América Latina

Ex senador uruguayo fue acusado de ser un explotador y abusador sexual de menores y de crear una banda para salvarse

La fiscal que investiga la causa de Gustavo Penadés pretende enjuiciarlo por hechos que cometió contra cinco víctimas entre 1990 y 2022. El relato que hizo en su acusación para argumentar el pedido de condena de 16 años

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Guardar
El ex senador uruguayo Gustavo
El ex senador uruguayo Gustavo Penadés, acusado de una veintena de delitos sexuales, en una audiencia judicial (Diego Martini/@cabezamartini)

Entre 1990 y 2022, el dirigente del Partido Nacional de Uruguay Gustavo Penadés tuvo una carrera ascendente en política. En los últimos años de ese período, se había convertido en el senador de referencia del gobierno de Luis Lacalle Pou en el Parlamento y era un legislador respetado por el oficialismo y la oposición. En paralelo, Penadés estaba cometiendo varios delitos sexuales de los que ahora es acusado.

El ex senador lleva dos años en prisión preventiva acusado de varios delitos sexuales, buena parte de ellos relacionados a haberle pagado por sexo a menores de edad. Está preso en la cárcel de Florida, a 100 kilómetros de Montevideo, a la espera de un juicio que todavía no tiene fecha de inicio pero que la semana pasada tuvo una instancia clave: la acusación de la fiscal Isabel Ithurralde.

La fiscal pidió 16 años de prisión para Penadés quien, desde su prisión preventiva, insiste en que es inocente. El ex senador es acusado de 10 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual, un delito de violación, un delito de desacato y un delito de atentado violento al pudor.

Gustavo Penadés fue acusado de
Gustavo Penadés fue acusado de una veintena de delitos sexuales (EFE/Federico Gutiérrez)

En el documento de acusación, consignado por el diario El País, la fiscal repasa los hechos perpetrados contra 13 víctimas por hechos que ocurrieron desde la década del 90 hasta el 2022. Diez de ellos denuncian haber recibido pagos de parte de Penadés a cambio de actos sexuales o eróticos. De los tres restantes, hay dos que denuncian que, siendo mayores de edad, fueron abusados por Penadés. Uno de ellos es Javier Viana, quien contó su relato en el libro Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder.

Otro de los relatos que se incluye en la acusación es el de un policía quien denunció que Penadés lo siguió en Punta del Este. Primero le ofreció tener sexo a cambio de dinero y, como él se negó, comenzó a perseguirlo por la calle. Por este caso, la Fiscalía lo acusa del delito de violencia privada.

La Fiscalía asegura que Penadés levantaba jóvenes de contextos vulnerables y que pasaban necesidad, lo que los llevaba a aceptar sus propuestas. Uno de ellos incluso estaba alojado en un centro de protección de menores estatal.

El libro Gustavo Penadés: dos
El libro Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder, de los periodistas Carolina Delisa y Martín Tocar

El modus operandi que las víctimas de Penadés describen es el mismo en varios casos. El dirigente político los levantaba en la calle cuando ellos iban a algún lugar.

Entre los relatos aparece el testimonio de dos personas controvertidas de la causa. Romina Papasso, una mujer trans que fue la que inició la causa tras una denuncia pública contra el ex legislador, y Jonathan Mastropierro, un hombre que estuvo en prisión por estafa y que denunció haber tenido sexo por dinero con Penadés cuando era menor. El ex senador admitió haber tenido relaciones con él, pero aseguró que fueron cuando era mayor.

Romina Celeste Papasso fue la
Romina Celeste Papasso fue la primera en denunciar públicamente a Gustavo Penadés (Captura Telemundo/Canal 12)

La teoría de la defensa dice que tanto Papasso como Mastropierro coordinaron una campaña de calumnias contra Penadés y que se dedicaron a tergiversar hechos y encuentros. La estrategia de la defensa es explotar sus contradicciones e historiales delictivos para sembrar dudas sobre ellos, informó El País. Para la fiscalía, la teoría de que hubo denuncias armadas no se sostiene.

Otro caso señalado en la acusación involucra a cuatro jóvenes que eran amigos entre sí. Aseguran que Sebastián Mauvezín, un profesor de historia que está imputado en la causa por hacer el contacto entre ellos y Penadés, los vio jugando al fútbol y los invitó a formar parte de un campeonato. Antes, tenían que hacer un “trabajito” por el que les pagarían 2.000 pesos (unos USD 50, a valores de hoy).

La defensa de Penadés también pone el foco en estos casos porque considera que parte del relato es inverosímil.

Temas Relacionados

Gustavo Penadésexplotación sexual de menoresabuso sexualUruguayJusticia

Últimas Noticias

Uruguay: el gobierno reunió los votos en el Parlamento para aprobar impuestos a las compras por TEMU

La Cámara de Diputados discute artículo por artículo el Presupuesto de Yamandú Orsi, que consiguió la mayoría para las propuestas clave. La discusión luego pasará al Senado, cámara en la que el Frente Amplio tiene mayoría

Uruguay: el gobierno reunió los

Violentos choques entre manifestantes y policías en una nueva jornada del paro indígena en Ecuador

El gobierno desplegó miles de uniformados en Quito para contener las protestas contra el alza del diésel de 1,80 a 2,80 dólares el galón

Violentos choques entre manifestantes y

Misterio por la muerte de un niño en Montevideo: la familia duda del informe forense y la Fiscalía abrió una investigación

Un menor de dos años cayó de un juego en un parque de juegos, sufrió fractura de cráneo, se recuperó y tres semanas después falleció por una presunta infección

Misterio por la muerte de

Bolivia entra en la recta final: debate presidencial y cierre de campañas marcarán la semana previa al balotaje

Rodrigo Paz y Jorge Quiroga intensifican la campaña en todo el país y alistan su discurso para el debate presidencial de este domingo, el último espacio de confrontación de ideas antes de las urnas

Bolivia entra en la recta

Un gigante en los Andes: la altura real de Atahualpa y el mito del gigantismo andino

Las crónicas lo describieron como un coloso, pero la ciencia revela a un Atahualpa alto, no gigante, en medio de un mito andino que mezcló poder, símbolo y leyenda

Un gigante en los Andes:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Última hora de la DANA

Última hora de la DANA Alice, en directo: la Aemet activa la alerta roja en Valencia y mantiene el aviso naranja en Cataluña y Baleares

Horas de caminata, sacrificios y promesas: periodista Gerardo Cabrera documenta la fe que moviliza a miles de peregrinos del Señor Cautivo de Ayabaca

Desarrollaron un chip para monitorear el progreso del Alzheimer: por qué sería clave para un diagnóstico temprano

Liberaron a Elkana Bohbot, ciudadano colombiano secuestrado por Hamas durante el festival Nova

“Lilia Carrillo. Todo es sugerente”: fechas y detalles sobre la exposición de la pintora mexicana en Bellas Artes

INFOBAE AMÉRICA
La UE firma nuevos acuerdos

La UE firma nuevos acuerdos de cooperación fiscal con Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino

Sumar lleva al Parlamento vasco la reclamación de abolición de la tauromaquia en Euskadi

El Ministerio de Sanidad recibe a la presidenta electa de WONCA, Pilar Astier

La existencia del hambre es una decisión política

La interminable ovación que recibió Donald Trump en el parlamento israelí tras la liberación de rehenes y el cese del fuego

ENTRETENIMIENTO

“Limpia”, el drama psicológico que

“Limpia”, el drama psicológico que conquista Netflix

Brittany Snow contó cómo la lectura y la escritura la ayudaron a reencontrarse con su bienestar

Dieta extrema, entrenamiento demoledor y disciplina mental: los pilares de Hilary Swank en Million Dollar Baby, el rol que la lanzó al estrellato

Jennifer Lopez admitió que no pierde la fe en el amor tras su divorcio de Ben Affleck

La razón por la que Diane Keaton decidió no casarse nunca y ser madre a los 50 años