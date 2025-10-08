El Gobierno alertó sobre tasas epidémicas de homicidios en Uruguay y prometió que bajarlas será prioridad

La experiencia de Carlos Negro como exfiscal marcó su enfoque en políticas de seguridad pública (Ministerio del Interior)

La preocupación por el aumento de la violencia en Uruguay impulsó al ministro del Interior, Carlos Negro, a advertir que el país experimenta actualmente tasas “epidémicas” de homicidios.

La declaración se produjo durante la inauguración de un taller internacional para el diseño de nuevas estrategias de reducción de homicidios, realizado este martes en Montevideo, con la participación de expertos internacionales.

Negro enfatizó ante los asistentes la gravedad de la situación y afirmó que reducir los homicidios es una de las prioridades centrales del gobierno uruguayo.

“Este delito no es solamente una estadística fría. Es la pérdida irreparable de una vida, el dolor de una familia, de un barrio. Es la propia confianza en nuestras instituciones la que se ve erosionada y que se pone en peligro”, expresó el ministro.

Carlos Negro anunció que se fortalecerá el control sobre el acceso a armas de fuego en el país (Captura Fiscalía)

El ministro recordó en el auditorio Nelly Goitiño su experiencia previa como fiscal especializado en homicidios. Destacó que acompañaba a familiares de víctimas y reconstruía escenas violentas en busca de justicia en entornos marcados por el sufrimiento.

Esa trayectoria lo convenció de que la violencia letal no debe naturalizarse en Uruguay, por lo que insistió en no aceptar la situación como algo inmutable ni postergar la puesta en marcha de soluciones.

Según su análisis basado en evidencias, estos delitos “no ocurren al azar, se concentran en ciertos barrios y afectan mayoritariamente a varones jóvenes en situación de pobreza”.

El Ministerio del Interior informó que la tasa de homicidios en Uruguay es de 10,7 por cada 100.000 habitantes, una cifra que el ministro Carlos Negro consideró “epidémica” y superior a los estándares históricos de seguridad.

Entre las acciones propuestas, el ministro planteó intensificar el control sobre el mercado de armas y municiones, ante la alta participación de armas de fuego en los homicidios.

La tasa de homicidios en el país se ubica en 10,7 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales (Captura Subrayado/Canal 10)

Además, anunció un futuro proyecto de ley que buscará reforzar controles sobre el comercio ilegal.

En el ámbito preventivo social, mencionó la creación de la Dirección Nacional de Prevención Integral del Delito y la Violencia y la jerarquización de la Policía Comunitaria. Estas estrategias tienen carácter anticipatorio e intentan abordar de forma integral los factores que alimentan la criminalidad.

Otra línea destacada fue la modernización tecnológica, que incluye la ampliación de sistemas de videovigilancia, uso de software avanzado y fortalecimiento de los equipos policiales en zonas de mayor conflictividad.

Al mismo tiempo, el ministro remarcó el desempeño de las fuerzas de seguridad en la resolución de homicidios, con niveles de esclarecimiento superiores al 80% en algunos departamentos, cifra notable respecto al promedio regional según datos del El País. Además, subrayó que ningún caso debe quedar sin investigar ni impune: “Cuando se le quita la vida a alguien, el que las hace, las paga”.

(Con información de EFE)