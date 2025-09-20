Polémica en Brasil por el proyecto de ley que blindaría a los congresistas ante la justicia: “Extiende una alfombra roja al crimen organizado”

El pleno de la Cámara de Diputados de Brasil (BRUNO SPADA/CÂMARA DOS DEPUTADOS/Europa Press)

La propuesta de enmienda constitucional para blindar los cargos políticos, votada el martes pasado en la Cámara de Diputados con 344 votos a favor y 133 en contra, ha sido irónicamente apodada “la PEC de los bandidos”, ya que limita la acción de la magistratura contra los parlamentarios. El proyecto fue votado por los bolsonaristas y los congresistas del Centro, el llamado Centrão, pero también por 12 diputados del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, entre ellos el vicepresidente nacional Jilmar Tatto. El núcleo de la propuesta es la reintroducción de la obligación del Tribunal Supremo Federal (STF) de obtener la autorización previa del Congreso para iniciar procedimientos penales contra diputados federales y senadores, norma que ya existía entre 1988 y 2001 y que fue abolida para favorecer la lucha contra la impunidad.

“Se está diciendo de forma clara e inequívoca que, si los diputados federales y senadores cometen cientos de delitos, ni siquiera serán investigados. Esto extiende una alfombra roja al crimen organizado. Es como si se les dijera: ‘Vengan a la Cámara, vengan al Senado, aquí hay un lugar reservado para ustedes, para ser diputados y senadores sin riesgo de molestias, sin investigaciones’. Es la impunidad naturalizada y garantizada por ley”, explica a Infobae el fiscal de Justicia de San Pablo, Roberto Livianu, presidente del Instituto “No acepto la corrupción”.

El texto votado esta semana podría tener repercusiones en 36 investigaciones que involucran a 108 diputados ante el STF. Además, beneficiaría directamente al hijo de Bolsonaro, Eduardo, quien junto con su padre está acusado de haber presionado a las autoridades estadounidenses por los aranceles a Brasil. También facilitaría tanto a los aliados como a los opositores del Gobierno, en particular en las investigaciones sobre la malversación de las llamadas enmiendas parlamentarias, es decir, fondos gubernamentales que no requieren rendición de cuentas.

Algunos puntos de la propuesta son especialmente controvertidos. En primer lugar, la PEC abre la puerta a una interpretación que haría a los parlamentarios inmunes incluso al embargo de bienes, al bloqueo de salarios o a medidas civiles y laborales, incluso por hechos no relacionados con su mandato. Además, todos los procesos penales dependerían de la autorización de las Cámaras. Esto podría congelar las acciones en curso, incluidos los procedimientos iniciados en los tribunales ordinarios. No hay que olvidar que la Constitución brasileña equipara las inmunidades federales y estatales, por lo que la propuesta también debería aplicarse a los diputados regionales. Por último, podría aumentar el riesgo de prescripción de los delitos y del llamado foro privilegiado. Esto se debe a que el texto amplía la protección también a los presidentes de partidos con representación en el Congreso, como Valdemar Costa Neto, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, Edinho Silva, del PT de Lula, y Antonio Rueda, de la Unión Brasil, aunque no tengan mandato electivo. Precisamente Rueda, que sin embargo niega todas las acusaciones, ha sido objeto estos días de investigaciones de la Policía Federal en el marco de la operación Carbono Oculto. Se sospecha que es el propietario oculto de una empresa de aviones privados investigada por sus vínculos con un sistema de blanqueo de dinero del PCC.

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Hugo Motta (BRUNO SPADA/CÂMARA DOS DEPUTADOS/Europa Press)

Si la PEC también se aprueba en el Senado, se promulgará sin pasar por la presidencia. Sin embargo, se espera un litigio legal. El STF podría declarar inconstitucional, en su totalidad o en parte, la propuesta, que es más amplia y permisiva que la norma vigente entre 1988 y 2001. Mientras tanto, mañana están previstas manifestaciones en todo el país tanto contra la PEC del Blindaje como contra la propuesta de amnistía aprobada con carácter de urgencia el miércoles. En las redes sociales, el célebre músico brasileño Caetano Veloso ha criticado duramente el voto de los parlamentarios. “Debe haber una respuesta socialmente sana por parte de la sociedad brasileña. Una demostración de que la gran mayoría de la población brasileña no acepta algo así”, escribió Veloso. Junto con otras dos estrellas de la música brasileña, Chico Buarque y Gilberto Gil, ha organizado para mañana en Río de Janeiro un concierto de protesta.

Roberto Livianu explica a Infobae lo terrible que es para Brasil el riesgo que supone la PEC de blindaje. “Estamos hablando de pérdida de credibilidad en las instituciones, pérdida de confianza en el país, pérdida de seguridad jurídica. Esta propuesta viola gravemente la Constitución, el principio de separación de poderes, el de isonomía constitucional, el principio según el cual ninguna lesión a un derecho puede sustraerse al poder judicial, el de imparcialidad, el de moralidad administrativa, el de legalidad, la ética republicana. Es una serie de valores que se pisotean, una bofetada en la cara a la sociedad. ¿Quién querrá invertir en un país en el que no hay confianza en las instituciones, en el que no hay seguridad jurídica?”, dice Livianu a Infobae.

Muchos piensan que la brecha entre la política y la sociedad civil se hace cada vez mayor debido a esta PEC. Según una reciente encuesta de Datafolha, 8 de cada 10 brasileños consideran que el Parlamento actúa más en favor de sus propios intereses que en favor de la sociedad.

“La nueva propuesta de enmienda constitucional es un insulto a los votantes y contribuyentes, cada vez más ávidos de transparencia en los asuntos públicos. Sobre todo cuando se trata de una estructura parlamentaria que consume 15.000 millones de reales (2.816 millones de dólares) al año y es una de las más caras del mundo”, se lee en un editorial del diario Folha de São Paulo.

La votación del Parlamento ha suscitado debate en el país y está influyendo también en las decisiones políticas sobre el tema de la seguridad. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, anunció en una entrevista al diario O Globo que en un plazo de 15 días enviará al presidente Lula un proyecto de ley destinado a contrarrestar el impacto financiero de la delincuencia organizada y afirmó que el Ministerio “está supervisando varios sectores de la economía en los que las facciones ya se han afianzado”. “Nunca hemos tenido un enfoque holístico en la lucha contra el crimen organizado. Siempre se ha dado por sentado que la simple acción policial sería suficiente. Hoy en día se necesitan acciones sofisticadas, con inteligencia y estrangulamiento financiero”, declaró el ministro. La propuesta de su ministerio es atacar sector por sector. “Hemos empezado por los combustibles”, dijo refiriéndose a la reciente operación Carbonio Occulto, que reveló una trama delictiva en la que estaba involucrado el Primer Comando de la Capital (PCC), el principal grupo delictivo del país. Pero, según el ministro, también llaman la atención el transporte público, la construcción, la recogida de residuos y, más recientemente, las fintech.

“Un problema que ha surgido es la infiltración del crimen organizado en el proceso electoral, que lanza candidatos que luego controlan los ayuntamientos. En una reunión con los presidentes de los partidos, dije que es importante realizar controles. Hay un término estadounidense: “‘Conoce a tus clientes’”, afirmó. Sin embargo, Lewandowski niega que el principal grupo criminal del país, el PCC, pueda clasificarse como una mafia. Una postura diametralmente opuesta a la del principal fiscal al frente de la lucha contra el PCC, Lincoln Gakiya, quien hace unas semanas, durante un evento sobre seguridad organizado por la Universidad de San Pablo (USP), declaró a Infobae que “sí, el PCC es ahora una mafia”. En resumen, en materia de seguridad, las instituciones parecen seguir caminos diferentes. El problema es que el crimen organizado siempre va un paso por delante.

El célebre músico brasileño Caetano Veloso ha criticado duramente el voto de los parlamentarios (EFE/J.M.García/Archivo)

El lunes, por primera vez en años, el crimen organizado volvió a asesinar a funcionarios del Estado en Brasil. Se trata del ex comisario general de la Policía Civil de San Pablo, Ruy Ferraz Fontes, asesinado en Praia Grande, en la costa de San Pablo, por hombres armados con rifles. Según las investigaciones, casi con toda seguridad se trató de una emboscada del PCC, que Ferraz Fontes fue uno de los primeros en investigar a principios de la década de 2000. Hasta ahora, los únicos detenidos han sido el narcotraficante Luiz Henrique Santos Batista, conocido como Fofão, acusado de haber participado en la logística del atentado, y una mujer que habría transportado una de las armas utilizadas. Los otros tres delincuentes contra los que se ha dictado orden de captura siguen en paradero desconocido, mientras que la Policía Civil de San Pablo ha rechazado la oferta de ayuda de la Policía Federal en la investigación.

Mientras tanto, temen por su vida los fiscales que luchan en primera línea contra el crimen organizado brasileño, empezando por Gakiya, que ha planteado un tema muy importante, el duelo por la escolta incluso después de la jubilación, una oportunidad que actualmente no contempla la legislación brasileña y una laguna de la que ya se ha aprovechado el PCC para asesinar a Ferraz Fontes, que estaba jubilado y trabajaba como secretario de la administración de Praia Grande. “Si no hay garantía de protección, sobre todo después de la jubilación, personas como yo, por ejemplo, no tienen más remedio que solicitar asilo político en el extranjero”, afirmó Gakiya, que está valorando la idea de trasladarse más adelante a Europa o a Estados Unidos.

Mientras tanto, tras la ejecución de Ferraz Fontes, se ha acelerado el debate sobre la PEC de Seguridad Pública que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. El ponente de la PEC, el diputado Mendonça Filho, del partido Unión Brasil, ha decidido ampliar el texto e incluir medidas específicas para combatir el crimen organizado. Entre ellas figuran la posibilidad de confiscar anticipadamente los bienes de los grupos delictivos, la opción de encarcelamiento en segunda instancia, antes de la sentencia definitiva, la garantía de anonimato a los jueces que juzgan a los líderes de los grupos delictivos y medidas reforzadas de protección para las autoridades y las fuerzas del orden amenazadas.

Durante la primera audiencia de la comisión especial, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, prometió un paquete de leyes complementarias, con instrumentos para golpear las finanzas de las facciones y legalizar el uso de agentes infiltrados, siguiendo el modelo de Italia y Estados Unidos. También defendió la necesidad de garantizar la protección de los policías y funcionarios que están en primera línea contra las organizaciones criminales, subrayando que medidas de este tipo podrían haber salvado la vida de Fontes. Lewandowski también declaró que quiere concentrar los esfuerzos con el Congreso para aprobar un amplio paquete anticrimen, integrando varios proyectos que ya se encuentran en fase avanzada de discusión, de los cuales el Gobierno apoya alrededor del 90%.

El problema afecta a todo Brasil y no solo al PCC. También esta semana, un comando de milicianos armados irrumpió en el hospital Pedro II, en Santa Cruz, Río de Janeiro, para matar a Lucas Fernandes de Souza, un exmiliciano que se había pasado al Comando Vermelho (CV). Ingresado tras ser herido por otro miliciano, Lucas ya había sido detenido en 2019 por extorsión y actividades delictivas relacionadas con las milicias, y estaba en libertad condicional desde 2022. El episodio está relacionado con la guerra entre milicias rivales y el intento del CV de expandirse por la zona oeste de Río de Janeiro.