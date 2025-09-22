América Latina

ExxonMobil invertirá 6.800 millones de dólares en un nuevo proyecto petrolero en Guyana

El campo Hammerhead elevará la producción nacional a 1,5 millones de barriles diarios en 2029 y está ubicado en aguas disputadas con Venezuela

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo
FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de ExxonMobil aparece en esta ilustración tomada el 6 de octubre de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Guyana informó este lunes que aprobó una nueva licencia de producción de petróleo para el proyecto marítimo Hammerhead, para el que la petrolera estadounidense ExxonMobil y sus socios invertirán 6.800 millones de dólares.

Cuando esté completado en 2029, el desarrollo Hammerhead impulsará la producción de petróleo de Guyana hasta 1,5 millones de barriles por día (bpd), informó el Ministerio de Recursos Naturales.

Esto consolidará a esta nación suramericana de habla inglesa como uno de los mayores productores de petróleo del mundo per cápita, y competirá con la vecina Venezuela en exportaciones totales de crudo, según expertos.

El proyecto Hanmerhead en el bloque Stabroek está ubicado en el océano Atlántico, frente a las costas del territorio de Esequibo, que es reclamado por Venezuela, y en aguas que, según Caracas, están por delimitar.

Allí, ExxonMobil y sus socios Chevron (que compró a la canadiense Hess), y la china CNOOC Petroleum extraen hoy 650.000 bpd y planean elevar el bombeo hasta 900.000 bpd a finales de 2025.

Barcos atracan en el mercado
Barcos atracan en el mercado de Stabroek en Georgetown, Guyana, el domingo 31 de agosto de 2025, un día antes de las elecciones generales (Foto AP/Matías Delacroix)

“Se espera que el proyecto Hammerhead impulse la seguridad energética y fomente el crecimiento industrial, ya que se suma a una cartera creciente de desarrollos que continúan posicionando a Guyana como un actor clave en el panorama energético global”, dijo el ministerio en un comunicado.

El campo, que contiene reservas por 445 millones de barriles, entrará en producción en el segundo trimestre de 2029, con 150.000 bpd, según las proyecciones oficiales.

Desde Texas, ExxonMobil precisó en un comunicado que con Hammerhead sus inversiones en el desarrollo petrolero de Guyana sumarán más 60.000 millones de dólares comprometidos o ya ejecutados en siete proyectos.

Ambas fuentes resaltaron que el petróleo y el gas asociado serán producidos por una plataforma flotante de producción y almacenamiento (FPSO por sus siglas en inglés).

La unidad será construida por MODEC, una empresa japonesa especializada en la construcción y operación de este tipo de estructuras usadas en campos en alta mar.

La plataforma estará conectada a 10 pozos de producción y ocho de inyección de gas asociado, el cual será transferido a la red de tuberías de Guyana para dirigirlo a una planta de energía de 300 megavatios y otra de líquidos de gas natural que ya están en construcción en tierra firme.

Apoyo tácito a la lucha narco

El martes, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, eludió las preguntas sobre los ataques estadounidenses, que han matado a presuntos narcotraficantes en aguas del Caribe, y afirmó que lo que le preocupa es el uso de la región por parte de los criminales.

Nos preocupa que los delincuentes utilicen aguas internacionales o la Zona Económica Exclusiva de nuestro país, destruyendo economías, destruyendo países, destruyendo personas”, declaró Ali al ser preguntado sobre su preocupación por la creciente condena internacional a estos ataques liderados por Estados Unidos.

En una breve comparecencia ante la prensa, limitada solo a unos pocos medios y a escasas preguntas, Ali insistió en que Guyana “colaborará” con sus socios internacionales para “proteger esta región”.

“Hemos estado en contacto con nuestros socios para que nos apoyen en materia de vigilancia aérea y sistemas de rastreo, porque no queremos que nuestro territorio, ni nuestra tierra, ni nuestro mar, sean utilizados por ninguna red criminal”, subrayó.

