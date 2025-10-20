Jorge Tuto Quiroga reconoció la victoria de Rodrigo Paz en el balotaje de Bolivia: “La crisis necesita una actitud madura”

Jorge “Tuto” Quiroga, candidato presidencial por la coalición Alianza Libre, habla en el escenario tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral (REUTERS/Claudia Morales)

Jorge “Tuto” Quiroga, candidato a presidente de Bolivia, reconoció los primeros datos del recuento en la segunda vuelta y transmitió sus felicitaciones al presidente electo, Rodrigo Paz.

“He llamado a Rodrigo Paz, le he deseado mis felicitaciones”, declaró Quiroga al conocer los resultados preliminares.

El ex mandatario señaló que “este es un resultado provisorio, estamos transmitiendo la felicitación, haremos el trabajo de la verificación con las actas en mano”.

Quiroga subrayó que respeta el trabajo realizado por el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) y destacó la importancia de la transparencia, al confirmar que su equipo continuará contrastando los datos oficiales.

“Mi alma está partida, no por algo personal, sino por las dificultades económicas que está atravesando Bolivia”, expresó.

Quiroga también enfatizó la necesidad de una “actitud madura, democrática y de Estado” y aseguró que generar incertidumbre “solo agravaría los problemas” en el país.

El dirigente político pidió responsabilidad y serenidad en el nuevo escenario político que se abre tras los comicios.

“Bolivia necesita una actitud madura, democrática y de Estado”, expresó, al tiempo que advirtió que el país “se avecina a tiempos difíciles”.

Pese a la derrota, prometió mantener un rol activo en la vida pública y en la defensa de los valores democráticos.

“Siempre estaré acá para servir a Bolivia en lo que pueda”, aseguró, en un tono conciliador que buscó proyectar estabilidad tras una campaña marcada por la polarización.

El candidato concluyó que la campaña fue dura, pero insistió en que “ningún triunfo es permanente y ninguna derrota te doblega”, reafirmando su compromiso con la democracia y el respeto institucional en Bolivia.

Noticia en desarrollo...