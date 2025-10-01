Estados Unidos extraditó a Chile a cinco peligrosos delincuentes venezolanos ligados al Tren de Aragua

Edgar Javier Benítez Rubio, alias “El Fresa”, estuvo a cargo de proveer y guardar los vehículos que se usaron en el secuestro y crimen de Ojeda.

Cinco peligrosos delincuentes venezolanos vinculados al Tren de Aragua arribaron la tarde de este martes al Aeropuerto de Santiago extraditados desde Estados Unidos, quienes eran requeridos por la justicia chilena tras ser acusados de diversos delitos asociados al crimen organizado.

Bajo fuerte custodia policial, los imputados fueron trasladados de inmediato hasta el cuartel del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), ubicado en la comuna de Pudahuel, y esta jornada serán puestos a disposición de las respectivas Cortes de Apelaciones regionales pues ya fueron formalizados en ausencia, requisito indispensable para iniciar cualquier proceso de extradición.

El más conspicuo es sin duda Edgar Javier Benítez Rubio, alias “El Fresa”, señalado por los delitos de asociación criminal, secuestro con homicidio y receptación de objeto robado en el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

“El Fresa” fue apresado en la ciudad norteamericana de Indiana y de acuerdo a antecedentes de la investigación, estuvo a cargo de proveer y guardar los vehículos que se utilizaron en el secuestro de Ojeda, casi todos robados y con patentes falsas.

El siguiente en la lista es Jesús Alberto Golding Escalona, miembro del llamado “Tren del Desastre”, imputado por la Fiscalía de Antofagasta por los delitos de trata de personas para explotación sexual, tráfico de migrantes, homicidio y secuestro.

Los otros son Yhonaiker Gabriel Sequera Olivero -buscado en la ciudad de Coquimbo por un homicidio calificado-; Miguel Eduardo Oyola Jiménez, acusado de secuestro y asociación ilícita por la Fiscalía de la región de Tarapacá, y finalmente Gregoris José Cortez Fernández, formalizado en ausencia en el Juzgado de Garantía de Los Angeles por el homicidio calificado de Juan Ortiz Fuentealba, alias “El Kal”, el 7 de febrero de 2022.

Cortez había logrado salir del país por un paso irregular y tras pasar por Colombia, llegó hasta EE.UU, siendo detenido por la policía norteamericana en la ciudad de Detroit.

Los cinco delincuentes serán derivados esta jornada a los respectivos tribunales regionales para luego ser encarcelados, pues todos ya fueron formalizados en ausencia.

Señal contra la impunidad

Mediante un comunicado de prensa, desde el Ministerio Público resaltaron la labor conjunta entre las fiscalías regionales, el Poder Judicial, el Ministerio de Relaciones Exteriores e Interpol, y aplaudieron la pronta respuesta de las autoridades policiales norteamericanas.

Hace unos días, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, aseguró que la extradición de estos cinco delincuentes venezolanos luego de un trámite relativamente breve “evidencia la excelente cooperación entre Chile y Estados Unidos en la lucha contra la criminalidad y constituye una fuerte señal contra la impunidad y a favor del Estado de Derecho, reafirmando que no importa dónde se encuentre el autor de un delito: con cooperación internacional será traído a Chile para enfrentar a la justicia”.