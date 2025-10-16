América Latina

La oposición chilena hará juicio político al Ministro de Energía por error en el cobro eléctrico

Diego Pardow descartó renunciar luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) detectara que por dos años la cuenta de la luz fue más alta de lo legal

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Guardar
Pardow sostuvo que su dimisión
Pardow sostuvo que su dimisión “es algo que le corresponde al Presidente de la República”.

Las bancadas de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el Partido Republicano (PR) anunciaron este miércoles una Acusación Constitucional (AC) en contra del Ministro de Energía, Diego Pardow, luego de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) revelara un error en el cobro eléctrico que por dos años elevó la cuenta de la luz por sobre los límites que establece la ley.

Y aunque la propia CNE aseguró que se trata solo de un informe preliminar que da cuenta de un “error metodológico” y que desde enero del próximo año las cuentas bajarán en un 2%, desde la UDI aseguraron que ello “no exime de responsabilidad al Gobierno”, cuya cartera de Energía es precisamente la encargada de emitir los decretos tarifarios en dicha materia.

De acuerdo al secretario general de la UDI, diputado Juan Antonio Coloma, la AC contra Pardow se configura “por haber su ministerio firmado los decretos que significaron el alza de hasta un 9% de las tarifas eléctricas, por un error metodológico o de cálculo. Esta situación gravísima afecta al bolsillo de los chilenos (...) Estamos acostumbrados a que en este gobierno, nadie nunca asume ninguna responsabilidad”, fustigó.

De la misma opinión fue el republicano Benjamín Moreno, miembro de la Comisión de Energía de la Cámara, quien sostuvo que el ministro “debiese dar un paso al costado por la gravedad de los errores cometidos. Esto no es solamente un problema en las cuentas de la luz: este es un problema que va muchísimo más allá, con problemas en la inflación y en tantos otros bienes de la economía que se pueden ver afectados por una negligencia de esta magnitud”, indicó.

Incluso parlamentarios oficialista apoyaron la moción, tal como lo señaló el socialista Marcos Ilabaca, quien calificó todo el asunto como “escandaloso”.

“Creo que existe responsabilidad política y alguien debe responder. Lamentablemente, el ministro Pardow, de quien tengo la mejor opinión, hoy está a cargo del Ministerio de Energía y le corresponde a él dar respuestas políticas. Yo esperaría que dé un paso al costado”, emplazó.

El secretario general de la
El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que "estamos acostumbrados a que en este gobierno, nadie nunca asume ninguna responsabilidad”.

Ministro descarta renuncia

Las reacciones no se hicieron esperar y por la tarde, el Ministro de Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que la AC en contra del ministro “no contribuye en absoluto a lo que se necesita”. Esta jornada, el propio Pardow descartó renunciar a su cargo, a la salida del encuentro Summit Transformación Energética 2025.

“Es algo que le corresponde al Presidente de la República”, dijo sobre su posible dimisión. “No me corresponde realizar ese análisis. Soy un ministro de Estado y, por lo tanto, tengo un rol institucional”, agregó.

Pardow agregó que por ahora está abocado a “ordenar la casa” y a “implementar lo antes posible esta disminución en las tarifas que corrige la diferencia metodológica”, aunque se allanó a aceptar las responsabilidades políticas que le corresponden como la máxima autoridad competente al respecto.

“Esto no se hace por gusto personal, ni por ganas. Es un trabajo y una responsabilidad del más alto nivel”, remató.

La Acusación Constitucional es una
La Acusación Constitucional es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados.

¿Qué es una Acusación Constitucional?

La AC es un juicio político cuya atribución exclusiva la tiene la Cámara de Diputados, dirigida contra las más altas autoridades del país -desde ministros de Estado, pasando por gobernadores, magistrados, delegados presidenciales, altos miembros de la FF.AA e incluso el contralor general de la República-, que hayan incumplido la Constitución vigente en el ejercicio de su función pública.

Así, el Senado actúa como jurado para determinar si la autoridad es culpable mediante el voto de dos tercios de los senadores en ejercicio. De ser hallado culpable, el funcionario en cuestión es removido de su cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años.

Temas Relacionados

ChileDiego PardowComisión Nacional de EnergíaJuan Antonio ColomaBenjamín MorenoMarcos IlabacaÁlvaro Elizalde

Últimas Noticias

Joven comunero de Otavalo se convirtió en la tercera víctima mortal del paro nacional en Ecuador

Su familia exige justicia mientras el Gobierno guarda silencio ante las tres muertes registradas en el paro convocado por la Conaie

Joven comunero de Otavalo se

Ecuador: las bases indígenas de Imbabura desconocen el fin del paro nacional y mantienen la movilización

Asambleas en Otavalo y otras comunidades rechazaron los acuerdos suscritos por dirigentes con el Gobierno

Ecuador: las bases indígenas de

El balotaje en Bolivia contará con 19 misiones de observación electoral

Las organizaciones iniciaron el despliegue de funcionarios en todo el país. La misiones internacionales más numerosas son las de la OEA y la Unión Europea

El balotaje en Bolivia contará

Un nuevo apagón en Brasil pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema eléctrico

En el primer semestre del año se produjeron 22 cortes masivos de electricidad. Se desconoce el peso de los centros de datos en las redes de transmisión

Un nuevo apagón en Brasil

Encalló un buque de desembarco de la Armada de Venezuela durante ejercicios de defensa

El navío Capana (T-61) quedó varado cerca de la costa de Falcón, con el casco sumergido por debajo de su línea de flotación habitual, sin posibilidad de recuperar la flotabilidad ni zafarse por sus propios medios

Encalló un buque de desembarco
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Congreso lamenta muerte de manifestante

Congreso lamenta muerte de manifestante y condena ataques contra policías: “Rechazamos cualquier forma de violencia”

Generación Z acusa a gremios de transportistas por falta de apoyo en las marchas donde falleció un manifestante

Un sacerdote polaco se abre una cuenta de OnlyFans para recaudar fondos par su club cristiano: espera llevar la “luz del Evangelio” a lugares insólitos

Gustavo Bolívar sacó ‘pecho’ por Gustavo Petro y afirmó que tiene mayores índices de aprobación que Santos y Duque: “Volveremos a ganar”

Polémica de las pruebas Saber Pro de Juliana Guerrero: presidente Petro cuestionó el desarrollo del caso “¿Es así el resumen de este escándalo?”

INFOBAE AMÉRICA
Un misterioso resplandor en la

Un misterioso resplandor en la Vía Láctea podría ser evidencia de materia oscura

Astroinmunología: Investigadores elaboran una guía con el impacto de los vuelos espaciales en el sistema inmunitario

Un estudio señala la "importante amenaza" del comercio ilegal para la conservación de los loros de Costa Rica

Suecia identifica a un sospechoso por el asesinato de Salwan Momika, señalado por la quema del Corán

OxygenOS 16 agrega funciones avanzadas de IA con Plus Mind y mejora la productividad y personalización del diseño

ENTRETENIMIENTO

Keanu Reeves compartió su visión

Keanu Reeves compartió su visión sobre la fama y la importancia del autocuidado: “Recibí pocos consejos, pero el mejor fue que descanse”

“No era igual tener una vida de propósito que una vida de éxito”: Daddy Yankee habló de su transformación espiritual y musical

Cómo ha cambiado la visión de Colin Farrell sobre la fama y el éxito tras más de 25 años en el cine

Michael J. Fox reveló cómo un chiste rompió el hielo con Lea Thompson en el rodaje de “Volver al Futuro”

A un año de la muerte de Liam Payne, su última novia visitó el lugar donde se conocieron