América Latina

Ecuador enfrenta riesgo de inundaciones y deslizamientos por lluvias extremas

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología activó una alerta hasta el 18 de octubre por lluvias intensas en la Amazonía, la Sierra y el Litoral ecuatoriano

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
Fotografía de archivo en la
Fotografía de archivo en la que se registró el paso de varios vehículos por una calle inundada en la provincia ecuatoriana de Guayas. EFE/Mauricio Torres

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia meteorológica, que estará vigente desde las 16:00 del 12 de octubre hasta las 10:00 del 18 de octubre. El organismo advierte sobre la probabilidad de lluvias de alta intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional, condiciones que podrían provocar la crecida de ríos, inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra en zonas montañosas y rurales.

De acuerdo con el informe técnico, los días de mayor intensidad serán el 13, 14 y 15 de octubre, cuando se prevé una interacción atmosférica compleja entre masas frías provenientes del sur del continente y masas cálidas tropicales. Esta combinación, sumada al tránsito de ondas tropicales y a la humedad desprendida de la Zona de Convergencia Intertropical, está generando una inestabilidad que favorece la formación de tormentas y precipitaciones persistentes.

En la región Litoral, la alerta abarca a Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, la zona alta de El Oro y una parte significativa de la cordillera occidental. En estos sectores, el nivel de riesgo es alto, con precipitaciones que podrían oscilar entre 19 y 41 milímetros por día, y en algunos casos llegar hasta 80 milímetros, según los pronósticos del Inamhi. La acumulación de agua en calles, viviendas y negocios, así como la caída de árboles y anegamientos en vías, son los efectos más probables en esta zona.

Fotografía de archivo, tomada el
Fotografía de archivo, tomada el pasado 20 de febrero, en la que se registró a un grupo de personas al caminar por una vía inundada, debido a las fuertes lluvias, en Guayaquil (Ecuador). EFE/Mauricio Torres

En la Sierra, las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Loja registrarán las lluvias más persistentes. Los mapas de advertencia muestran que la franja oriental de la cordillera presenta niveles de amenaza entre alto y muy alto, especialmente por la posibilidad de deslizamientos en pendientes empinadas y carreteras que conectan con la Amazonía. En esta región interandina, las precipitaciones diarias se estiman entre 12 y 35 milímetros en los niveles altos de alerta.

En la Amazonía, el escenario es más severo. El Inamhi prevé niveles muy altos de lluvia, con acumulados diarios que pueden alcanzar entre 55 y 90 milímetros en provincias como Sucumbíos, Napo, Pastaza y Zamora Chinchipe. Estas zonas, atravesadas por múltiples cuencas hidrográficas, presentan el mayor riesgo de crecidas de ríos, inundaciones súbitas y afectaciones a la infraestructura vial y comunitaria.

El organismo técnico advierte que la población debe tomar precauciones ante los posibles impactos de las lluvias intensas. Entre los principales efectos, se mencionan la acumulación de agua en viviendas y locales, la interrupción de vías por estancamiento o caída de árboles, y la ocurrencia de descargas eléctricas acompañadas de ráfagas de viento fuerte. También recomienda mantenerse alerta ante la posibilidad de inundaciones y deslizamientos de masa en lugares donde el suelo se encuentra saturado.

Fotografía de archivo en la
Fotografía de archivo en la que se registró una vista panorámica de la ciudad de Guayaquil (Ecuador), cubierta de nubes, durante una temporada de lluvias. EFE/Francisco Ipanaque

Los mapas de advertencia elaborados por el Inamhi recomiendan evitar actividades al aire libre, no cruzar ríos ni quebradas crecidas y mantenerse informado mediante los canales oficiales. Las autoridades locales deben activar planes de contingencia, monitorear ríos y quebradas, y coordinar acciones con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.

El escenario meteorológico que enfrenta el país se explica, según el Inamhi, por una suma de factores que incrementan la inestabilidad atmosférica. La convergencia de vientos en niveles bajos y la divergencia en niveles altos favorecen el ascenso del aire húmedo y el desarrollo de nubes convectivas. Además, el desprendimiento de humedad de la Zona de Convergencia Intertropical intensifica el sistema lluvioso, sobre todo en la Amazonía y la vertiente oriental de la cordillera. Esta situación coincide con el inicio del periodo de transición entre la estación seca y la lluviosa, característico del mes de octubre.

El Inamhi exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos y a las recomendaciones de las autoridades. En caso de presentarse lluvias intensas, se sugiere evitar circular por zonas de riesgo, revisar el estado de desagües y techos, y tener a mano un plan familiar de emergencia.

Temas Relacionados

Lluvias Ecuador

Últimas Noticias

Paro Nacional en Ecuador: asciende a 121 el número de detenidos

Entre los aprehendidos hay ciudadanos extranjeros y menores de edad, mientras persisten las denuncias por uso excesivo de la fuerza en Quito y otras provincias

Paro Nacional en Ecuador: asciende

El disidente cubano José Daniel Ferrer partió hacia el exilio en Estados Unidos

La dictadura de La Habana confirmó la noticia en un comunicado en el que aseguró que parte de la familia acompañó al desterrado dirigente opositor

El disidente cubano José Daniel

Terror ante otro ataque mapuche en La Araucanía chilena: dos heridos

Encapuchados dispararon contra vehículos y quemaron una camioneta en Ercilla

Terror ante otro ataque mapuche

Evo Morales prepara su nuevo partido para presentar candidatos a las elecciones regionales de 2026

El ex presidente informó que una comisión interna avanza en el trámite para la certificación de la nueva organización política

Evo Morales prepara su nuevo

Colombia gestiona ayuda para 40 ciudadanos detenidos en Venezuela

Autoridades colombianas iniciaron acciones para asistir a connacionales privados de libertad en cárceles chavistas, tras denuncias de familiares sobre presuntas violaciones a derechos humanos

Colombia gestiona ayuda para 40
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Olla común pide ayuda y

Olla común pide ayuda y donativos para seguir alimentando a más de 200 familias damnificadas por incendio en SJM

Cae célula criminal en Edomex: nueve detenidos, armas, droga y dos víctimas liberadas

Asesinato en Santander: joven fue baleado frente a un local de comidas rápidas, tenía antecedentes judiciales

Extranjeros y nacionales no entienden el significado de popular grosería colombiana

Primer día del X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa: agenda del 13 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Las fuerzas de seguridad de

Las fuerzas de seguridad de Hamás comienzan las detenciones y ejecuciones en Gaza

Obispos europeos enviarán carta a Von der Leyen ante la COP30 en la que piden actuar frente a la crisis climática

Al Sisi dice que el acuerdo sienta las bases para la solución de dos estados y abre la puerta a la paz

Trump interpela a Sánchez por el gasto en defensa: "¿Estáis ya trabajando con el tema del PIB?"

Santiago Peña formó parte de la cumbre que selló el acuerdo por la paz en Medio Oriente

ENTRETENIMIENTO

Charlie Hunnam habló sobre su

Charlie Hunnam habló sobre su papel en Monstruos: “Creo que hemos hecho un hermoso trabajo de humanizarlo, para bien y para mal”

Así fue la llamada de emergencia que precedió la muerte de Diane Keaton

La reunión de Seinfeld según Jason Alexander: entre la nostalgia, la autoparodia y el miedo al fracaso

La impactante rutina de Borat después de los 50 que cambió para siempre su look

Victoria Beckham explicó por qué se quitó los implantes mamarios y cómo cambió su vida