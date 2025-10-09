Fiscalía uruguaya pide 16 años de prisión para el ex senador Gustavo Penadés, acusado de explotación sexual de menores

El ex senador Gustavo Penadés fue acusado de 20 delitos por una fiscal que pide 16 años de prisión para él (EFE/Federico Gutiérrez)

El ex senador uruguayo Gustavo Penadés, un político que ocupó cargos relevantes durante más de 30 años, fue acusado por la Fiscalía de Delitos Sexuales por 20 hechos. La mayoría de ellos ocurrieron entre la década del 90 y 2021, en paralelo a una carrera exitosa en la política. Ahora, Penadés enfrentará un juicio en el que deberá defenderse del pedido de la fiscal Isabel Iturralde, quien pretende que esté 16 años en la cárcel.

Penadés fue un político que tuvo un exitoso ascenso, que llegó a ser el hombre de referencia del gobierno de Luis Lacalle Pou en el Senado y que vio que su reputación se hizo añicos en marzo de 2023, luego de que una mujer trans lo acusara públicamente de pedofilia y explotación sexual.

Luego, Penadés fue imputado por 22 delitos de explotación sexual y está preso en una cárcel de Florida. Desde allí, ha expresado que es inocente.

Gustavo Penadés está en prisión preventiva hace dos años (EFE/Federico Gutiérrez)

Tras conocerse la decisión de la Justicia de formalizar la investigación, el Senado y la Cámara de Diputados de Uruguay decidieron expulsarlo de su representación. La misma decisión tomó el Partido Nacional y varios de sus dirigentes expresaron su sorpresa por una vida paralela que mantenía Penadés, que para ellos era desconocida.

Pasaron casi dos años desde el momento de su imputación y, al borde del plazo, la Fiscalía presentó su acusación.

“Se ingresa en una etapa de máxima garantía, en la que la Fiscalía presenta la acusación, la Fiscalía la va a controvertir. Y un tercero imparcial, como es un juez que no ha estado contaminado con esta causa, va a terminar resolviendo este tema”, explicó el vocero de la Fiscalía, Javier Benech, en declaraciones al Canal 12 local.

Gustavo Penadés fue un legislador respetado en Uruguay

“Son delitos de naturaleza sexual, que la Fiscalía considera que son conductas muy gravosas. Corresponde en estos casos solicitar las penas máximas establecidas para este tipo de delitos por la entidad de los mismos”, agregó Benech.

En la acusación, la fiscal mencionó menos delitos que los 30 que se habían señalado cuando Penadés fue imputado. Esto se da porque la formalización de la investigación –que implica que la persona es imputada– es una instancia primaria; con la acusación, en cambio, hay una depuración de la causa.

En total, la Fiscalía solicitó que Penadés sea condenado por 20 delitos, informó el diario El País. El ex senador es acusado de 10 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual, un delito de violación, un delito de desacato y un delito de atentado violento al pudor.

La acusación de la fiscal Iturralde también incluye a Sebastián Mauvezín, un profesor de historia que fue imputado junto a Penadés por ser quien le hacía el contacto con los menores de edad. Para él, la pena que pide la Fiscalía es de seis años.

Los delitos por los que se acusa al ex legislador fueron cometidos desde la mitad de la década del 90 y 2021. En la demanda se identifican 14 víctimas y al menos un testigo de contexto. Los hechos que se describen narran que Penadés tenía sexo con menores de edad a cambio de plata. Esto fue lo que ocurrió en la mayoría de los casos, según la Fiscalía.

El libro Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder, de los periodistas Carolina Delisa y Martín Tocar

Otro de los casos sonados de la causa fue el de Javier Viana, que contó su historia en el libro Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder. En este caso, la denuncia es por abuso sexual.

La Fiscalía también lo acusa de haber montado una “trama” para lograr acceder a la identidad de las víctimas.

Ahora comienza la etapa del juicio. Esta semana queda por definirse si Penadés seguirá esperándolo tras las rejas o si le otorgan la prisión domiciliaria.