y totalmente ilegal que abastecía a muchos locales en varios estados del país, pero sobre todo en San Pablo y sus alrededores, los más afectados por la emergencia.

La semana pasada, el comisario general de la Policía Civil paulista, Artur Dian, declaró que todas las bebidas adulteradas con metanol vendidas en el estado de San Pablo se habrían producido en la periferia, en una fábrica clandestina gestionada por una familia en São Bernardo do Campo.

La principal sospechosa es una mujer, Vanessa Maria da Silva, detenida in fraganti hace 15 días. Según la investigación, toda la cadena criminal, desde la producción hasta la distribución en bares y restaurantes, giraba en torno al núcleo familiar de la mujer.

El metanol, utilizado en la fabricación de pinturas y disolventes, era suministrado por dos distribuidores de combustible ya identificados por la Policía.

Temas Relacionados

Brasilbebidas alcohólicas adulteradasmetanolÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Bolivia: Jorge Quiroga ofrece apoyo parlamentario a Rodrigo Paz “a cambio de nada”

El ex presidente señaló que su bancada en la Asamblea Legislativa votará a favor del partido de Paz para la designación de presidentes de las cámaras de diputados y senadores

Bolivia: Jorge Quiroga ofrece apoyo

Misterio en Bolivia: una joven uruguaya apareció en un pequeño pueblo: no habla ni come y nadie sabe qué le pasó

La aparición de una mujer desorientada se produjo en la pequeña localidad de Samaipata. Las autoridades de Montevideo se pusieron en contacto con la madre

Misterio en Bolivia: una joven

Estados Unidos y Panamá realizan ejercicios militares en la selva en medio del despliegue antinarcóticos

Las maniobras conjuntas se enmarcan en un memorando de cooperación renovado en abril que prevé mayor presencia militar estadounidense temporal y rotativa

Estados Unidos y Panamá realizan

Haití sufre un nuevo brote de cólera en pleno auge de la violencia y con más de 1,4 millones de desplazados internos

El acceso restringido a servicios de saneamiento y la escasez de recursos en centros médicos complican la atención de pacientes

Haití sufre un nuevo brote

El regreso del clan Kinahan marca un nuevo capítulo en el narcotráfico internacional en Brasil

Un accidente aéreo en el que murió el piloto australiano Timothy James Clark reveló una red de comercio ilegal de drogas vinculada al clan irlandés

El regreso del clan Kinahan
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Euro hoy en Colombia, precio

Euro hoy en Colombia, precio de apertura 23 de octubre de EUR a COP

Cuáles son las aerolíneas más confiables del mercado, según un informe privado

Precio del dólar en Colombia hoy 23 de octubre

Resultados Super Astro Sol y Luna 22 de octubre 2025: números ganadores del último sorteo

Las casas en las que Carla Bruni se refugia tras la entrada de Sarkozy en prisión: un exclusivo palacete en París y un castillo en la costa

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: Jorge Quiroga ofrece apoyo

Bolivia: Jorge Quiroga ofrece apoyo parlamentario a Rodrigo Paz “a cambio de nada”

Quiénes son los generales y funcionarios expulsados del Partido Comunista Chino en la histórica purga de Xi Jinping

Las 5 grandes canciones de Charly García que marcaron la historia argentina

Así son los submarinos que transportan cocaína por mares y océanos

La top model Blanca Padilla anuncia por sorpresa que está embarazada de su primer hijo un año después de su boda

ENTRETENIMIENTO

La contundente crítica de Tekashi

La contundente crítica de Tekashi 6ix9ine: “La industria no deja entrar a los latinos al rap”

La visión que guía a los Jonas Brothers en una etapa de madurez: “Ahora cada uno tiene su espacio para volver y hacerlo mejor juntos”

“Como hombres, lo primero que nos enseñan es a ser masculinos y a no mostrarnos vulnerables”, reconoce Dwayne Johnson sobre su papel en “The Smashing Machine”

“Consiguió el papel sola”: John Travolta reveló el orgullo que siente por Ella Bleu tras su éxito en Hollywood

Las peleas de Alec Baldwin y Kim Basinger: así fue vivió el tenso rodaje de “Esa rubia debilidad”