El TSE de Bolivia advirtió sobre las sanciones “legales y económicas” que recibirán los votantes que no participen del balotaje

Este domingo comenzará el balotaje en Bolivia (REUTERS/Pilar Olivares)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia advirtió este sábado, a horas de la segunda vuelta electoral, la imposición de “diversas sanciones” a quienes no acudan a votar durante el balotaje presidencial de este domingo que enfrenta a los candidatos Jorge “Tuto” Quiroga y Rodrigo Paz.

“El voto en Bolivia tiene carácter obligatorio y el incumplimiento de esta disposición conlleva consecuencias legales y económicas para los ciudadanos”, recordó el vocal del TSE, Gustavo Ávila, en declaraciones a la Agencia Boliviana de Información.

Las sanciones van desde multas de entre 700 y 900 bolivianos, hasta la inhabilitación en el padrón electoral, lo que limitaría la participación en procesos electorales futuros. Estas penalidades se aplican también a quienes no presenten su certificado de sufragio dentro de los 90 días posteriores a la elección.

El ex presidente boliviano Jorge Quiroga, de la alianza Libre, y el senador Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), son los candidatos a elegir por los bolivianos en este balotaje (REUTERS/Claudia Morales)

Por otro lado, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea desplegó a 120 observadores para acompañar la segunda vuelta, sumándose a la labor realizada en la primera votación. “Hemos acompañado el proceso democrático en Bolivia y lo vamos a hacer ahora en la segunda vuelta, invitados para dar una observación imparcial y neutral”, subrayó el jefe de misión, Davor Stier.

Stier destacó el funcionamiento del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) y aseguró que espera un desarrollo de los comicios “de manera ordenada”, instando a todos los candidatos y actores políticos a acatar el resultado de las urnas.

La misión de la UE presentará su informe preliminar el martes y emitirá el informe final, con recomendaciones para futuras elecciones en el país, en diciembre.

Dentro de los organismos internacionales de control, la Organización de Estados Americanos (OEA) también dará el presente en Bolivia con una misión “en los nueve departamentos”, sumada a la que se desarrollará en cuatro ciudades del exterior donde votarán los bolivianos.

Una mujer indígena deposita su voto en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales primarias en la comunidad de Kentupata (Aizar Raldes/AFP)

Juan Fernando Cristo, jefe de la delegación de la misión de observación de la OEA en Bolivia, instó a los candidatos y sus equipos a actuar con “responsabilidad con la democracia boliviana”.

El también ex ministro colombiano destacó: “Nuestro llamado, como misión de observación, es a los bolivianos que nuevamente acudan a las urnas de manera tranquila y pacífica, como lo hicieron en la ocasión anterior”.

La delegación de la OEA mantuvo una reunión con los vocales del TSE en La Paz y junto a Luis Arce, actual presidente del país.

Un nuevo rumbo en Bolivia

Este balotaje es histórico: es la primera vez desde la reforma constitucional de 2009 que el país elige presidente y vicepresidente en segunda vuelta. El TSE convocó a 7.567.207 bolivianos habilitados en el país y 369.308 residentes en 22 países a participar en la elección que determinará el nuevo gobierno para los próximos cinco años.

Un funcionario electoral da instrucciones a los votantes en un colegio electoral en Entre Ríos, Departamento de Cochabamba, Bolivia, durante las elecciones presidenciales del 17 de agosto de 2025 (Rodrigo Urzagasti/AFP)

El TSE envió el viernes pasado las últimas maletas electorales a zonas urbanas de distintas regiones del país, bajo una estricta cadena de custodia integrada por policías y militares, a dos días de la segunda vuelta presidencial. En la operación intervienen más de 200 vehículos y 1.000 efectivos de seguridad.

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), Antonio Condori, dialogó con EFE y destacó que el 100% de las maletas de sufragio ya fue entregado en la zona rural de La Paz y elogió la coordinación entre las instituciones responsables: “La Policía y las Fuerzas Armadas son los que están garantizando la distribución del material".

“La población tiene que estar segura de que las instituciones están haciendo todo el esfuerzo necesario para garantizar la jornada de votación del domingo”, remarcó.

La jornada también marca el final del ciclo político del Movimiento al Socialismo (MAS) tras casi 20 años y está signada por la escasez de combustible. El resultado tendrá impacto regional, en un año de intensa actividad electoral en América Latina, con las legislativas en Argentina y presidenciales en Honduras y Chile aún por celebrarse.

(Con información de Europa Press y EFE)