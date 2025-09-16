América Latina

Sigue la tensión entre el Gobierno, transportistas y movimientos sociales por fin del subsidio al diésel en Ecuador

Las compensaciones estatales, anunciadas por el Ejecutivo, buscan contener la conflictividad

Yalilé Loaiza

Yalilé Loaiza

Desde Quito

Guardar
Un soldado patrulla una carretera
Un soldado patrulla una carretera para evitar un bloqueo por parte de manifestantes luego de que el presidente Daniel Noboa eliminara el subsidio al diésel, en Quito, Ecuador, el lunes 15 de septiembre de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa)

El Gobierno de Ecuador observa los primeros efectos de la eliminación del subsidio al diésel. La medida elevó el precio del galón de USD 1,80 a USD 2,80. Mientras Carondelet la calificó como un hecho histórico, transportistas y empresarios analizaron sus implicaciones, y sectores sociales e indígenas anunciaron movilizaciones.

La decisión, anunciada el 15 de septiembre por el presidente Daniel Noboa, implica un giro económico que otros gobiernos no lograron implementar. Se destinarán USD 220 millones en bonos a transportistas, pero las protestas en Quito –focalizadas y con una rápida desarticulación por parte de la fuerza pública– y la convocatoria del FUT anticipan un clima político complejo.

Carolina Jaramillo, vocera de Carondelet, afirmó que “este es un hecho histórico que ningún otro Gobierno pudo poner en marcha, no porque no fuera necesario, sino porque faltaron responsabilidad y firmeza”. Aseguró que no hay razón para que suban los pasajes, dado que las compensaciones cubrirán parte de los costos del transporte.

La portavoz del Gobierno de
La portavoz del Gobierno de Ecuador, Carolina Jaramillo. EFE/ José Jácome

La eliminación del subsidio a los combustibles ha sido un tema recurrente en Ecuador. En 2019, Lenín Moreno enfrentó protestas masivas tras un intento fallido de suprimirlo, y en 2022, Guillermo Lasso retrocedió ante la presión social. Noboa, en cambio, concretó la medida en medio de un discurso de disciplina fiscal y redireccionamiento de recursos hacia sectores productivos y sociales, justificando la urgencia de reducir el gasto estatal.

El anuncio se realizó desde la Gobernación de Cotopaxi, donde se trasladó temporalmente la sede presidencial. En paralelo, el lunes, manifestantes bloquearon la Panamericana Norte en Quito, colocando llantas y escombros en rechazo a la decisión. Militares y policías intervinieron para contener disturbios, mientras la Agencia Metropolitana de Tránsito recomendó rutas alternas para evitar la congestión vehicular.

Edwin Bedoya, presidente del FUT, cuestionó la medida y advirtió que radicalizarán las protestas. “El alza del diésel afecta a los más pobres y no hay compensaciones reales. Noboa prometió en campaña no eliminar este subsidio; nadie debe sorprenderse si mañana quita el gas doméstico”, señaló en rueda de prensa.

El diésel pasó de costar
El diésel pasó de costar 1,80 dólares a 2,80 por galón. REUTERS/Karen Toro

“Estamos más fortalecidos que nunca y listos para resistir”, aseguró Alfredo Negrete, dirigente indígena de Cotopaxi, mientras desde Carondelet insistieron en que la disciplina fiscal marcará un nuevo rumbo.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte detalló que los bonos oscilarán entre USD 450 y USD 1.000 mensuales, dependiendo del tipo de vehículo y consumo. Se beneficiarán más de 23.000 transportistas durante ocho meses, con posibilidad de ampliar cuatro meses adicionales. El cálculo se basó en datos del SRI y de la Agencia Nacional de Tránsito.

Mientras empresarios de sectores como el bananero y acuícola respaldaron la eliminación del subsidio y propusieron asumir el alza en fletes, dirigentes indígenas de Cotopaxi calificaron la decisión como “provocación” y anunciaron asambleas permanentes. Movilizaciones simultáneas se registraron en varias provincias, con cierres viales y amenazas de paralizaciones nacionales. Lo que provocó que el martes, 16 de septiembre, el Ejecutivo decretara el Estado de Excepción en provincias afectadas por las protestas con cierres de vía.

El decreto, firmado por el presidente Daniel Noboa –que despacha temporalmente desde Latacunga–, limita el derecho a la libertad de reunión es espacios públicos.

El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Ecuador sigue la senda de varios países de la región que han retirado subsidios energéticos, como Argentina y Perú, argumentando sostenibilidad fiscal.

El Ejecutivo indicó que los USD 1.100 millones ahorrados se destinarán a salud, educación y programas sociales. Además, el Ministerio de Inclusión Económica y Social implementará el bono Raíces, con USD 1.000 mensuales para más de USD 100.000 pequeños agricultores.

Estudios de organismos multilaterales han advertido que los subsidios a los combustibles benefician de forma regresiva a sectores de mayores ingresos. Según el FMI, su eliminación puede mejorar la eficiencia fiscal, aunque requiere mecanismos compensatorios sólidos para evitar impactos sociales regresivos, especialmente en transporte público y bienes de consumo básico.

Aunque la medida podría estabilizar las cuentas fiscales, también elevar costos de la canasta básica y del transporte interprovincial. Analistas prevén un escenario de negociación constante entre Gobierno y gremios para evitar una paralización prolongada que impacte la economía nacional.

Temas Relacionados

Eliminación subsidio diésel en Ecuadordiésel Ecuadorsubsidio EcuadorDaniel NoboaProtestas diésel Ecuador

Últimas Noticias

Marco Rubio expresó que EEUU seguirá apoyando las demandas por una Nicaragua “libre, justa y democrática”

El secretario de Estado dijo que el objetivo es que los nicaragüenses recuperen la posibilidad de vivir “sin temor a la persecución o las represalias”

Marco Rubio expresó que EEUU

Un día en La Habana

Desesperanza sin fin entre apagones, basura y falta de agua

Un día en La Habana

La dictadura cubana condenó a cuatro años y medio de cárcel a una persona por filmar una fila en la vía pública

Se trata de Julio César Duque de Estrada Ferrer, a quien acusan de los delitos de “desobediencia” y “atentado”

La dictadura cubana condenó a

El Ministerio de Hacienda recomendó congelar los empleos públicos y sus salarios en Chile

En 10 años el número de estatales aumentó un 57% y los sueldos un 50%

El Ministerio de Hacienda recomendó

Santiago Peña promulgó la ley que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur

El presidente de Paraguay selló el pacto alcanzado en diciembre de 2023. Incluye 19 capítulos y aborda temas como comercio, servicios y cuestiones sanitarias, entre otras

Santiago Peña promulgó la ley
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caso Báez Sosa: la pifia

Caso Báez Sosa: la pifia en un planteo de uno de los rugbiers que terminó con un rechazo de la Corte Suprema

Colombiano arrestado en Estados Unidos fue declarado inocente por un juez: lo acusan de entrar de manera ilegal

Cómo hacer tomate frito casero: ingredientes, paso a paso y trucos para bordar este básico

Receta de sorropotún de bonito, el guiso marinero típico de Cantabria

Gustavo Bolívar calificó de “oportunista” a Daniel Quintero y agitó los debates en el Pacto Histórico

INFOBAE AMÉRICA
El presidente de Polonia viajó

El presidente de Polonia viajó a Berlín y París para reforzar su defensa frente a las crecientes amenazas rusas

Trump volvió a cargar contra la Fed: “Deberían escuchar a personas inteligentes como yo”

Guterres no es "optimista" a corto plazo con las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania

Arranca 'Young Business Talents', la mayor competición de simulación empresarial para estudiantes en España

Un tribunal de Kenia emite orden de arresto contra un militar británico por el asesinato de una mujer en 2012

ENTRETENIMIENTO

La tragedia de Robert Redford:

La tragedia de Robert Redford: la pérdida de dos hijos y el refugio en la familia

El consejo de Robert De Niro que Owen Cooper llevará siempre: “Mantén la humildad”

La película que Robert Redford no quería protagonizar y terminó siendo un clásico de los 70s

Aaron Phypers respondió a Denise Richards y negó las acusaciones de violencia doméstica: “Ella es la abusiva”

Los matrimonios de Robert Redford: ¿quiénes fueron las esposas del actor?