Luis Arce celebró la realización del balotaje en Bolivia: “Había sectores que no querían que se llevara adelante esta segunda vuelta”

El presidente Luis Arce votó en La Paz (X)

Luis Arce, presidente de Bolivia, votó este domingo en la ciudad de La Paz e instó a los candidatos a respetar los resultados de la inédita segunda vuelta presidencial. El mandatario afirmó que, durante el proceso electoral, existieron sectores que se opusieron a la realización del balotaje.

“Es una misión histórica, es el primer balotaje del país. Exhortamos a los bolivianos a que puedan acudir responsablemente a las urnas”, indicó Arce ante los medios de comunicación.

Más de 7,5 millones de bolivianos están habilitados para votar entre los candidatos opositores: el senador centrista Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), representante de la alianza Libre.

El presidente sostuvo que su gobierno ha priorizado el cuidado y la preservación de la democracia, e insistió en su pedido: “Solicito a los candidatos aceptar los resultados que el pueblo dicte”.

Arce destacó que alcanzar esta etapa electoral resultó complejo, principalmente debido a la resistencia de sectores vinculados al ex presidente Evo Morales (2006-2019), quienes desde el Legislativo intentaron obstaculizar las elecciones: “Había sectores que no querían que se llevara adelante esta segunda vuelta”.

La población boliviana participa por primera vez en una segunda vuelta presidencial desde la institución de esta figura en la Constitución de 2009. El proceso se desarrolla en medio de una crisis económica que ha generado una contracción significativa, sumada a la escasez de combustible y falta de dólares.

Luis Arce destacó la celebración del balotaje en Bolivia pese a la resistencia de sectores afines a Evo Morales (REUTERS/Claudia Morales)

Arce decidió apartarse de la posibilidad de reelección por el Movimiento al Socialismo (MAS). En su lugar, el exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue el candidato oficialista y recibió apenas el 3 % de los votos.

Estas elecciones marcan el final de casi 20 años de gobiernos liderados por el MAS en Bolivia y anticipan un cambio radical en las políticas internas y de comercio exterior con la llegada de una nueva administración.

Los colegios electorales abrieron sus puertas a las 08:00 hora local (12:00 GMT) para que los ciudadanos elijan entre Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga al próximo presidente del país.