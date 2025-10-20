América Latina

Rodrigo Paz ganó un histórico balotaje y se convirtió en el presidente electo de Bolivia

Con el 97% de los votos preliminares escrutados, el candidato del Partido Demócrata Cristiano obtuvo más del 54% de los votos, frente al 45% de Jorge “Tuto” Quiroga. El próximo 8 de noviembre asumirá el cargo para dar inicio a una nueva etapa del país tras más de dos décadas del MAS en el poder

María Silvia Trigo

María Silvia Trigo

Desde Santa Cruz de la Sierra

Guardar
El candidato presidencial Rodrigo Paz
El candidato presidencial Rodrigo Paz se dirige a sus partidarios durante un mitin de cierre de campaña antes de la segunda vuelta electoral, el miércoles 15 de octubre de 2025, en Tarija, Bolivia. (AP Foto/Juan Karita)

Después de semanas de intensa campaña y debates sobre el rumbo económico y político del país, Bolivia eligió este domingo a su nuevo presidente. Los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) marcan el triunfo del senador centrista Rodrigo Paz Pereira, quien asumirá el desafío de gobernar en un contexto de crisis económica y polarización social.

Con el 97% de los votos escrutados preliminarmente, Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se impuso sobre el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002) de Libre, con el 54.53% de votos frente a al 45.47%.

El primero en reaccionar al resultado fue el candidato a vicepresidente, Edmand Lara, quien en la puerta de su domicilio agradeció por la confianza de los bolivianos y emitió un mensaje de conciliación. “Hoy el pueblo nos da la oportunidad de gobernar Bolivia para todos, llamo a la unidad y a la reconciliación de los bolivianos”, manifestó. “Se acabó la campaña política, hay que trabajar por Bolivia, la patria está primero”, agregó.

Tarija, Bolivia. 19 de octubre
Tarija, Bolivia. 19 de octubre de 2025. REUTERS/Sara Aliaga

El Tribunal Supremo Electoral informó que la jornada electoral se desarrolló con “absoluta normalidad” y sin inconvenientes. En tanto, las misiones de observación electoral más numerosas, la de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, destacaron que fue un proceso ordenado y tranquilo.

La inédita segunda vuelta presidencial consolida el cierre de un ciclo político dominado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), con Evo Morales y Luis Arce. El frente que gobierna el país desde 2006 con excepción de un año fue derrotado en la primera vuelta de agosto, cuando obtuvo apenas el 3,1% de los votos.

Dentro de tres semanas, el presidente Arce entregará el mando de un país en recesión y sumido en una profunda crisis económica a raíz del desplome de la industria de los hidrocarburos, que era su principal fuente de ingresos. Desde hace más de dos años que los bolivianos experimentan una subida constante de los precios, periodos de escasez de combustible y una crisis cambiaria por falta dólares en el mercado.

El candidato del Partido Demócrata
El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se reunió con el presidente Luis Arce para hablar sobre la situación económica del país tras los resultados de la primera vuelta electoral. EFE/ Gabriel Márquez

En ese contexto, las propuestas económicas dominaron el debate político en estas elecciones con más puntos en común que desacuerdos. Paz centró su propuesta en la reducción del gasto fiscal, la redistribución del presupuesto nacional en favor de las regiones y reformas tributarias bajo el concepto de “capitalismo para todos”. A diferencia de su adversario, el presidente electo descartó acudir en primera instancia a los organismos de financiamiento externo y apuesta por una mejor administración fiscal porque “cuando no se roba, la plata alcanza”.

“Es un gobierno que va entrar a apagar un incendio que ya está propagándose. Hay muchos temas por abordar, como la reforma institucional de la justicia, pero todos van a quedar subsumidos a segundo o tercer plano, porque lo que tiene que abordar el próximo gobierno es la emergencia económica”, advirtió el analista y consultor en comunicación política, Carlos Saavedra.

Lo que preocupa a los analistas es lo que vaya a pasar el día después de la posesión del próximo gobernante, debido a que ninguna fuerza política tiene mayoría parlamentaria y para algunas reformas estructurales se necesitan consensos de dos tercios. En la votación del 17 de agosto quedó conformada la Asamblea Legislativa Plurinacional con seis partidos y Saavedra apunta que no solo hay fragmentación parlamentaria, sino también dentro de los frentes políticos por las diferentes corrientes internas.

La Paz, Bolivia. 19 de
La Paz, Bolivia. 19 de octubre de 2025. REUTERS/Adriano Machado

Con el anuncio de los resultados, Bolivia inicia una nueva etapa política marcada por expectativas y desafíos. El presidente electo asumirá el mandato en un contexto de crisis y con alta polarización social, mientras la población aguarda que el nuevo gobierno traduzca su victoria en estabilidad, diálogo y soluciones a las demandas más urgentes del país.

Temas Relacionados

BoliviaeleccionesbalotajeRodrigo PazJorge QuirogaPDCLibreTSETribunal Supremo Electoral

Últimas Noticias

El Ejército de Ecuador llevó a cabo un nuevo ataque contra la minería ilegal en el norte del país

“No vamos a parar ante presiones o amenazas. Vivimos en un Estado libre, de derecho, fuerte contra el narco”, manifestó el presidente Daniel Noboa

El Ejército de Ecuador llevó

Del “genocidio silencioso” en Cuba a la censura en Venezuela: el informe de la SIP que expone la represión informativa en América Latina

El reporte, presentado durante la 81 Asamblea General de la organización, resalta que Uruguay mantiene el ejercicio periodístico sin restricciones, mientras diversos países de la región registran amenazas, bloqueos y ataques judiciales contra la prensa

Del “genocidio silencioso” en Cuba

Jorge Quiroga, candidato a presidente de Bolivia: “Tenemos la oportunidad de cambiar el país por mucho tiempo”

El ex jefe de Estado, y aspirante por la alianza Libre, llamó a la población a participar activamente del balotaje porque “el voto es el instrumento más valioso de la democracia”. “Viene un cambio con esperanza”, aseveró

Jorge Quiroga, candidato a presidente

EEUU abatió a tres “narcoterroristas” del ELN en un ataque a una embarcación con drogas

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que el ataque del viernes tuvo como blanco una embarcación del grupo guerrillero colombiano que transportaba drogas en aguas internacionales

EEUU abatió a tres “narcoterroristas”

Rodrigo Paz dijo que Bolivia vive un momento “de renovación” y prometió un gobierno de consensos si es elegido presidente

“Mi formato es consensuar, acordar, sacar las cosas adelante”, expresó el candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC)

Rodrigo Paz dijo que Bolivia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Donald Trump dijo que Estados

Donald Trump dijo que Estados Unidos comprará más carne argentina para bajar los precios en EEUU

Gobierno Petro admitió que le falta plata para sacar adelante la reforma a la salud: cuál es la única solución que tiene

Sheinbaum pide a damnificados de Tianguistengo “pensar su voto” tras quejas contra edil morenista por falta de apoyo

Lina Garrido y Katherine Miranda describieron, en detalle, la crisis en la relación entre Gustavo Petro y Donald Trump: “Los tiene acorralados”

Ciclista murió tras ser arrollado por un tren en el norte de Bogotá

INFOBAE AMÉRICA
Trump apunta a San Francisco

Trump apunta a San Francisco tras los despliegues de la Guardia Nacional en Chicago y Portland

Carlos Sainz, sancionado con cinco puestos en la parrilla de México

Gloria Camila, hecha un mar de lágrimas, abandona 'Supervivientes All Stars'

La Guardia Costera de Italia rescató a 91 migrantes y recuperó dos cuerpos en aguas cercanas a la isla Lampedusa

El soporte del gobierno de México a dictaduras de crimen organizado no puede continuar impune

ENTRETENIMIENTO

Diane Keaton dejó parte de

Diane Keaton dejó parte de su fortuna a su perro Reggie

El agotador entrenamiento de Laurence Fishburne y Keanu Reeves para ‘Matrix’: “Estábamos llenos de moretones”

Michael J. Fox reveló cuál es el objeto que hubiera querido robarse de ‘Volver al futuro’: “Fui un estúpido”

La demanda contra Kevin Costner seguirá en los tribunales tras el último fallo judicial

Lisa Kudrow regresa como Valerie Cherish en la última temporada de “The Comeback” y reflexiona sobre la fama en la era digital