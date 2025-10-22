América Latina

Lula da Silva y Donald Trump se reunirán este domingo en Malasia

El encuentro se dará en el marco de la cumbre ASEAN, en un contexto de tensiones comerciales derivadas de la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles del 50% a productos brasileños

Guardar
El presidente de Brasil, Lula
El presidente de Brasil, Lula da Silva; y su par de Estados Unidos, Donald Trump

Los gobiernos de Brasil y Estados Unidos acordaron una reunión entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump para el próximo domingo, durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Malasia. La única cuestión pendiente es definir el horario, según diplomáticos del gigante sudamericano consultados por el periódico O Globo.

El encuentro se producirá en un contexto de tensiones comerciales derivadas de la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles del 50% a productos brasileños. Esta medida se implementó tras la sentencia judicial que condenó al ex presidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por encabezar un intento de permanecer en el poder.

La primera conversación entre Trump y Lula ocurrió en la Asamblea General de la ONU el mes pasado, donde se abrió un canal de negociación comercial para reducir las fricciones bilaterales. A principios de mes, mantuvieron una llamada telefónica de media hora.

La cita marcará un momento relevante dentro de la agenda bilateral, resultado de semanas de diálogo directo entre los dos gobiernos.

El presidente de Brasil, Luiz
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado REFILE)

La confirmación oficial fue difundida por O Globo, medio que señaló que ambos jefes de Estado participarán en la reunión, aunque no se han revelado los temas que se tratarán. “Solo queda pendiente la hora de la reunión”, indicaron fuentes diplomáticas.

Lula da Silva comenzará este jueves una gira por Indonesia y Malasia. El objetivo es fortalecer la presencia comercial de Brasil en el Sudeste Asiático. Durante este viaje, el mandatario brasileño participará en la mencionada 47ª Cumbre de la ASEAN, un hecho sin precedentes para Brasil.

Su itinerario se inicia en Indonesia, donde será recibido por el presidente Prabowo Subianto los días 23 y 24 de octubre. Esta visita responde a la realizada el pasado julio por Subianto a Brasil.

La agenda con Indonesia prioriza el refuerzo de la asociación estratégica y promueve la colaboración en seguridad alimentaria, bioenergía y defensa. Se anticipa la firma de acuerdos de cooperación en energías renovables y biocombustibles, según la cancillería brasileña.

En Yakarta, Lula asistirá a un evento con la participación de más de 100 empresarios brasileños, enfocado en oportunidades de negocio en tecnología y energías renovables, con énfasis en biocombustibles.

Brasil buscará también expandir las exportaciones agrícolas y cárnicas hacia Indonesia, y trabajar por el fortalecimiento del vínculo entre Indonesia y el Mercado Común del Sur (Mercosur), cuyo liderazgo ejerce actualmente.

Donald Trump, mandatario estadounidense (REUTERS/Kevin
Donald Trump, mandatario estadounidense (REUTERS/Kevin Lamarque)

El embajador Everton Frask Lucero, director para India, Sur y Sudeste Asiático de la cancillería, explicó ante la prensa que “no están previstas negociaciones formales de libre comercio”, aunque se procurará avanzar en el acceso de productos entre ambos mercados.

Indonesia, principal economía regional y cuarto país más poblado del mundo, es vista como un socio estratégico para el Mercosur para diversificar exportaciones y establecer nuevas alianzas.

Posteriormente, Lula viajará a Kuala Lumpur, Malasia, donde se reunirá con el primer ministro, Anwar Ibrahim, buscando diversificar el comercio y promover inversiones bilaterales. En esta etapa, además de una ronda empresarial, se esperan acuerdos en materia de tecnología, semiconductores y ciencia.

En Kuala Lumpur, Lula participará en la Cumbre de la ASEAN como actual presidente de los BRICS, con la intención de reforzar la posición internacional de Brasil y establecer lazos más profundos con los países de la región.

Temas Relacionados

Reunión Lula TrumpLuiz Inácio Lula da SilvaDonald TrumpBrasilEstados UnidosAsociación de Naciones del Sudeste AsiáticoMalasia

Últimas Noticias

Plan Cóndor: condenado en Italia a prisión perpetua ex represor uruguayo por el crimen de tres personas

El exmilitar uruguayo Jorge Néstor Tróccoli fue sentenciado por el asesinato y desaparición de Rafaela Filipazzi, José Agustín Potenza y Elena Quinteros

Plan Cóndor: condenado en Italia

Costa Rica extraditó a Estados Unidos al nicaragüense Elías Herrera Hernández

El prontuario del extraditado incluye cargos por abuso sexual y violación y por pertenecer a una violenta banda de narcotraficantes conocida como La H

Costa Rica extraditó a Estados

El subsecretario de Estado de EEUU afirmó que las relaciones con Ecuador atraviesan su “mejor momento en décadas”

Tras reunirse en Washington con la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, Christopher Landau indicó que el encuentro abordó “desafíos compartidos en materia de seguridad y oportunidades en economía y comercio” para ambos países. “Hay mucho que podemos lograr y lo haremos juntos”, declaró

El subsecretario de Estado de

El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a otros siete participantes del intento de golpe de Jair Bolsonaro

La resolución judicial alcanzó a ex miembros de las fuerzas armadas y a un representante de una consultora contratada por el partido oficialista, tras varios meses de investigación sobre el uso de estructuras para influir en el proceso de recambio presidencial

El Supremo Tribunal Federal de

Estados Unidos y ocho países latinoamericanos respaldaron al nuevo presidente boliviano Rodrigo Paz

Los firmantes ven su victoria como “un alejamiento de la mala gestión económica” y ofrecen apoyo para estabilizar la economía tras dos décadas de gobiernos de izquierda

Estados Unidos y ocho países
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Precios, ingredientes y comparación de

Precios, ingredientes y comparación de los buñuelos y huesos de santo de los supermercados españoles: Mercadona, Carrefour, El Corte Inglés…

Silvia Severino, psicóloga: “No tienes que perdonar para poder soltar”

Dos personas murieron en un accidente en el Acceso Oeste: trabajan peritos y bomberos

La nueva cabeza nuclear de Reino Unido: tendrá nuevas medidas de seguridad y rendimiento y no se realizarán pruebas de explosión

Temblor hoy 22 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

INFOBAE AMÉRICA
El Museo del Louvre reabrió

El Museo del Louvre reabrió tres días después del robo de joyas imperiales, pero la Sala Apolo sigue clausurada

Plan Cóndor: condenado en Italia a prisión perpetua ex represor uruguayo por el crimen de tres personas

La Eurocámara reconoce a dos periodistas presos en Bielorrusia y Georgia con el premio Sájarov

Adidas mejora perspectivas anuales tras mitigar en parte el impacto de los aranceles de EEUU

AFE celebra la cancelación del Villarreal-Barça en Miami y acusa a LaLiga de "contradicciones"

ENTRETENIMIENTO

La hora de la desaparición:

La hora de la desaparición: diecisiete niños perdidos, una maestra bajo sospecha y el terror que sacude a una ciudad entera

Rick Astley confesó por qué decidió alejarse de la música en su mejor momento: “No amaba lo suficiente ese estilo de vida”

Fans en Colombia lanzan tendencia “Queremos Twice en nuestros cines” tras quedar fuera del estreno del documental

Una petición que busca reemplazar a Bad Bunny en el Super Bowl con George Strait

El papel de “Friends” para el que Mariska Hargitay audicionó, pero fue rechazada