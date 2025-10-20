América Latina

Jorge Tuto Quiroga reconoció la victoria de Rodrigo Paz en el balotaje de Bolivia: “La crisis necesita una actitud madura”

El aspirante de la alianza Libre dijo que llamó al candidato del Partido Democrático Cristiano para felicitarlo tras los resultados divulgados por el TSE

Guardar
Jorge “Tuto” Quiroga, candidato presidencial
Jorge “Tuto” Quiroga, candidato presidencial por la coalición Alianza Libre, habla en el escenario tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral (REUTERS/Claudia Morales)

Jorge “Tuto” Quiroga, candidato a presidente de Bolivia, reconoció los primeros datos del recuento en la segunda vuelta y transmitió sus felicitaciones al presidente electo, Rodrigo Paz.

He llamado a Rodrigo Paz, le he deseado mis felicitaciones”, declaró Quiroga al conocer los resultados preliminares.

El ex mandatario señaló que “este es un resultado provisorio, estamos transmitiendo la felicitación, haremos el trabajo de la verificación con las actas en mano”.

Quiroga subrayó que respeta el trabajo realizado por el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) y destacó la importancia de la transparencia, al confirmar que su equipo continuará contrastando los datos oficiales.

Mi alma está partida, no por algo personal, sino por las dificultades económicas que está atravesando Bolivia”, expresó.

Quiroga también enfatizó la necesidad de una “actitud madura, democrática y de Estado” y aseguró que generar incertidumbre “solo agravaría los problemas” en el país.

El dirigente político pidió responsabilidad y serenidad en el nuevo escenario político que se abre tras los comicios.

Bolivia necesita una actitud madura, democrática y de Estado”, expresó, al tiempo que advirtió que el país “se avecina a tiempos difíciles”.

Pese a la derrota, prometió mantener un rol activo en la vida pública y en la defensa de los valores democráticos.

Siempre estaré acá para servir a Bolivia en lo que pueda”, aseguró, en un tono conciliador que buscó proyectar estabilidad tras una campaña marcada por la polarización.

El candidato concluyó que la campaña fue dura, pero insistió en que “ningún triunfo es permanente y ninguna derrota te doblega”, reafirmando su compromiso con la democracia y el respeto institucional en Bolivia.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Elecciones Bolivia 2025Jorge Tuto QuirogaÚltimas Noticias AméricaBalotaje en BoliviaRodrigo PazSistema de Resultados Preliminares de BolviaSirepre

Últimas Noticias

Rodrigo Paz, el presidente electo que marcará la “renovación” de la política en Bolivia tras más de dos décadas del MAS en el poder

El senador es un político con trayectoria en la función pública que disputó por primera vez el primer cargo del país. Asumirá funciones el 8 de noviembre

Rodrigo Paz, el presidente electo

Rodrigo Paz ganó un histórico balotaje y se convirtió en el presidente electo de Bolivia

Con el 97% de los votos preliminares escrutados, el candidato del Partido Demócrata Cristiano obtuvo más del 54% de los votos, frente al 45% de Jorge “Tuto” Quiroga. El próximo 8 de noviembre asumirá el cargo para dar inicio a una nueva etapa del país tras más de dos décadas del MAS en el poder

Rodrigo Paz ganó un histórico

El Ejército de Ecuador llevó a cabo un nuevo ataque contra la minería ilegal en el norte del país

“No vamos a parar ante presiones o amenazas. Vivimos en un Estado libre, de derecho, fuerte contra el narco”, manifestó el presidente Daniel Noboa

El Ejército de Ecuador llevó

Del “genocidio silencioso” en Cuba a la censura en Venezuela: el informe de la SIP que expone la represión informativa en América Latina

El reporte, presentado durante la 81 Asamblea General de la organización, resalta que Uruguay mantiene el ejercicio periodístico sin restricciones, mientras diversos países de la región registran amenazas, bloqueos y ataques judiciales contra la prensa

Del “genocidio silencioso” en Cuba

Jorge Quiroga, candidato a presidente de Bolivia: “Tenemos la oportunidad de cambiar el país por mucho tiempo”

El ex jefe de Estado, y aspirante por la alianza Libre, llamó a la población a participar activamente del balotaje porque “el voto es el instrumento más valioso de la democracia”. “Viene un cambio con esperanza”, aseveró

Jorge Quiroga, candidato a presidente
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se agravó la crisis entre

Se agravó la crisis entre Colombia y Estados Unidos: Donald Trump acusó a Gustavo Petro de ser un “lunático con muchos problemas mentales”

El Cutzamala llega al 96%: CDMX asegura agua hasta el año 2027

Capturaron a cuatro miembros de estructura criminal La Línea en Mariquita, Tolima: tenían drogas y munición en su poder

La ruta extorsiva de los “Rápidos y furiosos” marca presencia en La Marina y Pershing: exministro de Bukele pide actuar con inteligencia en Perú

Resultados Chontico Día y Noche 19 de octubre de 2025: los números ganadores de ambos sorteos

INFOBAE AMÉRICA
Rodrigo Paz, el presidente electo

Rodrigo Paz, el presidente electo que marcará la “renovación” de la política en Bolivia tras más de dos décadas del MAS en el poder

Rodrigo Paz ganó un histórico balotaje y se convirtió en el presidente electo de Bolivia

Bolivia elige como nuevo presidente en la 2ª vuelta a Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano

Trump apunta a San Francisco tras los despliegues de la Guardia Nacional en Chicago y Portland

Carlos Sainz, sancionado con cinco puestos en la parrilla de México

ENTRETENIMIENTO

Diane Keaton dejó parte de

Diane Keaton dejó parte de su fortuna a su perro Reggie

El agotador entrenamiento de Laurence Fishburne y Keanu Reeves para ‘Matrix’: “Estábamos llenos de moretones”

Michael J. Fox reveló cuál es el objeto que hubiera querido robarse de ‘Volver al futuro’: “Fui un estúpido”

La demanda contra Kevin Costner seguirá en los tribunales tras el último fallo judicial

Lisa Kudrow regresa como Valerie Cherish en la última temporada de “The Comeback” y reflexiona sobre la fama en la era digital