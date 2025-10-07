América Latina

María Corina Machado aseguró que el chavismo quedó solo tras el alistamiento fallido que impulsó Maduro

Diversas agrupaciones organizan actividades de integración y llamados a la preparación espiritual colectiva, en vísperas de celebraciones religiosas consideradas históricas para la población venezolana

María Corina Machado enfatizó la importancia de la resistencia ciudadana y la organización social en Venezuela (Captura de video)

Las jornadas de alistamiento impulsadas por el régimen de Nicolás Maduro para fortalecer la Milicia Bolivariana no consiguieron la participación esperada entre los venezolanos, pese a que fueron presentadas como respuesta a la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

María Corina Machado, principal referente opositora, afirmó que la ciudadanía ignoró la convocatoria oficial y prefirió mantener distancia frente a las actividades de incorporación, organizadas mientras el oficialismo insiste en que el despliegue estadounidense amenaza la soberanía nacional.

María Corina Machado convocó a sus seguidores a prepararse para futuras movilizaciones nacionales (Captura de video)

La posición de la exdiputada se da en un contexto de alta tensión política. La dictadura venezolana, encabezada por Nicolás Maduro, sostiene que la operación militar coordinada por Estados Unidos representa un riesgo para la estabilidad interna. La agencia EFE detalló que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó la suspensión de todas las iniciativas diplomáticas orientadas a un posible acuerdo con Caracas.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, esta instrucción se transmitió directamente al emisario especial estadounidense para Venezuela, Richard Grenell, quien recibió la orden de pausar cualquier canal de interlocución disponible.

Richard Grenell recibió la orden directa de Donald Trump para suspender los acercamientos diplomáticos con el régimen de Nicolás Maduro (EFE)

“Durante todo este año de represión feroz y de resistencia ciudadana, la gente una vez más, en su desobediencia silenciosa, cuidándose pero actuando, los dejamos solos en sus farsas electorales del 25 de mayo, del 27 de julio y ahora en esta monstruosidad de estar alistando obligada a la gente para unas fulanas milicias”, afirmó Machado.

María Corina Machado cuestionó la legitimidad de las recientes actividades promovidas por el régimen de Nicolás Maduro (EFE)

En otro pasaje, Machado enfatizó: “Lo único que crece es la desesperación” en el círculo de poder de Maduro, y aseguró que “cada vez son más los que aceptan que esto se acabó”.

Además, Machado hizo hincapié en que la participación ciudadana es decisiva para una transición política en Venezuela.

Según lo informado por AFP, Machado pidió prepararse para una “fase decisiva” en el futuro político del país, evocando la movilización previa a las elecciones de julio de 2024.

María Corina Machado afirmó que la fuerza para lograr un cambio en Venezuela reside en la determinación de su gente (Europa Press)

Sin embargo, no es la primera vez que destaca la importancia de la organización ciudadana y la esperanza colectiva frente a la situación venezolana.

Ya durante septiembre, a través de un video, la exdiputada insistió en mantener el foco en la unidad y evocó la experiencia de vigilancia y espíritu familiar que precedió a las elecciones, remarcando su apuesta por una “Venezuela nueva, buena, luminosa” y la ilusión del regreso de los venezolanos que viven fuera del país.

La falta de respuesta popular ante los intentos del dictador Nicolás Maduro por reforzar la Milicia Bolivariana deja en evidencia el desgaste de su liderazgo y la creciente distancia entre la dictadura y la gente. Pese a la insistencia oficialista en apelar al miedo y la confrontación, la mayoría de la ciudadanía optó por la indiferencia o la desobediencia silenciosa, dejando expuestos los límites de un modelo basado en el control y la imposición.

